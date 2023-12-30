Вследствие удара РФ по центру Харькова пострадали 16 человек, - Терехов
В Харькове вследствие удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Всего госпитализированы на эту минуту 8 человек. Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с обломочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.
Позже мэр Терехов сообщил: "Предварительно - погибших нет... 16 пострадавших".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ненавиджу 😠
Але ти критикуй, молодець, в тебе гарно виходить