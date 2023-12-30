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Кількість загиблих внаслідок російських обстрілів Одеси зросла до 5, - мерія

одеса

Число загиблих внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових кварталах Одеси 29 грудня, збільшилося до п’яти осіб - у лікарні помер ще один потерпілий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мерія Одеси.

У повідомленні зазначається: "Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто.

Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав.

Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 грудня в Одесі та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

Автор: 

обстріл (28392) Одеса (5450)


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Подарки под елочку....
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30.12.2023 18:26 Відповісти
Просто нагадую, що на відміну від цивільних об'єктів, які вчора атакувала фашистська росія, цей "геббельс в спідниці" є легітимною воєнною ціллю для України.

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30.12.2023 18:51 Відповісти
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30.12.2023 19:23 Відповісти
 
 