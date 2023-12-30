Угорщина відмовилася видати Україні підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої Редькіна
Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.
Про це Кавказу.Реалії розповів заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.
"Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні", – сказав правоохоронець.
Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ минулого року.
У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт.
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
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ЗЄльоні курви !!!!!!!!!!!
вбивцю патріотки Аміни випустити з тюрми....
Чому суддя, який змінив міру на Домашній арешт ще не заарестований за державну зраду??
І чи заарештований той погранець, який випустив цього редькіна за кордон??
Вояка не должен быть умным, он должен быть исполнительным.
В начале лета 14-го в Луганской области подстрелили/ранили Болотова. Он через границу (тогда еще нашу) выехал в Россию, подштопали и вернулся назад (опять же через границу)
Был репортаж. Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли?
https://web.archive.org/web/20150723220013/http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/card/wantedPerson?ID=14192650066518
Назвал апрель началом лета?
Побитых в донецком аэропорту чеченов привезли в 1-ю городскую больницу, в народе называемую "Вишневского" К знаменитой мази этот Вишневский не имел никакого отношения.В этой больнице, в своё время, работал очень популярный у женщин гинеколог. И потому пойти к/в "вишневского" стало именем нарицательным. Это к слову.
Болотов получил известность в апреле 2014 года в ходе протестов на Юго-Востоке Украины призывом к открытому противостоянию с украинскими властями, озвученным 5 апреля 2014 года, а также последующим участием в вооружённом захвате здания Управления СБУ в Луганской области. С 21апреля 2014 года - народный губернатор Луганской области.
Когда Болотов уезжал в Россию, его даже не задерживали, а когда возвращался - удержать не смогли, сообщил Литвин Пограничники пропустили "народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова в Россию 14 мая поскольку не получали на тот момент указания его задерживать.Как передает корреспондент "Сегодня.ua", об этом заявил глава Госпогранслужбы Николай Литвин на пресс-конференции.
Бывает.
"https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2014/05/140514_ru_n_turchynov_bolotov Я прошу секретариат оформить официальное поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Государственной пограничной службе дать официальные объяснения по факту, который был сейчас объявлен с трибуны Верховной Рады", - сказал Турчинов.
Одновременно в Государственной пограничной службе подтвердили, что Болотов на законных основаниях покинул пределы Украины, сообщает "Интерфакс".
"... Вы уху ели? Был ответ, а вы его в розыск объявляли? ,..."
Это механическая оплошность. Бывает.
https://www.unian.net/politics/917848-pogranichniki-**********-bolotova-v-rossiyu-turchinov-trebuet-ot-sbu-obyyasneniy.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Читайте такжеПограничники выпустили Болотова в Россию. Турчинов требует от СБУ объяснений
В Государственной пограничной службе утверждают, что не имели оснований не выпускать за пределы Украины так называемого «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Госпогранслужбы, вчера, 13 мая, в 15.20 гражданин Болотов пересек государственную границу в пункте пропуска "Должанский", имея при себе паспорт гражданина Украины.
Как отметили в ведомстве, у пограничников при проверке документов указанного гражданина не нашлось оснований отказать ему в пересечении границы.
Кроме того, в базе данных относительно лиц, которым запрещен выезд из Украины, или лиц, находящихся в розыске, фамилии Болотова не было, а следовательно, пограничники не могли ему отказать в пересечении границы так же, как и не имели оснований по собственной инициативе его задерживать, поскольку это бы было нарушением действующих в ГПСУ инструкций и могло расцениваться как превышении власти или служебных полномочий, заявили в пограничной службе.
Как допустил собеседник агентства, по каким-то причинам данные на розыск Болотова прокуратурой не были внесены в базу данных - "либо не успели, либо умышленно этого не сделали".
Та, що перед цим відпустила на волю командира "чорної роти" беркуту Садовника, який після цього одразу ж втік в окупований Крим.
судді МАЙДАНУ…