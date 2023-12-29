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Новости Война
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В Харькове из-за обстрелов повреждены 38 зданий

харків

В результате массированного российского обстрела в Харькове повреждены 38 зданий.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утренних обстрелов Харькова повреждения получили 38 зданий, из которых 35 - жилые", - говорится в сообщении.

Разрушения зафиксировали в Киевском, Холодногорском и Слободском районах.

"Коммунальщики продолжают ремонтировать кровли и закрывать выбитые окна. Работы продолжаются", - добавили в горсовете.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря в результате ракетных ударов РФ в Харькове погибли 3 человека. Еще 13 получили ранения.

Автор: 

обстрел (27071) Харьков (7466) разрушение (162)


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Гарна робота ППО - бідьщість ракет збили ще в повітрі,інакше був би повний кабздець Харкову.
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29.12.2023 15:01 Ответить
 
 