В Одесі пролунав вибух, - телеграм-канал
Сьогодні, 30 грудня, в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
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