Угорщина відмовилася видати Україні підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої Редькіна

Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.

Про це Кавказу.Реалії розповів заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

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"Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні", – сказав правоохоронець.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ минулого року.

У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.