У Запоріжжі пролунав вибух, - телеграм-канал

Вдень 30 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі невідомо.

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