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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу росіянами Антонівки на Херсонщині загинув чоловік

херсон,херсонщина

Військові РФ обстріляли Антонівку в Херсонській області, на власному подвір’ї від травм загинув чоловік.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія вбила жителя Антонівки.

Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку", - написав він.

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Автор: 

обстріл (28392) Херсонська область (5735)


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подяка баканову
та іншим ставленикам зе
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30.12.2023 15:37 Відповісти
Петиція . Зеленський! Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:41 Відповісти
Ти баран, не вмієш керувати країною і навмисне знищуєш наш народ!!
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30.12.2023 15:42 Відповісти
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30.12.2023 16:55 Відповісти
 
 