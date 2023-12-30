Вибухи у Дніпрі: знищено ворожу ракету
На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Знищено ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні.
"Щодо звуку вибуху у Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Пвк "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - згодом зазначили у повітряному командуванні.
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Смерть клятим москалям 😡