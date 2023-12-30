Кількість загиблих внаслідок російських обстрілів Одеси зросла до 5, - мерія
Число загиблих внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових кварталах Одеси 29 грудня, збільшилося до п’яти осіб - у лікарні помер ще один потерпілий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мерія Одеси.
У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто.
Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав.
Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до 5.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Варфоломеевскую новогоднюю ночь
Подарки под елочку....