Внаслідок удару РФ по центру Харкова постраждали 16 людей, - Терехов
У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Всього госпіталізовані на цю хвилину 8 осіб. Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.
Згодом мер Терехов повідомив: "Попередньо - загиблих немає. ... 16 постраждалих".
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Ненавиджу 😠
Але ти критикуй, молодець, в тебе гарно виходить