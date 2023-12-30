Внаслідок удару РФ по центру Харкова постраждали 16 людей, - Терехов

У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Всього госпіталізовані на цю хвилину 8 осіб. Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано. ФОТО

Згодом мер Терехов повідомив: "Попередньо - загиблих немає. ... 16 постраждалих".