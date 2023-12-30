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Новини Убивство Аміни Окуєвої
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Угорщина відмовилася видати Україні підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої Редькіна

редькин

Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.

Про це Кавказу.Реалії розповів заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

"Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні", – сказав правоохоронець.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ минулого року.

У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Автор: 

Угорщина (2273) екстрадиція (433) Нєбитов Андрій (187) Редькін Ігор (6)


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Топ коментарі
+62
Який може бути "домашній арешт" для підозрванного у замовному ВБИВСТВІ??!
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
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30.12.2023 22:18
+56
Сначала зелень его выпускает, а потом объявляет в розыск. Отработанная в последнее время схема.
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30.12.2023 22:14
+37
У лютому 2021 року Апеляційний , якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт. Джерело:

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
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30.12.2023 22:30
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Сначала зелень его выпускает, а потом объявляет в розыск. Отработанная в последнее время схема.
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30.12.2023 22:14 Відповісти
Схема простая как двери
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30.12.2023 22:23 Відповісти
Містер Степанов, двері є таких конфігурацій та окрім зачинено та відчинено, мають стільки положень, що простими на фоні Вави-Буби- геть не назвеш.
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31.12.2023 11:52 Відповісти
Легкий и прибыльный бизнес от зеленой плесени.
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30.12.2023 22:27 Відповісти
И не надо указывать в декларациях и уплачивать налоги.
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30.12.2023 22:35 Відповісти
У лютому 2021 року Апеляційний , якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт. Джерело:

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
показати весь коментар
30.12.2023 22:30 Відповісти
Який може бути "домашній арешт" для підозрванного у замовному ВБИВСТВІ??!
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
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30.12.2023 22:18 Відповісти
Ну погранцю дали припис від Буданова, так що він тут ні до чого
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30.12.2023 22:21 Відповісти
Червонець і шевченко ще не виїхали????
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30.12.2023 22:22 Відповісти
..... єто другоє....
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30.12.2023 22:21 Відповісти
Неначасі. Подібні судді сидять щоб дєрьмака з татаровим відмазувати коли припече. А подібні погранці чекають щоб помахати хусточкою,коли зелень петлятиме з України.
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30.12.2023 22:21 Відповісти
Как одену портупею, так тупею и тупею.
Вояка не должен быть умным, он должен быть исполнительным.
В начале лета 14-го в Луганской области подстрелили/ранили Болотова. Он через границу (тогда еще нашу) выехал в Россию, подштопали и вернулся назад (опять же через границу)
Был репортаж. Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли?
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30.12.2023 23:10 Відповісти
За портупею - это как-раз. Помогает перепутать лето с весной. И помогает не заметить очевидного.

https://web.archive.org/web/20150723220013/http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/card/wantedPerson?ID=14192650066518
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31.12.2023 13:03 Відповісти
Т.е он не выезжал?
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31.12.2023 14:00 Відповісти
Т.е. вы сознательно манипулируете информацией.
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31.12.2023 14:46 Відповісти
Будьте любезны, укажите где в моем посте манипуляция информацией.
Назвал апрель началом лета?
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31.12.2023 17:00 Відповісти
Всё. Увидеть объявление о розыске по ссылке помешало что врожденное или приобретенное? А это карта за май 2014.

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31.12.2023 20:11 Відповісти
Май 14-го.
Побитых в донецком аэропорту чеченов привезли в 1-ю городскую больницу, в народе называемую "Вишневского" К знаменитой мази этот Вишневский не имел никакого отношения.В этой больнице, в своё время, работал очень популярный у женщин гинеколог. И потому пойти к/в "вишневского" стало именем нарицательным. Это к слову.

Болотов получил известность в апреле 2014 года в ходе протестов на Юго-Востоке Украины призывом к открытому противостоянию с украинскими властями, озвученным 5 апреля 2014 года, а также последующим участием в вооружённом захвате здания Управления СБУ в Луганской области. С 21апреля 2014 года - народный губернатор Луганской области.

Когда Болотов уезжал в Россию, его даже не задерживали, а когда возвращался - удержать не смогли, сообщил Литвин Пограничники пропустили "народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова в Россию 14 мая поскольку не получали на тот момент указания его задерживать.Как передает корреспондент "Сегодня.ua", об этом заявил глава Госпогранслужбы Николай Литвин на пресс-конференции.
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31.12.2023 21:07 Відповісти
Т.е. увидеть дату на уведомлении о розыске и оккупированные границы на карте мешает врожденное скудоумие? Бывает.
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31.12.2023 21:50 Відповісти
Болотов выезжал из Украины через Довжанский 14 го мая, возвращался 17-го. Скажите, интерактивную карту станом на 20 мая вы случайно опубликовали?
Бывает.

"https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2014/05/140514_ru_n_turchynov_bolotov Я прошу секретариат оформить официальное поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Государственной пограничной службе дать официальные объяснения по факту, который был сейчас объявлен с трибуны Верховной Рады", - сказал Турчинов.
Одновременно в Государственной пограничной службе подтвердили, что Болотов на законных основаниях покинул пределы Украины, сообщает "Интерфакс".
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31.12.2023 22:48 Відповісти
Ну и? Так Должанский был под контролем Украины? Карту увидеть опять-же не даёт что-то врожденное? Как и объявление о розыске. Так он был объявлен в розыск или нет?

"... Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли? ,..."
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31.12.2023 23:03 Відповісти
Должанский был под контролем Украины. И карта за 14-е мая размещённая на сайте "Слово и дело" это подтверждает. Поэтому вами и была опубликована карта за 20 мая (где Должанский гарантировано оккупированный.
Это механическая оплошность. Бывает.

https://www.unian.net/politics/917848-pogranichniki-**********-bolotova-v-rossiyu-turchinov-trebuet-ot-sbu-obyyasneniy.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Читайте такжеПограничники выпустили Болотова в Россию. Турчинов требует от СБУ объяснений

В Государственной пограничной службе утверждают, что не имели оснований не выпускать за пределы Украины так называемого «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Госпогранслужбы, вчера, 13 мая, в 15.20 гражданин Болотов пересек государственную границу в пункте пропуска "Должанский", имея при себе паспорт гражданина Украины.
Как отметили в ведомстве, у пограничников при проверке документов указанного гражданина не нашлось оснований отказать ему в пересечении границы.
Кроме того, в базе данных относительно лиц, которым запрещен выезд из Украины, или лиц, находящихся в розыске, фамилии Болотова не было, а следовательно, пограничники не могли ему отказать в пересечении границы так же, как и не имели оснований по собственной инициативе его задерживать, поскольку это бы было нарушением действующих в ГПСУ инструкций и могло расцениваться как превышении власти или служебных полномочий, заявили в пограничной службе.

Как допустил собеседник агентства, по каким-то причинам данные на розыск Болотова прокуратурой не были внесены в базу данных - "либо не успели, либо умышленно этого не сделали".
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31.12.2023 23:18 Відповісти
Карту на бочку
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01.01.2024 10:39 Відповісти
яку міру змінив? що ти чешеш?
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31.12.2023 07:31 Відповісти
Від *******,як професійних сосак кацапського прутня іншого чекати не доводиться.
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30.12.2023 22:19 Відповісти
Назовите, пожалуйста, хоть одного патриота независимой Украины в ОП ?
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30.12.2023 22:28 Відповісти
Вже тільки слова з ненормативної лексики. Накуй я в інституті вчив дисципліну "Кримінальне процесуальне право"? Це повний ******* громадяне ...
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30.12.2023 22:39 Відповісти
Так венгры с финами родственники.
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30.12.2023 23:42 Відповісти
некому пришить его в Венгрии?
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30.12.2023 23:04 Відповісти
А цього Редькіна часом не суддя Волкова випустила ?
Та, що перед цим відпустила на волю командира "чорної роти" беркуту Садовника, який після цього одразу ж втік в окупований Крим.
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30.12.2023 23:23 Відповісти
Черговий епізод діяльності Зеленського влади!
судді МАЙДАНУ…
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30.12.2023 23:41 Відповісти
Угро-финские свинособаки..
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31.12.2023 00:04 Відповісти
Ну, враховуючи, що їх батьківщина за Уралом - воно й не дивно.
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31.12.2023 00:07 Відповісти
Червінського тримають, а вбивцю випускають.?? Це якесь кривосуддя!! Прізвище судді треба було б знати всім.
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31.12.2023 00:23 Відповісти
то порткова ручні судді постарались шоби шеф не ображався.
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31.12.2023 00:25 Відповісти
угорщина сподіваюсь усвідомлює що Україну чекають в евросоюзі, і українці після перемоги прийдуть підкорегувати поведінку всіляких орбанів, подібних рЄдькіних добровільно не видавати дурна ідея - повірте... ціх руських рЄдькіних непочатий край і ми за ними прийдемо
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31.12.2023 01:56 Відповісти
Ну що я казав? А вони кажуть, що їм т.зв. "ухилянтів" видадуть. Злочинця не можуть екстрадувати. А біженців екстрадувати заборонено
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31.12.2023 04:45 Відповісти
з Америки все видно як на долоні.
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31.12.2023 11:30 Відповісти
А при чому тут Америка? Є Загальна декларація прав людини і Конвенція про захист прав біженців. Обидві вони забороняють видачу тих, кого брехливий марафон називає "ухилянтами". Речник української прикордонної служби Демченко пургу гонить
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01.01.2024 02:40 Відповісти
велике видно з далеку.
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01.01.2024 02:44 Відповісти
во зараза ,отказала нам три раза
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31.12.2023 08:20 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ДОПРОСИТЬ ЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГРИИ !!!
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31.12.2023 09:05 Відповісти
Ось послати за Редькіним тих,хто Чауса викрадав.А чи ермак не соізволіл?
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31.12.2023 18:25 Відповісти
 
 