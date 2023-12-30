Венгрия отказалась выдать Украине подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Редькина

Уроженец дагестанского Каспийска Игорь Редькин, подозреваемый в убийстве участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, скрывается в Венгрии. Однако Будапешт отказывается экстрадировать россиянина Украине.

Об этом Кавказу.Реалии рассказал заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские власти обратились в прокуратуру Венгрии с экстрадиционным запросом, но получили отказ.

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"Венгерский суд отказал в экстрадиции Редькина из-за войны в Украине", – сказал правоохранитель.

Бегство подозреваемого от следствия редакции подтвердил и бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, помощником которого работала Окуева. По его словам, Редькин смог покинуть Украину в первые дни вторжения российских войск в прошлом году.

В феврале 2021 года Апелляционный суд сменил меру пресечения Игорю Редькину, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, на домашний арест.

Напомним, 30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства добровольца Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.