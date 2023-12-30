УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 885 22

У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, - Терехов

вибух

Увечері 30 грудня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

О 18:55 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Загроза є також для Полтавської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові через обстріл пошкоджено 38 будівель

О 18:59 Терехов повідомив про вибух у Харкові, о 19:04 – про серію вибухів, щонайменше п’ять.

Автор: 

вибух (4446) Харків (5581) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Обстрел мирного города который всего лишь каждый ****** день пачками шлёт ракеты на Харьков.
показати весь коментар
30.12.2023 19:32
+7
немає хороших руське, всі вже знають
показати весь коментар
30.12.2023 19:42
+6
есть "хорошие"..их не видно в тепловизоре
показати весь коментар
30.12.2023 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обстрел мирного города который всего лишь каждый ****** день пачками шлёт ракеты на Харьков.
показати весь коментар
30.12.2023 19:32 Відповісти
немає хороших руське, всі вже знають
показати весь коментар
30.12.2023 19:42 Відповісти
есть "хорошие"..их не видно в тепловизоре
показати весь коментар
30.12.2023 20:09 Відповісти
Влучили ж у корабель в порту точково. Хіба не можна скинути туди, звідки стріляють. Не в мирне місто, вони ж не з міста гатять!
показати весь коментар
30.12.2023 19:47 Відповісти
А наші шо з Києва чи з Харкова стріляють шо кацапи денно і ношно гатять по нашим містам?
показати весь коментар
30.12.2023 19:55 Відповісти
Наші по них взагалі не стріляють (звідки прильоти). А кацапи стріляють по мирних, щоб люди завили і просилися на перемовини. Дулю їм велику! От би ще й ракету не завадило. Або, як їхні ракети назад падали, як було одного часу.
показати весь коментар
30.12.2023 20:14 Відповісти
хай дома сидять на новий рік ці кацапськи ********
показати весь коментар
30.12.2023 19:56 Відповісти
Нехай сидять у підвалах і льохах тижнями чи місяцями, як наші сиділи.
показати весь коментар
30.12.2023 20:23 Відповісти
Можна, але не тому що жалко ка*апів, а щоб різні гамністили не пи*діли.
показати весь коментар
30.12.2023 19:57 Відповісти
Та нехай пи*дять. Це менше зло, ніж Іскандери і інша *уйня на голови. Ізраїль не дуже прислухається, хто там що пи*дить.
показати весь коментар
30.12.2023 20:17 Відповісти
У Ізраїля є союзник, штати. Ізраіль самодостатня країна, як у фінансовому плані, так і у військовому. Їй допомога від інших країн,не особо і потрібна. Вистачить і США. Тим паче вони воюють з набагато слабкішим противником. Тому можуть собі дозволити срати на занепокоєність ООН.
показати весь коментар
30.12.2023 20:53 Відповісти
Чому не мочать той сраний бєлгород . Удар на удар, тільки тоді орки задумаються
показати весь коментар
30.12.2023 21:16 Відповісти
бо нам це не потрібно та й не гарно. військових цілей досхочу!
показати весь коментар
30.12.2023 22:38 Відповісти
Так військові цілі біля Бєлгорода, звідки прильоти постійні у Харків.
показати весь коментар
30.12.2023 23:06 Відповісти
Так, немов би ж США і нам союзник, якби ще найвеличніші не заважали. Те, шо не самодостатні, то так.А от на занепокоєність ООН може срати будь яка не самодостатня країна.
показати весь коментар
30.12.2023 23:09 Відповісти
Між штатами і ізраїлем є договорі. Вони один за одного, дупу рвати будуть. Шостий флот,чи який там. Який зараз знаходиться біля Ізраїля і допомагає йому, це гарно тому підтвердження. А ми просто партнери з штатами. А вони військові союзники поза блоком НАТО. Це велика різниця.
показати весь коментар
31.12.2023 09:02 Відповісти
І тому ми повинні приймати з усіх сторін (тільки не те, про що казав "президент") і обтиратися? Не відповідати?
показати весь коментар
31.12.2023 09:35 Відповісти
Це тонка, дуже тонка грань. Все залежить він наших портретів. Якщо вони не проти, то рівняти не тільки белгород з землею. А зробити пояс безпеки, двісті, триста км в глуб рашки від наших кордонів. Щоб ні кого і ні чого там не було. Я думаю всі українці хочуть стерти рашку з землі. Тільки нам треба ще обертатися на партнерів. Дивитися їх реакцію. Щоб вони і так мало допомогу, не урізали чи не припинили. Бо сам на сам у військовому плані, ми не витягнемо. Не від нас все залежить, нажаль. Як писав вище,ми не самодостатня країна ще. Тому тут дуже тонка грань, як відповідати.
показати весь коментар
31.12.2023 15:37 Відповісти
З міст вони теж по нам гатять, до речі. Залюбки гатять.
До того ж в містах, як от в Бєлгороді, є підприємства, які виробляють тисячі дронів (вони ж самі цим вихвалялись).
показати весь коментар
30.12.2023 22:48 Відповісти
"Кацапи" ще намагалися придумати дієвий засіб, який би захистив їхні літаки та гелікоптери на аеродромах від дронів",
На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від дронів, а й знизити видимість літаків, особливо вночі.

Зазначимо, що авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", майже щодня використовується для запуску по Україні
показати весь коментар
31.12.2023 08:33 Відповісти
Кількість загиблих кацапiв внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 22
Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, один із постраждалих помер вночі в лікарні.

Внаслідок обстрілів з території України 109 людей отримали поранення, 25 важкопоранених готуються до транспортування до федеральних клінік, написав Гладков.

"Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 381 квартиру, кілька приватних будинків, багато автомобілів", - додав губернатор.
показати весь коментар
31.12.2023 08:38 Відповісти
 
 