У Запоріжжі оголошено день жалоби, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей

У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о.міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

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"29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей.

Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих",- йдеться у дописі.

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