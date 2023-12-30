РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Война
3 258 8

Вследствие удара РФ по центру Харькова пострадали 16 человек, - Терехов

вибух

В Харькове вследствие удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Всего госпитализированы на эту минуту 8 человек. Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с обломочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

Смотрите также: Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы. ФОТО

Позже мэр Терехов сообщил: "Предварительно - погибших нет... 16 пострадавших".

Автор: 

обстрел (27071) Харьков (7466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , щоб ви всі здохли та дали нам спокій 😡
Ненавиджу 😠
показать весь комментарий
30.12.2023 21:03 Ответить
"...внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку..." в фотографії "житлового будинку", яку опублікували раніше, легко впізнаться 5-зірковий готель, який належить Ярославському. Це не перекреслює те, що кацапи - п..ри, та навряд чи кацапів дуже заплутає, тоді б вже фото не публіковали. Чи то Терехову потрібно бути краще обізнаним, що коїться в місті яке він очолює.
показать весь комментарий
30.12.2023 21:04 Ответить
було кілька ракет с-300. По центру міста. Будинок ще не показали.

Але ти критикуй, молодець, в тебе гарно виходить
показать весь комментарий
30.12.2023 21:10 Ответить
В Телеграмме уже фото проскочило час назад. Вроде 9-этажное. Почти в средину. Весь 1 этаж или магазины или офисы. Здание красивое в целом. Но фото крупно---где не пойму, та и давно в центре не был, очень давно. Стоит давно реально всё показывать и точно называть---всё равно завтра народ всё узнает.
показать весь комментарий
30.12.2023 21:30 Ответить
Що вас так образило? Що тоді заважало написати, що було декілька прильотів? Чому новина потребує додаткових пояснень від коментаторів? Або бодай нічого не пишіть, або давайте коректну інформацію. Це новини чи ребус, чи потрібно встановити собі ФСБ-шний телеграмм і дізнаватися новини звідти?
показать весь комментарий
30.12.2023 22:34 Ответить
Багатоквартирний будинок - це інша ціль. Вже є відео з Тереховим на фоні пожежі та пошкоджень....
показать весь комментарий
30.12.2023 23:11 Ответить
ну и еь ашьте по белгороду. в Киеве(маскве) и Львове (пиТер) работает ПВО
показать весь комментарий
30.12.2023 21:08 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2023 22:01 Ответить
 
 