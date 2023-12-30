Унаслідок обстрілу росіянами Антонівки на Херсонщині загинув чоловік

Військові РФ обстріляли Антонівку в Херсонській області, на власному подвір’ї від травм загинув чоловік.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія вбила жителя Антонівки.



Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку", - написав він.

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