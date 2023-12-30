Кількість загиблих внаслідок російських обстрілів Одеси зросла до 5, - мерія

Число загиблих внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових кварталах Одеси 29 грудня, збільшилося до п’яти осіб - у лікарні помер ще один потерпілий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мерія Одеси.

У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто.



Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав.



Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до 5.

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