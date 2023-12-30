В Одессе раздался взрыв, - телеграм-канал

Сегодня, 30 декабря, в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.

В регионе объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

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