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Число погибших вследствие российских обстрелов Одессы возросло до 5, - мэрия

одеса

Число погибших в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилым кварталам Одессы 29 декабря, увеличилось до пяти человек – в больнице скончался еще один пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэрия Одессы.

В сообщении отмечается: "Стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако его организм не выдержал.

Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до 5.

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Автор: 

обстрел (27071) Одесса (7878)


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Россияне должны получить от нас
Варфоломеевскую новогоднюю ночь
Подарки под елочку....
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30.12.2023 18:26 Ответить
Просто нагадую, що на відміну від цивільних об'єктів, які вчора атакувала фашистська росія, цей "геббельс в спідниці" є легітимною воєнною ціллю для України.

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30.12.2023 18:51 Ответить
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30.12.2023 19:23 Ответить
 
 