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У Київській області сили ППО відбивають наліт безпілотників, - ОВА

ппо

Росіяни ввечері 30 грудня запустили по території України ударні безпілотники. В Київській області вже працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в обласній адміністрації.

Мешканців Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі знищено 5 із 10 ударних "Шахедів", - Генштаб

Автор: 

Київська область (4014) ППО (3180)


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30.12.2023 21:53 Відповісти
Ми пахали - я і трактор.

ЗСУ воює. ЗЕлені хваляться.
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30.12.2023 21:54 Відповісти
Відповідь повинна летіти буквально назустріч в цей же час. Є варіант що кацапи у яких інтелект як у рибки гупі зможуть так вловити причинно-наслідковий зв'язок. Але це не точно.
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30.12.2023 22:15 Відповісти
не зможуть, покиньте...
рибка гупі проти них - професор Гарварда.
але це ні в коєму разі не означяє, шо обраткі не повинно бути.
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30.12.2023 22:58 Відповісти
 
 