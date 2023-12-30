У Київській області сили ППО відбивають наліт безпілотників, - ОВА
Росіяни ввечері 30 грудня запустили по території України ударні безпілотники. В Київській області вже працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в обласній адміністрації.
Мешканців Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.
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ЗСУ воює. ЗЕлені хваляться.
рибка гупі проти них - професор Гарварда.
але це ні в коєму разі не означяє, шо обраткі не повинно бути.