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Новости Война
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В Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, - Терехов

вибух

Вечером 30 декабря в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

В 18:55 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Угроза также для Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.

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В 18:59 Терехов сообщил о взрыве в Харькове, в 19:04 – о серии взрывов, по меньшей мере, пять.

Автор: 

взрыв (6734) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+7
Обстрел мирного города который всего лишь каждый ****** день пачками шлёт ракеты на Харьков.
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30.12.2023 19:32
+7
немає хороших руське, всі вже знають
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30.12.2023 19:42
+6
есть "хорошие"..их не видно в тепловизоре
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30.12.2023 20:09
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Обстрел мирного города который всего лишь каждый ****** день пачками шлёт ракеты на Харьков.
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30.12.2023 19:32 Ответить
немає хороших руське, всі вже знають
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30.12.2023 19:42 Ответить
есть "хорошие"..их не видно в тепловизоре
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30.12.2023 20:09 Ответить
Влучили ж у корабель в порту точково. Хіба не можна скинути туди, звідки стріляють. Не в мирне місто, вони ж не з міста гатять!
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30.12.2023 19:47 Ответить
А наші шо з Києва чи з Харкова стріляють шо кацапи денно і ношно гатять по нашим містам?
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30.12.2023 19:55 Ответить
Наші по них взагалі не стріляють (звідки прильоти). А кацапи стріляють по мирних, щоб люди завили і просилися на перемовини. Дулю їм велику! От би ще й ракету не завадило. Або, як їхні ракети назад падали, як було одного часу.
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30.12.2023 20:14 Ответить
хай дома сидять на новий рік ці кацапськи ********
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30.12.2023 19:56 Ответить
Нехай сидять у підвалах і льохах тижнями чи місяцями, як наші сиділи.
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30.12.2023 20:23 Ответить
Можна, але не тому що жалко ка*апів, а щоб різні гамністили не пи*діли.
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30.12.2023 19:57 Ответить
Та нехай пи*дять. Це менше зло, ніж Іскандери і інша *уйня на голови. Ізраїль не дуже прислухається, хто там що пи*дить.
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30.12.2023 20:17 Ответить
У Ізраїля є союзник, штати. Ізраіль самодостатня країна, як у фінансовому плані, так і у військовому. Їй допомога від інших країн,не особо і потрібна. Вистачить і США. Тим паче вони воюють з набагато слабкішим противником. Тому можуть собі дозволити срати на занепокоєність ООН.
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30.12.2023 20:53 Ответить
Чому не мочать той сраний бєлгород . Удар на удар, тільки тоді орки задумаються
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30.12.2023 21:16 Ответить
бо нам це не потрібно та й не гарно. військових цілей досхочу!
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30.12.2023 22:38 Ответить
Так військові цілі біля Бєлгорода, звідки прильоти постійні у Харків.
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30.12.2023 23:06 Ответить
Так, немов би ж США і нам союзник, якби ще найвеличніші не заважали. Те, шо не самодостатні, то так.А от на занепокоєність ООН може срати будь яка не самодостатня країна.
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30.12.2023 23:09 Ответить
Між штатами і ізраїлем є договорі. Вони один за одного, дупу рвати будуть. Шостий флот,чи який там. Який зараз знаходиться біля Ізраїля і допомагає йому, це гарно тому підтвердження. А ми просто партнери з штатами. А вони військові союзники поза блоком НАТО. Це велика різниця.
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31.12.2023 09:02 Ответить
І тому ми повинні приймати з усіх сторін (тільки не те, про що казав "президент") і обтиратися? Не відповідати?
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31.12.2023 09:35 Ответить
Це тонка, дуже тонка грань. Все залежить він наших портретів. Якщо вони не проти, то рівняти не тільки белгород з землею. А зробити пояс безпеки, двісті, триста км в глуб рашки від наших кордонів. Щоб ні кого і ні чого там не було. Я думаю всі українці хочуть стерти рашку з землі. Тільки нам треба ще обертатися на партнерів. Дивитися їх реакцію. Щоб вони і так мало допомогу, не урізали чи не припинили. Бо сам на сам у військовому плані, ми не витягнемо. Не від нас все залежить, нажаль. Як писав вище,ми не самодостатня країна ще. Тому тут дуже тонка грань, як відповідати.
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31.12.2023 15:37 Ответить
З міст вони теж по нам гатять, до речі. Залюбки гатять.
До того ж в містах, як от в Бєлгороді, є підприємства, які виробляють тисячі дронів (вони ж самі цим вихвалялись).
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30.12.2023 22:48 Ответить
"Кацапи" ще намагалися придумати дієвий засіб, який би захистив їхні літаки та гелікоптери на аеродромах від дронів",
На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від дронів, а й знизити видимість літаків, особливо вночі.

Зазначимо, що авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", майже щодня використовується для запуску по Україні
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31.12.2023 08:33 Ответить
Кількість загиблих кацапiв внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 22
Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, один із постраждалих помер вночі в лікарні.

Внаслідок обстрілів з території України 109 людей отримали поранення, 25 важкопоранених готуються до транспортування до федеральних клінік, написав Гладков.

"Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 381 квартиру, кілька приватних будинків, багато автомобілів", - додав губернатор.
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31.12.2023 08:38 Ответить
 
 