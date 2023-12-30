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В Киевской области силы ПВО отбивают налет беспилотников, - ОВА

ппо

Россияне вечером 30 декабря запустили по территории Украины ударные беспилотники. В Киевской области уже работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в областной администрации.

Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.

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Автор: 

Киевская область (4124) ПВО (2739)


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Тримайтеся Брати!
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30.12.2023 21:53 Ответить
Ми пахали - я і трактор.

ЗСУ воює. ЗЕлені хваляться.
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30.12.2023 21:54 Ответить
Відповідь повинна летіти буквально назустріч в цей же час. Є варіант що кацапи у яких інтелект як у рибки гупі зможуть так вловити причинно-наслідковий зв'язок. Але це не точно.
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30.12.2023 22:15 Ответить
не зможуть, покиньте...
рибка гупі проти них - професор Гарварда.
але це ні в коєму разі не означяє, шо обраткі не повинно бути.
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30.12.2023 22:58 Ответить
 
 