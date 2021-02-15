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Новости Политика Украины Убийство Амины Окуевой
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Окуева Амина (148) Редькин Игорь (6)

Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию "Громадському" подтвердили в прокуратуре Киевской области.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают минимум в трех убийствах, как и самого Редькина.

"Апелляционный суд освободил из-под стражи Игоря Редькина - подозреваемого в убийстве Амины Окуевой. И это при том, что одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено ​​недалеко от места преступления. Это при том, что в прошлом году был убит один из свидетелей по делу - Мамихан Умаров "Анзор" Anzor Beck, а предполагаемый организатор преступления Салах Хумаидов и вероятный куратор группировки Сергей Константинов - в розыске. Это при том, что еще две ДНК на оружии не установили. Сам же Редькин не признает инкриминируемых ему преступлений и говорит о телефоне, который якобы был в другом месте", - рассказала Виктория Рощина.

Игорь Редькин — уроженец города Каспийск Республики Дагестан. Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий. В Реестре юридических лиц он указан как совладелец и основатель нескольких компаний, в частности "Голден-Фиш" и "Блэк-Шримп".

Среди их учредителей есть и народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Аристов. Последний отметил, что с весны 2019 года Редькин больше не имеет отношения к этим компаниям. С тех пор, уверяет Аристов, их сотрудничество закончилось. Также правоохранители установили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. Куратором этой группы правоохранители считают бизнесмена Сергея Константинова, который сейчас объявлен в розыск.

В сентябре 2019 года полиция задержала Редькина и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Однако впоследствии Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. 12 января 2020 года правоохранители задержали Игоря Редькина по подозрению в убийстве Амины Окуевой.

Одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были найдены и другие следы, чьи именно — следствие устанавливает.

Сам Редькин отрицает свою причастность к преступлению и говорит, что в день убийства его телефон находился в другом месте, но в прокуратуре уверяют — это не алиби.

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30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+110
А Рифмастер всё сидит! Спасибо зрителям квартала за преЗЕдента наркомана!
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14.02.2021 16:54
+87
А Рифмастер сидит в тюрьме. Ничего себе так "правосудие" Антоненко за решеткой только потому, что зеленский назначил его виновным
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14.02.2021 16:55
+86
Все.Все свободны-следствие закончено.Кто там-под контроль брал?
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14.02.2021 16:51
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що це за гребаний суд? де наші націоналісти? чому вони мовчать7
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14.02.2021 18:51 Ответить
навереое тебя слушают)))
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14.02.2021 19:04 Ответить
З триманння під вартою на домашній арешт бо "входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами"... Не Антоненко, не волонтер, не патріот, не воїн АТО. А може звільнили, бо клоунам треба прибрати когось із політичних конкурентів?
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14.02.2021 19:00 Ответить
мне не интересно...
кто поменял веру, фамилия отца
или свое мненик в момент важный...
это просто приспособленци...
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14.02.2021 19:02 Ответить
Тридцать лет наблюдаю за этим цырком. У нас то ли следствие уровня ниже плинтуса, то ли судьи заробитчаны на любом вопросе ... А скорее и то и другое ... Очень жаль, Украину превратили в банановую территорию.
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14.02.2021 19:09 Ответить
Зеля Редьки не слаще..
походу Рифастер будет сидеть за всех прасов, которых отпустила тупорылая, закомплексованная содержанка крыхитка Зеля..
спасиба зрителям квартаса за президента-ананаса
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14.02.2021 19:16 Ответить
АМИНУ УБИЛИ ПУТИНСКИЕ ТВАРИ --- В ПАРЛАМЕНТЕ СИДЯТ ПУТИНСКИЕ ОПЗЕЖЕТВАРИ -- ЗАКАЗЧИКИ УБИЙСТВА АМИНЫ --- ТАК ПОЧЕМУ ЭТИ ЖИВОТНЫЕ ЕЩЕ НЕ СДОХЛИ --- МЕДВЕДЧУКИ . ШУФРИЧИ . РАБИНОВИЧИ. КИВЫ . БОЙКИ . ЛУКАШИ . БОНДАРЕНКИ ---- ПРИНЕСЛИ ВОЙНУ В УКРАИНУ И ПРИПЕВАЮЧИ ЖИРУЮТ В КИЕВЕ --- И ЭТО ВСЕ ТЕРПИТ НАШ НАРОД --- ИЛИ У НАС УЖЕ НЕТ НАРОДА ----- УЛЕ ПОРОХ --- ДОЛГО ЕЩЕ ТЕРПЕТЬ *********-- ЗЕЛЕНУЮ БЛЕВОТИНУ.......
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14.02.2021 19:24 Ответить
наверное потому что надо меньше писать и болтать, а больше стрелять и вешать
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14.02.2021 23:57 Ответить
Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої - Цензор.НЕТ 4123
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. .....по курсу $!
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14.02.2021 19:36 Ответить
Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина Источник: https://censor.net/ru/n3247868

Ще одну мавпу - вбивцю завербовану Кремлем відпустили.
От цікаво як довго би жили такі кадри з Савченко включно і сєпарами на території
підконтрольній Україні як щоб справжня ХУНТА прийшла до влади в Україні Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої - Цензор.НЕТ 2464
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14.02.2021 20:01 Ответить
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация изменилась...
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14.02.2021 20:12 Ответить
Только кольт уровняет всех.Мудрый американский народ понял это давно поэтому и судьи у них судят по закону.
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14.02.2021 20:22 Ответить
Це просто уже якесь пекло... Антоненко продовжує сидіти, хоча доказів ніяких немає, а виродків випускають на волю...
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14.02.2021 20:26 Ответить
На виродків зараз великий попит.
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14.02.2021 20:32 Ответить
ну хто ще сумнівався у "патріотизмі" зелі?
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14.02.2021 20:51 Ответить
а "Зеля" там до чого - хіба це він 5 років кричав про судову реформу ?
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14.02.2021 21:09 Ответить
Петя начл реформу, Портнов её закончил.
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15.02.2021 10:13 Ответить
Коли вже цих суддів почнуть судити? по-козацькому, по-гайдамацькому. Зажиріли ці суддівськїї чорти.
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14.02.2021 21:10 Ответить
Всі суди розігнати повністю. За рік набрати нових суддів, щоб не були раніше судями, щоб папи і мами не були у них судями. Я думаю рік без цих так званих судів переживемо і навіть спокійніше не буде. Оце буде реформа судової системи.
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14.02.2021 21:37 Ответить
хто на це наважиться? Ви?
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14.02.2021 22:10 Ответить
Я б так зробив. А не наважувався.
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15.02.2021 09:36 Ответить
Зеленая мразь -что вы сдохли!
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14.02.2021 21:52 Ответить
а, может, это и хорошая новость для мужа Амины....надеюсь, он уже заготовил теплый прием и 2 метра бетона где нибудь в лесополосе для отморозка. На правосудие в нашей стране надеяться не стоит.
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14.02.2021 21:54 Ответить
Вот как получается, убийц выпускают, а не виного Антоненко, всё ещё держат под стражей. Неужели зеленскому дороги убийцы - иностранцы, а не украинцы, которые не законно арестованы???
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14.02.2021 22:15 Ответить
Так клоуну всё дорого, кроме украинцев и Украины, разве это ещё не понятно?
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25.03.2021 23:00 Ответить
На даному етапі несамовитого розвитку України,я за суди Лінча і за кровну помсту. Ну а далі буде видно.
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14.02.2021 22:22 Ответить
филиал фсбу пропах дерьмом
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14.02.2021 23:55 Ответить
*****, мы такие красавцы все, выражаем свое негодование. Какбы и расшатывать Украину нехо, ибо #уйлу на руку, и какбы плохо все. Верховны шаман, что скажешь
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15.02.2021 00:53 Ответить
Мудрые 73% зе мечтателей проголосовали за песика коломойского(а вместе с ним за русских лакеев портновых,татаровых,ермаков и проч.нечисть)-вот и результат...В нашей стране действенно только "правосудие Декстера'',...ЗДОХНИТЕ ТВАРИ ПРОРОССИЙСКИЕ!!!!
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15.02.2021 01:22 Ответить
Все "украинские" так называемые "судьи" пособники убийц и террористов, увидишь "украинского" "судью",- плюнь ему в морду, Этих так называемых "судей", портновских подстилок,- необходимо лишить всех прав и состояний и отправить в тюрьму, как и самого портнова.
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15.02.2021 02:03 Ответить
Поки суддів не почнуть вішати порядку в країні не буде.
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15.02.2021 02:57 Ответить
рехвормированная сладчайшим папереднком судебная система.
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15.02.2021 03:49 Ответить
да нет, тот только начал реХВорму, а энтон мудак ее заканчивает или закончил.
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15.02.2021 08:09 Ответить
Похоже, Ситстема толкает людей на самосуд, дабы порюхались все. И можно было ими управлять.
Выходит, что Система управляется из раши. Это их методы.
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15.02.2021 07:03 Ответить
сколько лет он уже подозреваемый? на его месте надо подавать во всевозможные суды и требовать всех видов компенсации от тех, кто его арестовал...
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15.02.2021 07:19 Ответить
чи те пора вжек ци суддівських тварюк відстрілювати, здається вже цей час настав?
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15.02.2021 08:08 Ответить
Что творится??? Где патриоты? Писец идет Украине!!!
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15.02.2021 12:45 Ответить
что то не происходит. нас предали?
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15.02.2021 13:15 Ответить
или продали?
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15.02.2021 13:16 Ответить
МУЖ ЕЕ ЕГО БЫСТРЕЕ НАКАЖЕТ !)
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15.02.2021 16:52 Ответить
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