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Новини Агресія Росії проти України
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Удар РФ по Одесі: у медзакладах залишаються 12 постраждалих, дві особи - у важкому стані

одеса

В Одеській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Нині в медичних закладах міста на лікуванні лишаються 12 людей. З них - двоє дітей (6 та 8 років), їх життю нічого не загрожує. Двоє поранених поки у важкому стані. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.

Загалом унаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, 4 з них - загинули.

Також читайте: 30 грудня в Одесі та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеси 29 грудня 2023 року загинули 4 особи. Водночас 22 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28392) Одеса (5450)


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Всем пленным каzапам урезать пайку при каждой массированной атаке.Особенно по гражданской инфраструктуре!!1!!
Бапанда -тоже пищА !!!
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30.12.2023 13:27 Відповісти
 
 