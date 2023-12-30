В Киевской области силы ПВО отбивают налет беспилотников, - ОВА
Россияне вечером 30 декабря запустили по территории Украины ударные беспилотники. В Киевской области уже работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в областной администрации.
Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.
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ЗСУ воює. ЗЕлені хваляться.
рибка гупі проти них - професор Гарварда.
але це ні в коєму разі не означяє, шо обраткі не повинно бути.