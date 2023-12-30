У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, - Терехов

Увечері 30 грудня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

О 18:55 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Загроза є також для Полтавської, Сумської, Дніпропетровської областей.

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О 18:59 Терехов повідомив про вибух у Харкові, о 19:04 – про серію вибухів, щонайменше п’ять.