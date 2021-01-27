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арест (10376) заказное убийство (158) убийство (6290) Окуева Амина (148)

Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ

Суд отпустил из-под стражи нескольких подозреваемых в причастности к громким заказным убийствам, в частности, к убийству ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой.

Об этом пишет со ссылкой на решения суда "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Полиция считает причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления, как минимум 8 мужчин. По данным следствия, члены этой группировки убили в 2017 году Амину Окуеву. Также в 2014 году убили бизнесмена Константина Хоруженко, в 2016 году - директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного, в 2019 году - начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького. Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве бизнес-конфликтов.

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Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.

В то же время, несколько других фигурантов в конце 2020 – в начале 2021 года вышли из-под стражи.

У одного из подозреваемых, Андрея Кравченко, 9 декабря 2020 года истекал срок ареста по делу, открытому в 2016 году. Решений о продлении этого ареста в реестре нет.

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В то же время, 29 декабря следствие просило взять Кравченко под арест по другому делу от 2013 года. Но суд отпустил мужчину, обязав лишь являться к следствию, прокуратуре и суду.

29 декабря суд также отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Однако из решений неизвестно, находились ли мужчины под стражей ранее.

Еще один подозреваемый также был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021 года. В этот же день следствие тоже попросило взять этого мужчину под стражу по делу 2013 года. Однако суд отправил фигуранта под домашний арест.

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Трех подозреваемых в причастности к убийствам отправили под домашний арест еще в декабре 2019 года. С весны 2020 года их меры не продлевали.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
І після усього цього чмо арестович пропонує підтримувати діячу владу.
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27.01.2021 19:56
+34
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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27.01.2021 20:05
+30
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9006
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27.01.2021 20:01
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??? А нагородити ?
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27.01.2021 19:55 Ответить
Не усе одразу.
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27.01.2021 19:57 Ответить
І після усього цього чмо арестович пропонує підтримувати діячу владу.
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27.01.2021 19:56 Ответить
Деньги не пахнут !
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27.01.2021 20:01 Ответить
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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27.01.2021 20:05 Ответить
Арештовані у 2016 р зараз 2021 р, ні слідства ні вироку,що робили слідчі і прокурори п"ять років тримавши людей бездоказово? Ти не хотів би так посидіти а потім би розказував про владу.А ще якщо вони подадуть до Євросуду,то ми з тобою будемо платити за бездіяльність мусарні.
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27.01.2021 20:23 Ответить
Ти бачив справу та доказову базу?
Я добре знаю, як відпускають злодіїв українські суди.
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27.01.2021 20:33 Ответить
Аміну вбили у 2017. Цих виродків затримали у січні 2020. Які п'ять років?
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27.01.2021 20:59 Ответить
Навіть рік просидіти без доказів вини,то виродки не вони, а ті хто їх там утримував,за наші кошти. Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 2242
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27.01.2021 21:26 Ответить
Суди завжди керуються доказами і законом?
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27.01.2021 21:44 Ответить
Якщо суди завжди керуються доказами і законами,то звідки беруться безвинно засуджені котрі після покарання оскаржують вироки у суді а Україна платить компенсацію за рахунок платників податків. Тільки з за одного Пологівського вбивці по сфальсіфікованим доказам було засуджено 9 чоловік котрі відбули термін покарання а двоє з них померли у тюрмі.
Фальсіфікатори отримали підвищення а країна сплатила.Тож не треба ляля.
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27.01.2021 23:00 Ответить
Лі, а знак питання у моєму коменті не видно? Чи для наочності їх треба виділяти жирним шрифтом?))
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28.01.2021 06:57 Ответить
Правильно !
Підтримуйте цю владу, як каже арестович і його інтернет посіпаки.
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27.01.2021 19:57 Ответить
Арестовичь скурвился и стал поганкой.
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27.01.2021 19:59 Ответить
А как красиво вещал еще не так давно

Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9747
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27.01.2021 20:08 Ответить
Он выполняет план Москвы
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27.01.2021 20:39 Ответить
А казалось бы, причём здесь корупция ?!!
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27.01.2021 19:58 Ответить
Новая "работа" в обмен на свободу. Классика.
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27.01.2021 19:59 Ответить
Лозунг "слуг народа" - патриотам тюрьма, пятой колонне - УРА!!!
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27.01.2021 19:59 Ответить
Да мрази они хотябы за дебаты о бородатом преступнике ! Дубинского место в тюрьме, а эти дебилы ещё голосовать думают.
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27.01.2021 20:03 Ответить
После расстрела в Княжичах вообще удивляться ужу не чему.. Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5203
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27.01.2021 20:01 Ответить
За участие в ОПГ, которое занимается заказными убийствами под домашний арест, а потом и выпуск из под стражи?.. Да уж, это пис...ец товарищи, что-то мы явно не туда зашли в борьбе с преступностью
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27.01.2021 20:01 Ответить
Онижедети. Судьи - подонки!
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27.01.2021 20:01 Ответить
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9006
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27.01.2021 20:01 Ответить
Відкривати кримінальні справи проти діючого президента США навіть на росії не наважувалися. Але це закономірний результат 2019 року. Хотіли кловунів-наркоманів - маєте! Як каже обраний 73%: "Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины", - це він казав про 2019 рік. Імбіцили та дебіли самі за це відповідальні
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27.01.2021 20:46 Ответить
ее убил филиал фсб в Украине 👎👎👎
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27.01.2021 20:02 Ответить
Надо заглянуть в глаза,перестать стрелять,увидеть душу,улыбнуться друг другу, обнять,понять и простить Красный Террор,Холокост,Погромы,Геноцид,Голодомор, Адика Гитлера,Генку Гимлера,Ёську Сралина,Пол Пота ,Путьку Сортирного!
Услышать народы Дамбаса!
Мышы же адиннарот!!
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5026
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27.01.2021 20:06 Ответить
Я бы на их месте лучше бы в изоляторе остался, если действительно причастны. Правильные чеченцы такое не прощают...
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27.01.2021 20:09 Ответить
Вони з грудня 2019 під домашнім арештом і живі- хто там і що не прощає?
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27.01.2021 20:11 Ответить
Окрім голосного заголовку нічого конкретного не сказано.
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27.01.2021 20:10 Ответить
А Антоненко сидит. Проклинаю весь твой быдлород, зельц.
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27.01.2021 20:11 Ответить
Антоненко это ,,козёл отпущения,, этой власти.
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27.01.2021 20:14 Ответить
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер в больнице / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу . /Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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27.01.2021 20:13 Ответить
Все аваковские справи , развариваются в судах как карточные домики ...да , хороший у нас министр , высококвалифицированный профессионал и кадры у него такие же
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27.01.2021 20:13 Ответить
хорошо их заказчики отмазывают и заносят в реформированные суды.
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27.01.2021 20:15 Ответить
Тю, а что тут удивительного?
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27.01.2021 20:17 Ответить
ЗЕбанда неотвратимо движется к своему логичному концу.
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27.01.2021 20:18 Ответить
ужас в том, что они двигают туда всю Украину...
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27.01.2021 20:36 Ответить
Скорее так ,готовые убийцы оппонентов , кремлёвские так делали всегда, представляете в годы войны эти убийцы могут делать диверсии на благо оккупанта, а потом через белорусскую границу удрать на Московию
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27.01.2021 20:59 Ответить
сильно медленно движется
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27.01.2021 20:44 Ответить
т.е. Антоненко "продлевать" не забывают... и под домашний арест - ни-ни...
а тут..ну прямо....прямо слов нет !!!
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27.01.2021 20:19 Ответить
Значить іще когось потрібно вбити раз випустили!
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27.01.2021 20:34 Ответить
Паскуді.
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27.01.2021 20:42 Ответить
Клоуны у власти, чего вы хотите
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27.01.2021 20:43 Ответить
Валодя... Не встигнеш здриснути...
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27.01.2021 20:55 Ответить
зеленое дерьмо уже больше года держит невиновного Рифмастера за решеткой, зато реальных убийц Окуевой выпускает на свободу. Это все что нужно знать о патриоте кремля - зеленском
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27.01.2021 21:04 Ответить
Все як вангували найупоротійші порохоботи...
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27.01.2021 21:07 Ответить
Вот мрази!
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27.01.2021 22:03 Ответить
ФСБ працює. Правда пан Зеленський?
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27.01.2021 22:19 Ответить
Зеленский просто ненавидит Украину и украинцев, ведь не зря он говорил: - "Украина, это как проститутка"... Да и разве жиды могут по настоящему любить украинцев, им народ не нужен, а нужны лишь деньги народные.
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27.01.2021 22:54 Ответить
Випускають, бо живих патріотів ще багато, а від кураторів з кремля надходять нові замовлення на патріотів. Хто їх виконувати. А як Майдан проти клоуна почнеться, то хто буде майданівців виловлювати і у ліс вивозити.
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28.01.2021 00:10 Ответить
А Окуєви бізнесмени? ДА!! Щось тут не так!
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28.01.2021 09:43 Ответить
Найманим вбивцям пофіг, хто їх ціль.
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28.01.2021 10:55 Ответить
Ну якщо для того,щоб "замочити" випустили, то правильно зробили. І навіть для того щоб ФСБ їх ліквідувало - теж правильно! А якщо для того щоб вони укокошили і слідчих, і прокурора, які не спроможні довести їх вину, а заодно й суддю, який "вагається" перед малим хабарем, то взагалі всі пазли складаються в "картину маслом". Тобто нехай нехай одні других чи навпаки кірдикнуть - шкоди нікому й ніякої не буде, зате справедливість торіумфуватиме у цій справі!
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28.01.2021 09:58 Ответить
Ну, вони ж не воювали проти Мордора.
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28.01.2021 10:54 Ответить
 
 