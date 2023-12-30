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Новости Убийство Амины Окуевой
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Венгрия отказалась выдать Украине подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Редькина

редькин

Уроженец дагестанского Каспийска Игорь Редькин, подозреваемый в убийстве участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, скрывается в Венгрии. Однако Будапешт отказывается экстрадировать россиянина Украине.

Об этом Кавказу.Реалии рассказал заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские власти обратились в прокуратуру Венгрии с экстрадиционным запросом, но получили отказ.

Читайте также: Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой

"Венгерский суд отказал в экстрадиции Редькина из-за войны в Украине", – сказал правоохранитель.

Бегство подозреваемого от следствия редакции подтвердил и бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, помощником которого работала Окуева. По его словам, Редькин смог покинуть Украину в первые дни вторжения российских войск в прошлом году.

В феврале 2021 года Апелляционный суд сменил меру пресечения Игорю Редькину, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, на домашний арест.

Напомним, 30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства добровольца Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Смотрите также: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Автор: 

Венгрия (1943) экстрадиция (566) Небытов Андрей (161) Редькин Игорь (6)


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Топ комментарии
+62
Який може бути "домашній арешт" для підозрванного у замовному ВБИВСТВІ??!
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
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30.12.2023 22:18
+56
Сначала зелень его выпускает, а потом объявляет в розыск. Отработанная в последнее время схема.
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30.12.2023 22:14
+37
У лютому 2021 року Апеляційний , якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт. Джерело:

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
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30.12.2023 22:30
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Сначала зелень его выпускает, а потом объявляет в розыск. Отработанная в последнее время схема.
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30.12.2023 22:14 Ответить
Схема простая как двери
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30.12.2023 22:23 Ответить
Містер Степанов, двері є таких конфігурацій та окрім зачинено та відчинено, мають стільки положень, що простими на фоні Вави-Буби- геть не назвеш.
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31.12.2023 11:52 Ответить
Легкий и прибыльный бизнес от зеленой плесени.
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30.12.2023 22:27 Ответить
И не надо указывать в декларациях и уплачивать налоги.
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30.12.2023 22:35 Ответить
У лютому 2021 року Апеляційний , якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт. Джерело:

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
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30.12.2023 22:30 Ответить
Який може бути "домашній арешт" для підозрванного у замовному ВБИВСТВІ??!
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
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30.12.2023 22:18 Ответить
Ну погранцю дали припис від Буданова, так що він тут ні до чого
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30.12.2023 22:21 Ответить
Червонець і шевченко ще не виїхали????
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30.12.2023 22:22 Ответить
..... єто другоє....
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30.12.2023 22:21 Ответить
Неначасі. Подібні судді сидять щоб дєрьмака з татаровим відмазувати коли припече. А подібні погранці чекають щоб помахати хусточкою,коли зелень петлятиме з України.
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30.12.2023 22:21 Ответить
Как одену портупею, так тупею и тупею.
Вояка не должен быть умным, он должен быть исполнительным.
В начале лета 14-го в Луганской области подстрелили/ранили Болотова. Он через границу (тогда еще нашу) выехал в Россию, подштопали и вернулся назад (опять же через границу)
Был репортаж. Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли?
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30.12.2023 23:10 Ответить
За портупею - это как-раз. Помогает перепутать лето с весной. И помогает не заметить очевидного.

https://web.archive.org/web/20150723220013/http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/card/wantedPerson?ID=14192650066518
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31.12.2023 13:03 Ответить
Т.е он не выезжал?
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31.12.2023 14:00 Ответить
Т.е. вы сознательно манипулируете информацией.
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31.12.2023 14:46 Ответить
Будьте любезны, укажите где в моем посте манипуляция информацией.
Назвал апрель началом лета?
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31.12.2023 17:00 Ответить
Всё. Увидеть объявление о розыске по ссылке помешало что врожденное или приобретенное? А это карта за май 2014.

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31.12.2023 20:11 Ответить
Май 14-го.
Побитых в донецком аэропорту чеченов привезли в 1-ю городскую больницу, в народе называемую "Вишневского" К знаменитой мази этот Вишневский не имел никакого отношения.В этой больнице, в своё время, работал очень популярный у женщин гинеколог. И потому пойти к/в "вишневского" стало именем нарицательным. Это к слову.

Болотов получил известность в апреле 2014 года в ходе протестов на Юго-Востоке Украины призывом к открытому противостоянию с украинскими властями, озвученным 5 апреля 2014 года, а также последующим участием в вооружённом захвате здания Управления СБУ в Луганской области. С 21апреля 2014 года - народный губернатор Луганской области.

Когда Болотов уезжал в Россию, его даже не задерживали, а когда возвращался - удержать не смогли, сообщил Литвин Пограничники пропустили "народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова в Россию 14 мая поскольку не получали на тот момент указания его задерживать.Как передает корреспондент "Сегодня.ua", об этом заявил глава Госпогранслужбы Николай Литвин на пресс-конференции.
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31.12.2023 21:07 Ответить
Т.е. увидеть дату на уведомлении о розыске и оккупированные границы на карте мешает врожденное скудоумие? Бывает.
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31.12.2023 21:50 Ответить
Болотов выезжал из Украины через Довжанский 14 го мая, возвращался 17-го. Скажите, интерактивную карту станом на 20 мая вы случайно опубликовали?
Бывает.

"https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2014/05/140514_ru_n_turchynov_bolotov Я прошу секретариат оформить официальное поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Государственной пограничной службе дать официальные объяснения по факту, который был сейчас объявлен с трибуны Верховной Рады", - сказал Турчинов.
Одновременно в Государственной пограничной службе подтвердили, что Болотов на законных основаниях покинул пределы Украины, сообщает "Интерфакс".
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31.12.2023 22:48 Ответить
Ну и? Так Должанский был под контролем Украины? Карту увидеть опять-же не даёт что-то врожденное? Как и объявление о розыске. Так он был объявлен в розыск или нет?

"... Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли? ,..."
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31.12.2023 23:03 Ответить
Должанский был под контролем Украины. И карта за 14-е мая размещённая на сайте "Слово и дело" это подтверждает. Поэтому вами и была опубликована карта за 20 мая (где Должанский гарантировано оккупированный.
Это механическая оплошность. Бывает.

https://www.unian.net/politics/917848-pogranichniki-**********-bolotova-v-rossiyu-turchinov-trebuet-ot-sbu-obyyasneniy.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Читайте такжеПограничники выпустили Болотова в Россию. Турчинов требует от СБУ объяснений

В Государственной пограничной службе утверждают, что не имели оснований не выпускать за пределы Украины так называемого «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Госпогранслужбы, вчера, 13 мая, в 15.20 гражданин Болотов пересек государственную границу в пункте пропуска "Должанский", имея при себе паспорт гражданина Украины.
Как отметили в ведомстве, у пограничников при проверке документов указанного гражданина не нашлось оснований отказать ему в пересечении границы.
Кроме того, в базе данных относительно лиц, которым запрещен выезд из Украины, или лиц, находящихся в розыске, фамилии Болотова не было, а следовательно, пограничники не могли ему отказать в пересечении границы так же, как и не имели оснований по собственной инициативе его задерживать, поскольку это бы было нарушением действующих в ГПСУ инструкций и могло расцениваться как превышении власти или служебных полномочий, заявили в пограничной службе.

Как допустил собеседник агентства, по каким-то причинам данные на розыск Болотова прокуратурой не были внесены в базу данных - "либо не успели, либо умышленно этого не сделали".
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31.12.2023 23:18 Ответить
Карту на бочку
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01.01.2024 10:39 Ответить
яку міру змінив? що ти чешеш?
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31.12.2023 07:31 Ответить
Від *******,як професійних сосак кацапського прутня іншого чекати не доводиться.
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30.12.2023 22:19 Ответить
Назовите, пожалуйста, хоть одного патриота независимой Украины в ОП ?
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30.12.2023 22:28 Ответить
Вже тільки слова з ненормативної лексики. Накуй я в інституті вчив дисципліну "Кримінальне процесуальне право"? Це повний ******* громадяне ...
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30.12.2023 22:39 Ответить
Так венгры с финами родственники.
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30.12.2023 23:42 Ответить
некому пришить его в Венгрии?
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30.12.2023 23:04 Ответить
А цього Редькіна часом не суддя Волкова випустила ?
Та, що перед цим відпустила на волю командира "чорної роти" беркуту Садовника, який після цього одразу ж втік в окупований Крим.
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30.12.2023 23:23 Ответить
Черговий епізод діяльності Зеленського влади!
судді МАЙДАНУ…
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30.12.2023 23:41 Ответить
Угро-финские свинособаки..
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31.12.2023 00:04 Ответить
Ну, враховуючи, що їх батьківщина за Уралом - воно й не дивно.
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31.12.2023 00:07 Ответить
Червінського тримають, а вбивцю випускають.?? Це якесь кривосуддя!! Прізвище судді треба було б знати всім.
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31.12.2023 00:23 Ответить
то порткова ручні судді постарались шоби шеф не ображався.
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31.12.2023 00:25 Ответить
угорщина сподіваюсь усвідомлює що Україну чекають в евросоюзі, і українці після перемоги прийдуть підкорегувати поведінку всіляких орбанів, подібних рЄдькіних добровільно не видавати дурна ідея - повірте... ціх руських рЄдькіних непочатий край і ми за ними прийдемо
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31.12.2023 01:56 Ответить
Ну що я казав? А вони кажуть, що їм т.зв. "ухилянтів" видадуть. Злочинця не можуть екстрадувати. А біженців екстрадувати заборонено
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31.12.2023 04:45 Ответить
з Америки все видно як на долоні.
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31.12.2023 11:30 Ответить
А при чому тут Америка? Є Загальна декларація прав людини і Конвенція про захист прав біженців. Обидві вони забороняють видачу тих, кого брехливий марафон називає "ухилянтами". Речник української прикордонної служби Демченко пургу гонить
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01.01.2024 02:40 Ответить
велике видно з далеку.
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01.01.2024 02:44 Ответить
во зараза ,отказала нам три раза
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31.12.2023 08:20 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ДОПРОСИТЬ ЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГРИИ !!!
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31.12.2023 09:05 Ответить
Ось послати за Редькіним тих,хто Чауса викрадав.А чи ермак не соізволіл?
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31.12.2023 18:25 Ответить
 
 