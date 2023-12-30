Вследствие обстрела россиянами Антоновки на Херсонщине погиб мужчина
Военные РФ обстреляли Антоновку в Херсонской области, на собственном подворье от травм погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Российская армия убила жителя Антоновки.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", - написал он.
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