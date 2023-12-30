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У Запоріжжі пролунав вибух, - телеграм-канал

запоріжжя

Вдень 30 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі невідомо.

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Автор: 

вибух (4446) Запоріжжя (2263)


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