У Київській області сили ППО відбивають наліт безпілотників, - ОВА

Росіяни ввечері 30 грудня запустили по території України ударні безпілотники. В Київській області вже працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в обласній адміністрації.

Мешканців Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі знищено 5 із 10 ударних "Шахедів", - Генштаб