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Новини Війна
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У Запоріжжі оголошено день жалоби, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей

запоріжжя

У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о.міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: 30 грудня в Одесі та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

"29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей.

Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих",- йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 8

Автор: 

Запоріжжя (2263) жалоба (163)


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Топ коментарі
+8
По всій Україні мали б оголосити день жалоби , но це буде заважати концертам 95 кварталу
Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
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30.12.2023 09:13
+3
Одеса,Запоріжжя, Дніпро, Львів, Конотоп Сміла.....вирви, руїни, і поранені. А ще Херсон і прифронтові зони. Тримайтесь, бо без вас не буде і нас.
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30.12.2023 09:00
+1
А що дає день жалоби? Скасують розважальні заходи? Два роки триває війна, сотні тисяч загиблих і поранених, а в Запоріжжі тільки зараз настала жалоба? Совко-вата у всій красі
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30.12.2023 09:57
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Одеса,Запоріжжя, Дніпро, Львів, Конотоп Сміла.....вирви, руїни, і поранені. А ще Херсон і прифронтові зони. Тримайтесь, бо без вас не буде і нас.
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30.12.2023 09:00 Відповісти
У Києві-також 9 загиблих та 30 поранених.
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30.12.2023 10:08 Відповісти
13, уже 13. Київ також
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30.12.2023 11:07 Відповісти
Вже 16 (
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30.12.2023 13:18 Відповісти
По всій Україні мали б оголосити день жалоби , но це буде заважати концертам 95 кварталу
Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
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30.12.2023 09:13 Відповісти
Треба букваря дочитати комусь!
В Україні вже загинули щонайменше понад 100000 громадян. То до чого тут жалоба за 9 загиблими??
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30.12.2023 10:04 Відповісти
А вам , розумнику, туди

DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY
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30.12.2023 10:06 Відповісти
А, дзідзьо-філи? Тоді кому я намагаюсь щось пояснити?
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30.12.2023 10:07 Відповісти
Цінить українське . Якщо ви українець . Він добре СПІВАЕ .
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30.12.2023 10:16 Відповісти
А що дає день жалоби? Скасують розважальні заходи? Два роки триває війна, сотні тисяч загиблих і поранених, а в Запоріжжі тільки зараз настала жалоба? Совко-вата у всій красі
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30.12.2023 09:57 Відповісти
Вчора дизель шоу і 95 квартал по ящику йшло згідно з графіком телепередач. Це "комедіянтів" не парить, аби гроші капали!
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30.12.2023 17:37 Відповісти
Прокляті кацапи! Горіти вам усім у пеклі, і вибл@дкам вашим до 7-го покоління!!!
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30.12.2023 17:34 Відповісти
 
 