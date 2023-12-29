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У Харкові через обстріл пошкоджено 38 будівель

харків

Внаслідок масованого російського обстрілу в Харкові пошкоджено 38 будівель.

Про це повідомила Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджень зазнали 38 будівель, з яких 35 - житлові", - йдеться у повідомленні.

Руйнування зафіксували в Київському, Холодногірському та Слобідському районах.

"Комунальники продовжують ремонтувати покрівлі та закривати вибиті вікна. Роботи тривають", - додали в міськраді.

Читайте: Російські окупанти завдали 22 ракетні удари по Харкову

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня внаслідок ракетних ударів РФ у Харкові загинули 3 особи. Ще 13 дістали поранення.

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обстріл (28392) Харків (5581) руйнування (254)


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Гарна робота ППО - бідьщість ракет збили ще в повітрі,інакше був би повний кабздець Харкову.
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29.12.2023 15:01 Відповісти
 
 