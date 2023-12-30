РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10375 посетителей онлайн
Новости
7 900 10

В Одессе раздался взрыв, - телеграм-канал

вибух

Сегодня, 30 декабря, в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.

В регионе объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Читайте также: Удар РФ по Одессе: в медучреждениях остаются 12 пострадавших, два человека – в тяжелом состоянии

Автор: 

взрыв (6734) Одесса (7878)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
В цю гру можна грати у двох
показать весь комментарий
30.12.2023 17:27
+8
Белгород сьодне...
показать весь комментарий
30.12.2023 18:07
+6
Російський військово-промисловий комплекс отримав "значні ушкодження".Мішенями стали завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли електронне комплектовання для бойових ракетних комплексів, також був атакований "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей. Міноборони РФ заявило, що нібито збили 32 дрони, та 40 дронiв досягли своеi цiлi.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цю гру можна грати у двох
показать весь комментарий
30.12.2023 17:27 Ответить
Белгород сьодне...
показать весь комментарий
30.12.2023 18:07 Ответить
https://youtu.be/Rw8SHqozn0Y https://youtu.beПОТУЖНА ВІДПОВІДЬ! По військових об'єктах рф прилетіло! Подробиці/Rw8SHqozn0Y
показать весь комментарий
30.12.2023 18:12 Ответить
Каароч, не белгород, а сплошной сталинград
показать весь комментарий
30.12.2023 18:14 Ответить
Нарабсея по курсу...
показать весь комментарий
30.12.2023 18:19 Ответить
Російський військово-промисловий комплекс отримав "значні ушкодження".Мішенями стали завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли електронне комплектовання для бойових ракетних комплексів, також був атакований "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей. Міноборони РФ заявило, що нібито збили 32 дрони, та 40 дронiв досягли своеi цiлi.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:29 Ответить
Надо павтаріть!!!
показать весь комментарий
30.12.2023 18:46 Ответить
А як же ж, дiтки.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:55 Ответить
Бабы еще нарожают (цитата)
показать весь комментарий
30.12.2023 21:44 Ответить
Видно шо с грамматикой и украинским у вас - напряг. Во-первых: у меня не вопрошение - а обращение к оппоненту, во-вторых: это обращение с поддержкой и одобрением мысли оппонента.
показать весь комментарий
31.12.2023 12:38 Ответить
 
 