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Новости Война
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Взрывы в Днепре: уничтожена вражеская ракета

ппо

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Уничтожена вражеская ракета.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"ВК "Схід" сбили ракету над Днепровским районом", - говорится в сообщении.

"О звуке взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением ВК "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - впоследствии отметили в воздушном командовании.

Читайте также: Враг выпустил ракету в направлении Днепра. Телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе

Автор: 

Днепр (4415) ракеты (3567)


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Круто, подяка охоронцям неба!
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30.12.2023 13:14 Ответить
Молодці хлопці , що успішно знищили смертоносну ракету 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть клятим москалям 😡
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30.12.2023 13:17 Ответить
 
 