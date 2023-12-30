В Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, - Терехов

Вечером 30 декабря в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

В 18:55 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Угроза также для Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.

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В 18:59 Терехов сообщил о взрыве в Харькове, в 19:04 – о серии взрывов, по меньшей мере, пять.