В Одессе раздался взрыв, - телеграм-канал
Сегодня, 30 декабря, в Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.
В регионе объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.
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