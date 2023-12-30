В Одесі пролунав вибух, - телеграм-канал

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.



У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

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