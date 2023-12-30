Изменений в правилах пересечения границы нет, - представитель Госпогранслужбы Демченко об уведомлении в соцсетях об усилении контроля

Правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил в комментарии "Украинской правде"

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", - отметил он.

Представитель Пограничной службы отметил, что пропуск лиц через границу, как и раньше, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденными постановлением правительства 57.

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Правила определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, в частности для граждан Украины мужского пола, которым в целом ограничен выезд за пределы Украины, и четко определяют категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу.

"Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, к примеру, с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", - добавляет он.

В соцсетях распространились слухи об усилении контроля за выездом многодетных мужчин и мужчин с инвалидностью за границу.