У Запоріжжі оголошено день жалоби, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей
У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару.
Про це повідомив у телеграм-каналі в.о.міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей.
Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих",- йдеться у дописі.
Топ коментарі
+8 Maria Sofia Douglas #585494
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+3 valentyna #410470
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+1 CryptoShorts
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Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
В Україні вже загинули щонайменше понад 100000 громадян. То до чого тут жалоба за 9 загиблими??
DZIDZIO - Молитва за Україну
https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY