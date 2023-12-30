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Новости Агрессия России против Украины
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Вследствие обстрела россиянами Антоновки на Херсонщине погиб мужчина

херсон,херсонщина

Военные РФ обстреляли Антоновку в Херсонской области, на собственном подворье от травм погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Российская армия убила жителя Антоновки.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", - написал он.

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Автор: 

обстрел (27071) Херсонская область (4749)


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подяка баканову
та іншим ставленикам зе
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30.12.2023 15:37 Ответить
Петиція . Зеленський! Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:41 Ответить
Ти баран, не вмієш керувати країною і навмисне знищуєш наш народ!!
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30.12.2023 15:42 Ответить
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30.12.2023 16:55 Ответить
 
 