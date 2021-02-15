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Новини Політика України Убивство Аміни Окуєвої
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Окуєва Аміна (140) Редькін Ігор (6)

Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію "Громадському" підтвердили в прокуратурі Київської області.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькіна, зокрема Андрієві Кравченку. Останнього підозрюють щонайменше у трьох вбивствах, як і самого Редькіна.

"Апеляційний суд звільнив з-під варти Ігоря Редькіна - підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої. І це при тому, що одним з ключових доказів можливої ​​причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, яку було залишено недалеко від місця злочину. Це при тому, що в минулому році був убитий один зі свідків у справі - Маміхан Умаров "Анзор" Anzor Beck, а ймовірний організатор злочину Салах Хумаідов і ймовірний куратор угруповання Сергій Константинов - в розшуку. Це при тому, що ще дві ДНК на зброї не встановили. Сам же Редькін не визнає інкримінованих йому злочинів і говорить про телефон, який нібито був в іншому місці", - розповіла Вікторія Рощина.

Ігор Редькін — уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій. У Реєстрі юридичних осіб він вказаний як співвласник та засновник декількох компаній, зокрема "Голден-Фіш" та "Блек-Шрімп".

Серед їх засновників є і народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Арістов. Останній зазначив, що з весни 2019 року Редькін більше не має відношення до цих компаній. Відтоді, запевняє Арістов, їхня співпраця закінчилася. Також правоохоронці встановили, що Редькін незаконно отримав українське громадянство.

За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. Куратором цієї групи правоохоронці вважають бізнесмена Сергія Константінова, якого наразі оголошено у розшук.

Також читайте: Підозрюваний у справі про вбивство Окуєвої незаконно отримав громадянство України, - Нацполіція

У вересні 2019 року поліція затримала Редькіна та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

Однак згодом Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. 12 січня 2020 року правоохоронці затримали Ігоря Редькіна за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої.

Одним з ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату. На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

Сам Редькін заперечує свою причетність до злочину та каже, що в день вбивства його телефон перебував у іншому місці, але в прокуратурі запевняють — це не алібі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої: суд продовжив арешт до 2 лютого. ВIДЕО

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
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Топ коментарі
+110
А Рифмастер всё сидит! Спасибо зрителям квартала за преЗЕдента наркомана!
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14.02.2021 16:54
+87
А Рифмастер сидит в тюрьме. Ничего себе так "правосудие" Антоненко за решеткой только потому, что зеленский назначил его виновным
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14.02.2021 16:55
+86
Все.Все свободны-следствие закончено.Кто там-под контроль брал?
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14.02.2021 16:51
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що це за гребаний суд? де наші націоналісти? чому вони мовчать7
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14.02.2021 18:51 Відповісти
навереое тебя слушают)))
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14.02.2021 19:04 Відповісти
З триманння під вартою на домашній арешт бо "входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами"... Не Антоненко, не волонтер, не патріот, не воїн АТО. А може звільнили, бо клоунам треба прибрати когось із політичних конкурентів?
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14.02.2021 19:00 Відповісти
мне не интересно...
кто поменял веру, фамилия отца
или свое мненик в момент важный...
это просто приспособленци...
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14.02.2021 19:02 Відповісти
Тридцать лет наблюдаю за этим цырком. У нас то ли следствие уровня ниже плинтуса, то ли судьи заробитчаны на любом вопросе ... А скорее и то и другое ... Очень жаль, Украину превратили в банановую территорию.
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14.02.2021 19:09 Відповісти
Зеля Редьки не слаще..
походу Рифастер будет сидеть за всех прасов, которых отпустила тупорылая, закомплексованная содержанка крыхитка Зеля..
спасиба зрителям квартаса за президента-ананаса
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14.02.2021 19:16 Відповісти
АМИНУ УБИЛИ ПУТИНСКИЕ ТВАРИ --- В ПАРЛАМЕНТЕ СИДЯТ ПУТИНСКИЕ ОПЗЕЖЕТВАРИ -- ЗАКАЗЧИКИ УБИЙСТВА АМИНЫ --- ТАК ПОЧЕМУ ЭТИ ЖИВОТНЫЕ ЕЩЕ НЕ СДОХЛИ --- МЕДВЕДЧУКИ . ШУФРИЧИ . РАБИНОВИЧИ. КИВЫ . БОЙКИ . ЛУКАШИ . БОНДАРЕНКИ ---- ПРИНЕСЛИ ВОЙНУ В УКРАИНУ И ПРИПЕВАЮЧИ ЖИРУЮТ В КИЕВЕ --- И ЭТО ВСЕ ТЕРПИТ НАШ НАРОД --- ИЛИ У НАС УЖЕ НЕТ НАРОДА ----- УЛЕ ПОРОХ --- ДОЛГО ЕЩЕ ТЕРПЕТЬ *********-- ЗЕЛЕНУЮ БЛЕВОТИНУ.......
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14.02.2021 19:24 Відповісти
наверное потому что надо меньше писать и болтать, а больше стрелять и вешать
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14.02.2021 23:57 Відповісти
Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої - Цензор.НЕТ 4123
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. .....по курсу $!
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14.02.2021 19:36 Відповісти
Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина Источник: https://censor.net/ru/n3247868

Ще одну мавпу - вбивцю завербовану Кремлем відпустили.
От цікаво як довго би жили такі кадри з Савченко включно і сєпарами на території
підконтрольній Україні як щоб справжня ХУНТА прийшла до влади в Україні Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої - Цензор.НЕТ 2464
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14.02.2021 20:01 Відповісти
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация изменилась...
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14.02.2021 20:12 Відповісти
Только кольт уровняет всех.Мудрый американский народ понял это давно поэтому и судьи у них судят по закону.
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14.02.2021 20:22 Відповісти
Це просто уже якесь пекло... Антоненко продовжує сидіти, хоча доказів ніяких немає, а виродків випускають на волю...
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14.02.2021 20:26 Відповісти
На виродків зараз великий попит.
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14.02.2021 20:32 Відповісти
ну хто ще сумнівався у "патріотизмі" зелі?
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14.02.2021 20:51 Відповісти
а "Зеля" там до чого - хіба це він 5 років кричав про судову реформу ?
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14.02.2021 21:09 Відповісти
Петя начл реформу, Портнов её закончил.
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15.02.2021 10:13 Відповісти
Коли вже цих суддів почнуть судити? по-козацькому, по-гайдамацькому. Зажиріли ці суддівськїї чорти.
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14.02.2021 21:10 Відповісти
Всі суди розігнати повністю. За рік набрати нових суддів, щоб не були раніше судями, щоб папи і мами не були у них судями. Я думаю рік без цих так званих судів переживемо і навіть спокійніше не буде. Оце буде реформа судової системи.
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14.02.2021 21:37 Відповісти
хто на це наважиться? Ви?
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14.02.2021 22:10 Відповісти
Я б так зробив. А не наважувався.
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15.02.2021 09:36 Відповісти
Зеленая мразь -что вы сдохли!
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14.02.2021 21:52 Відповісти
а, может, это и хорошая новость для мужа Амины....надеюсь, он уже заготовил теплый прием и 2 метра бетона где нибудь в лесополосе для отморозка. На правосудие в нашей стране надеяться не стоит.
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14.02.2021 21:54 Відповісти
Вот как получается, убийц выпускают, а не виного Антоненко, всё ещё держат под стражей. Неужели зеленскому дороги убийцы - иностранцы, а не украинцы, которые не законно арестованы???
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14.02.2021 22:15 Відповісти
Так клоуну всё дорого, кроме украинцев и Украины, разве это ещё не понятно?
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25.03.2021 23:00 Відповісти
На даному етапі несамовитого розвитку України,я за суди Лінча і за кровну помсту. Ну а далі буде видно.
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14.02.2021 22:22 Відповісти
филиал фсбу пропах дерьмом
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14.02.2021 23:55 Відповісти
*****, мы такие красавцы все, выражаем свое негодование. Какбы и расшатывать Украину нехо, ибо #уйлу на руку, и какбы плохо все. Верховны шаман, что скажешь
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15.02.2021 00:53 Відповісти
Мудрые 73% зе мечтателей проголосовали за песика коломойского(а вместе с ним за русских лакеев портновых,татаровых,ермаков и проч.нечисть)-вот и результат...В нашей стране действенно только "правосудие Декстера'',...ЗДОХНИТЕ ТВАРИ ПРОРОССИЙСКИЕ!!!!
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15.02.2021 01:22 Відповісти
Все "украинские" так называемые "судьи" пособники убийц и террористов, увидишь "украинского" "судью",- плюнь ему в морду, Этих так называемых "судей", портновских подстилок,- необходимо лишить всех прав и состояний и отправить в тюрьму, как и самого портнова.
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15.02.2021 02:03 Відповісти
Поки суддів не почнуть вішати порядку в країні не буде.
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15.02.2021 02:57 Відповісти
рехвормированная сладчайшим папереднком судебная система.
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15.02.2021 03:49 Відповісти
да нет, тот только начал реХВорму, а энтон мудак ее заканчивает или закончил.
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15.02.2021 08:09 Відповісти
Похоже, Ситстема толкает людей на самосуд, дабы порюхались все. И можно было ими управлять.
Выходит, что Система управляется из раши. Это их методы.
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15.02.2021 07:03 Відповісти
сколько лет он уже подозреваемый? на его месте надо подавать во всевозможные суды и требовать всех видов компенсации от тех, кто его арестовал...
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15.02.2021 07:19 Відповісти
чи те пора вжек ци суддівських тварюк відстрілювати, здається вже цей час настав?
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15.02.2021 08:08 Відповісти
Что творится??? Где патриоты? Писец идет Украине!!!
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15.02.2021 12:45 Відповісти
что то не происходит. нас предали?
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15.02.2021 13:15 Відповісти
или продали?
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15.02.2021 13:16 Відповісти
МУЖ ЕЕ ЕГО БЫСТРЕЕ НАКАЖЕТ !)
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15.02.2021 16:52 Відповісти
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