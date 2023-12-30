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Новини Війна
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Внаслідок удару РФ по центру Харкова постраждали 16 людей, - Терехов

вибух

У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Всього госпіталізовані на цю хвилину 8 осіб. Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано. ФОТО

Згодом мер Терехов повідомив: "Попередньо - загиблих немає. ... 16 постраждалих".

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Кацапи , щоб ви всі здохли та дали нам спокій 😡
Ненавиджу 😠
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30.12.2023 21:03 Відповісти
"...внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку..." в фотографії "житлового будинку", яку опублікували раніше, легко впізнаться 5-зірковий готель, який належить Ярославському. Це не перекреслює те, що кацапи - п..ри, та навряд чи кацапів дуже заплутає, тоді б вже фото не публіковали. Чи то Терехову потрібно бути краще обізнаним, що коїться в місті яке він очолює.
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30.12.2023 21:04 Відповісти
було кілька ракет с-300. По центру міста. Будинок ще не показали.

Але ти критикуй, молодець, в тебе гарно виходить
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30.12.2023 21:10 Відповісти
В Телеграмме уже фото проскочило час назад. Вроде 9-этажное. Почти в средину. Весь 1 этаж или магазины или офисы. Здание красивое в целом. Но фото крупно---где не пойму, та и давно в центре не был, очень давно. Стоит давно реально всё показывать и точно называть---всё равно завтра народ всё узнает.
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30.12.2023 21:30 Відповісти
Що вас так образило? Що тоді заважало написати, що було декілька прильотів? Чому новина потребує додаткових пояснень від коментаторів? Або бодай нічого не пишіть, або давайте коректну інформацію. Це новини чи ребус, чи потрібно встановити собі ФСБ-шний телеграмм і дізнаватися новини звідти?
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30.12.2023 22:34 Відповісти
Багатоквартирний будинок - це інша ціль. Вже є відео з Тереховим на фоні пожежі та пошкоджень....
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30.12.2023 23:11 Відповісти
ну и еь ашьте по белгороду. в Киеве(маскве) и Львове (пиТер) работает ПВО
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30.12.2023 21:08 Відповісти
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30.12.2023 22:01 Відповісти
 
 