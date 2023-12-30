Вследствие удара РФ по центру Харькова пострадали 16 человек, - Терехов

В Харькове вследствие удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Всего госпитализированы на эту минуту 8 человек. Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с обломочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

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Позже мэр Терехов сообщил: "Предварительно - погибших нет... 16 пострадавших".