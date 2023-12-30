Взрывы в Днепре: уничтожена вражеская ракета
В Днепропетровской области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Уничтожена вражеская ракета.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"ВК "Схід" сбили ракету над Днепровским районом", - говорится в сообщении.
"О звуке взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением ВК "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - впоследствии отметили в воздушном командовании.
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Смерть клятим москалям 😡