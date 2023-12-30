Венгрия отказалась выдать Украине подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Редькина
Уроженец дагестанского Каспийска Игорь Редькин, подозреваемый в убийстве участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, скрывается в Венгрии. Однако Будапешт отказывается экстрадировать россиянина Украине.
Об этом Кавказу.Реалии рассказал заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские власти обратились в прокуратуру Венгрии с экстрадиционным запросом, но получили отказ.
"Венгерский суд отказал в экстрадиции Редькина из-за войны в Украине", – сказал правоохранитель.
Бегство подозреваемого от следствия редакции подтвердил и бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, помощником которого работала Окуева. По его словам, Редькин смог покинуть Украину в первые дни вторжения российских войск в прошлом году.
В феврале 2021 года Апелляционный суд сменил меру пресечения Игорю Редькину, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, на домашний арест.
Напомним, 30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства добровольца Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
Вояка не должен быть умным, он должен быть исполнительным.
В начале лета 14-го в Луганской области подстрелили/ранили Болотова. Он через границу (тогда еще нашу) выехал в Россию, подштопали и вернулся назад (опять же через границу)
Был репортаж. Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли?
https://web.archive.org/web/20150723220013/http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/card/wantedPerson?ID=14192650066518
Назвал апрель началом лета?
Побитых в донецком аэропорту чеченов привезли в 1-ю городскую больницу, в народе называемую "Вишневского" К знаменитой мази этот Вишневский не имел никакого отношения.В этой больнице, в своё время, работал очень популярный у женщин гинеколог. И потому пойти к/в "вишневского" стало именем нарицательным. Это к слову.
Болотов получил известность в апреле 2014 года в ходе протестов на Юго-Востоке Украины призывом к открытому противостоянию с украинскими властями, озвученным 5 апреля 2014 года, а также последующим участием в вооружённом захвате здания Управления СБУ в Луганской области. С 21апреля 2014 года - народный губернатор Луганской области.
Когда Болотов уезжал в Россию, его даже не задерживали, а когда возвращался - удержать не смогли, сообщил Литвин Пограничники пропустили "народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова в Россию 14 мая поскольку не получали на тот момент указания его задерживать.Как передает корреспондент "Сегодня.ua", об этом заявил глава Госпогранслужбы Николай Литвин на пресс-конференции.
Бывает.
"https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2014/05/140514_ru_n_turchynov_bolotov Я прошу секретариат оформить официальное поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Государственной пограничной службе дать официальные объяснения по факту, который был сейчас объявлен с трибуны Верховной Рады", - сказал Турчинов.
Одновременно в Государственной пограничной службе подтвердили, что Болотов на законных основаниях покинул пределы Украины, сообщает "Интерфакс".
"... Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли? ,..."
Это механическая оплошность. Бывает.
https://www.unian.net/politics/917848-pogranichniki-**********-bolotova-v-rossiyu-turchinov-trebuet-ot-sbu-obyyasneniy.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Читайте такжеПограничники выпустили Болотова в Россию. Турчинов требует от СБУ объяснений
В Государственной пограничной службе утверждают, что не имели оснований не выпускать за пределы Украины так называемого «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Госпогранслужбы, вчера, 13 мая, в 15.20 гражданин Болотов пересек государственную границу в пункте пропуска "Должанский", имея при себе паспорт гражданина Украины.
Как отметили в ведомстве, у пограничников при проверке документов указанного гражданина не нашлось оснований отказать ему в пересечении границы.
Кроме того, в базе данных относительно лиц, которым запрещен выезд из Украины, или лиц, находящихся в розыске, фамилии Болотова не было, а следовательно, пограничники не могли ему отказать в пересечении границы так же, как и не имели оснований по собственной инициативе его задерживать, поскольку это бы было нарушением действующих в ГПСУ инструкций и могло расцениваться как превышении власти или служебных полномочий, заявили в пограничной службе.
Как допустил собеседник агентства, по каким-то причинам данные на розыск Болотова прокуратурой не были внесены в базу данных - "либо не успели, либо умышленно этого не сделали".
Та, що перед цим відпустила на волю командира "чорної роти" беркуту Садовника, який після цього одразу ж втік в окупований Крим.
судді МАЙДАНУ…