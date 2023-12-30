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Вибухи у Дніпрі: знищено ворожу ракету

ппо

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Знищено ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив ракету у напрямку Дніпра. Телеграм-канали повідомили про вибух у місті

"Щодо звуку вибуху у Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Пвк "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - згодом зазначили у повітряному командуванні.

Автор: 

Дніпро (3271) ракети (4021)


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Круто, подяка охоронцям неба!
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30.12.2023 13:14 Відповісти
Молодці хлопці , що успішно знищили смертоносну ракету 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть клятим москалям 😡
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30.12.2023 13:17 Відповісти
 
 