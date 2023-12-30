У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, - Терехов
Увечері 30 грудня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
О 18:55 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Загроза є також для Полтавської, Сумської, Дніпропетровської областей.
О 18:59 Терехов повідомив про вибух у Харкові, о 19:04 – про серію вибухів, щонайменше п’ять.
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До того ж в містах, як от в Бєлгороді, є підприємства, які виробляють тисячі дронів (вони ж самі цим вихвалялись).
На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від дронів, а й знизити видимість літаків, особливо вночі.
Зазначимо, що авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", майже щодня використовується для запуску по Україні
Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, один із постраждалих помер вночі в лікарні.
Внаслідок обстрілів з території України 109 людей отримали поранення, 25 важкопоранених готуються до транспортування до федеральних клінік, написав Гладков.
"Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 381 квартиру, кілька приватних будинків, багато автомобілів", - додав губернатор.