В Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, - Терехов
Вечером 30 декабря в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
В 18:55 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Угроза также для Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.
В 18:59 Терехов сообщил о взрыве в Харькове, в 19:04 – о серии взрывов, по меньшей мере, пять.
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До того ж в містах, як от в Бєлгороді, є підприємства, які виробляють тисячі дронів (вони ж самі цим вихвалялись).
На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від дронів, а й знизити видимість літаків, особливо вночі.
Зазначимо, що авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", майже щодня використовується для запуску по Україні
Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, один із постраждалих помер вночі в лікарні.
Внаслідок обстрілів з території України 109 людей отримали поранення, 25 важкопоранених готуються до транспортування до федеральних клінік, написав Гладков.
"Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 381 квартиру, кілька приватних будинків, багато автомобілів", - додав губернатор.