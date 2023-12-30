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В Одесі пролунав вибух, - телеграм-канал

вибух

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Удар РФ по Одесі: у медзакладах залишаються 12 постраждалих, дві особи - у важкому стані

Автор: 

вибух (4446) Одеса (5450)


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Топ коментарі
+10
В цю гру можна грати у двох
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30.12.2023 17:27
+8
Белгород сьодне...
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30.12.2023 18:07
+6
Російський військово-промисловий комплекс отримав "значні ушкодження".Мішенями стали завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли електронне комплектовання для бойових ракетних комплексів, також був атакований "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей. Міноборони РФ заявило, що нібито збили 32 дрони, та 40 дронiв досягли своеi цiлi.
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30.12.2023 18:29
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В цю гру можна грати у двох
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30.12.2023 17:27 Відповісти
Белгород сьодне...
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30.12.2023 18:07 Відповісти
https://youtu.be/Rw8SHqozn0Y https://youtu.beПОТУЖНА ВІДПОВІДЬ! По військових об'єктах рф прилетіло! Подробиці/Rw8SHqozn0Y
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30.12.2023 18:12 Відповісти
Каароч, не белгород, а сплошной сталинград
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30.12.2023 18:14 Відповісти
Нарабсея по курсу...
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30.12.2023 18:19 Відповісти
Російський військово-промисловий комплекс отримав "значні ушкодження".Мішенями стали завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли електронне комплектовання для бойових ракетних комплексів, також був атакований "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей. Міноборони РФ заявило, що нібито збили 32 дрони, та 40 дронiв досягли своеi цiлi.
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30.12.2023 18:29 Відповісти
Надо павтаріть!!!
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30.12.2023 18:46 Відповісти
А як же ж, дiтки.
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30.12.2023 18:55 Відповісти
Бабы еще нарожают (цитата)
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30.12.2023 21:44 Відповісти
Видно шо с грамматикой и украинским у вас - напряг. Во-первых: у меня не вопрошение - а обращение к оппоненту, во-вторых: это обращение с поддержкой и одобрением мысли оппонента.
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31.12.2023 12:38 Відповісти
 
 