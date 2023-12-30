Удар РФ по Одесі: у медзакладах залишаються 12 постраждалих, дві особи - у важкому стані
В Одеській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Нині в медичних закладах міста на лікуванні лишаються 12 людей. З них - двоє дітей (6 та 8 років), їх життю нічого не загрожує. Двоє поранених поки у важкому стані. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.
Загалом унаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, 4 з них - загинули.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеси 29 грудня 2023 року загинули 4 особи. Водночас 22 дістали поранення.
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Бапанда -тоже пищА !!!