Вибухи у Дніпрі: знищено ворожу ракету

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Знищено ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні.

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"Щодо звуку вибуху у Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Пвк "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - згодом зазначили у повітряному командуванні.