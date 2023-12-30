В Киевской области силы ПВО отбивают налет беспилотников, - ОВА

Россияне вечером 30 декабря запустили по территории Украины ударные беспилотники. В Киевской области уже работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в областной администрации.

Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.

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