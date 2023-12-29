У Харкові через обстріл пошкоджено 38 будівель
Внаслідок масованого російського обстрілу в Харкові пошкоджено 38 будівель.
Про це повідомила Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджень зазнали 38 будівель, з яких 35 - житлові", - йдеться у повідомленні.
Руйнування зафіксували в Київському, Холодногірському та Слобідському районах.
"Комунальники продовжують ремонтувати покрівлі та закривати вибиті вікна. Роботи тривають", - додали в міськраді.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня внаслідок ракетних ударів РФ у Харкові загинули 3 особи. Ще 13 дістали поранення.
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Garry Dron
показати весь коментар29.12.2023 15:01 Відповісти Мені подобається 0
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