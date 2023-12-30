Число погибших вследствие российских обстрелов Одессы возросло до 5, - мэрия
Число погибших в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилым кварталам Одессы 29 декабря, увеличилось до пяти человек – в больнице скончался еще один пострадавший.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэрия Одессы.
В сообщении отмечается: "Стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако его организм не выдержал.
Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до 5.
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