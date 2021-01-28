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Фігурантів справи про вбивство Окуєвої випустили з-під варти, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фігурантів справи про вбивство Окуєвої випустили з-під варти, - ЗМІ

Суд відпустив з-під варти декількох підозрюваних у причетності до гучних замовних вбивств, зокрема, до вбивства ветеранки війни на Донбасі Аміни Окуєвої.

Про це пише з посиланням на рішення суду "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Поліція вважає причетними до угрупування, що здійснювало резонансні злочини, щонайменше 8 чоловіків. За даними слідства, члени цього угруповання вбили в 2017 році Аміну Окуеву. Також у 2014 році вбили бізнесмена Костянтина Хоруженка, у 2016 році - директора компанії "Caparol Україна" Павла Заможного, у 2019 році - начальника відділу реклами столичного метрополітену Павла Міленького. Більшість злочинів, за версією слідства, були вчинені на ґрунті бізнесових конфліктів.

Організатором угрупування правоохоронці вважають уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. У січні цього року йому продовжили арешт.

Водночас, кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.

Читайте також: Справа Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої: суд продовжив арешт до 2 лютого. ВIДЕО

В одного з підозрюваних, Андрія Кравченка, 9 грудня 2020 року спливав строк арешту в справі, відкритій у 2016 році. Рішень про продовження цього арешту в реєстрі немає.

Водночас, 29 грудня слідство просило взяти Кравченка під арешт в інші справі, від 2013 року. Але суд відпустив чоловіка, зобов’язавши лише з’являтись до слідства, прокуратури та суду.

29 грудня суд також відмовився арештувати ще трьох фігурантів справи 2013 року. Однак з рішень невідомо, чи перебували чоловіки під вартою раніше.

Також читайте: Звільненню з-під арешту підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна вдалося запобігти, - речник МВС Шевченко

Ще один підозрюваний також був арештований у справі від 2016 року. Його арешт мав закінчитись 12 січня 2021 року. Цього ж дня слідство теж попросило взяти цього чоловіка під варту в справі 2013 року. Однак суд відправив фігуранта під домашній арешт.

Трьох підозрюваних у причетності до вбивств відправили під домашній арешт ще в грудні 2019 року. З весни 2020 року їхні запобіжні заходи не продовжували.
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Топ коментарі
+36
І після усього цього чмо арестович пропонує підтримувати діячу владу.
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27.01.2021 19:56
+34
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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27.01.2021 20:05
+30
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9006
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27.01.2021 20:01
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??? А нагородити ?
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27.01.2021 19:55 Відповісти
Не усе одразу.
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27.01.2021 19:57 Відповісти
І після усього цього чмо арестович пропонує підтримувати діячу владу.
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27.01.2021 19:56 Відповісти
Деньги не пахнут !
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27.01.2021 20:01 Відповісти
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7048
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27.01.2021 20:05 Відповісти
Арештовані у 2016 р зараз 2021 р, ні слідства ні вироку,що робили слідчі і прокурори п"ять років тримавши людей бездоказово? Ти не хотів би так посидіти а потім би розказував про владу.А ще якщо вони подадуть до Євросуду,то ми з тобою будемо платити за бездіяльність мусарні.
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27.01.2021 20:23 Відповісти
Ти бачив справу та доказову базу?
Я добре знаю, як відпускають злодіїв українські суди.
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27.01.2021 20:33 Відповісти
Аміну вбили у 2017. Цих виродків затримали у січні 2020. Які п'ять років?
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27.01.2021 20:59 Відповісти
Навіть рік просидіти без доказів вини,то виродки не вони, а ті хто їх там утримував,за наші кошти. Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 2242
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27.01.2021 21:26 Відповісти
Суди завжди керуються доказами і законом?
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27.01.2021 21:44 Відповісти
Якщо суди завжди керуються доказами і законами,то звідки беруться безвинно засуджені котрі після покарання оскаржують вироки у суді а Україна платить компенсацію за рахунок платників податків. Тільки з за одного Пологівського вбивці по сфальсіфікованим доказам було засуджено 9 чоловік котрі відбули термін покарання а двоє з них померли у тюрмі.
Фальсіфікатори отримали підвищення а країна сплатила.Тож не треба ляля.
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27.01.2021 23:00 Відповісти
Лі, а знак питання у моєму коменті не видно? Чи для наочності їх треба виділяти жирним шрифтом?))
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28.01.2021 06:57 Відповісти
Правильно !
Підтримуйте цю владу, як каже арестович і його інтернет посіпаки.
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27.01.2021 19:57 Відповісти
Арестовичь скурвился и стал поганкой.
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27.01.2021 19:59 Відповісти
А как красиво вещал еще не так давно

Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9747
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27.01.2021 20:08 Відповісти
Он выполняет план Москвы
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27.01.2021 20:39 Відповісти
А казалось бы, причём здесь корупция ?!!
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27.01.2021 19:58 Відповісти
Новая "работа" в обмен на свободу. Классика.
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27.01.2021 19:59 Відповісти
Лозунг "слуг народа" - патриотам тюрьма, пятой колонне - УРА!!!
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27.01.2021 19:59 Відповісти
Да мрази они хотябы за дебаты о бородатом преступнике ! Дубинского место в тюрьме, а эти дебилы ещё голосовать думают.
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27.01.2021 20:03 Відповісти
После расстрела в Княжичах вообще удивляться ужу не чему.. Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5203
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27.01.2021 20:01 Відповісти
За участие в ОПГ, которое занимается заказными убийствами под домашний арест, а потом и выпуск из под стражи?.. Да уж, это пис...ец товарищи, что-то мы явно не туда зашли в борьбе с преступностью
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27.01.2021 20:01 Відповісти
Онижедети. Судьи - подонки!
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27.01.2021 20:01 Відповісти
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 9006
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27.01.2021 20:01 Відповісти
Відкривати кримінальні справи проти діючого президента США навіть на росії не наважувалися. Але це закономірний результат 2019 року. Хотіли кловунів-наркоманів - маєте! Як каже обраний 73%: "Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины", - це він казав про 2019 рік. Імбіцили та дебіли самі за це відповідальні
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27.01.2021 20:46 Відповісти
ее убил филиал фсб в Украине 👎👎👎
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27.01.2021 20:02 Відповісти
Надо заглянуть в глаза,перестать стрелять,увидеть душу,улыбнуться друг другу, обнять,понять и простить Красный Террор,Холокост,Погромы,Геноцид,Голодомор, Адика Гитлера,Генку Гимлера,Ёську Сралина,Пол Пота ,Путьку Сортирного!
Услышать народы Дамбаса!
Мышы же адиннарот!!
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5026
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27.01.2021 20:06 Відповісти
Я бы на их месте лучше бы в изоляторе остался, если действительно причастны. Правильные чеченцы такое не прощают...
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27.01.2021 20:09 Відповісти
Вони з грудня 2019 під домашнім арештом і живі- хто там і що не прощає?
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27.01.2021 20:11 Відповісти
Окрім голосного заголовку нічого конкретного не сказано.
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27.01.2021 20:10 Відповісти
А Антоненко сидит. Проклинаю весь твой быдлород, зельц.
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27.01.2021 20:11 Відповісти
Антоненко это ,,козёл отпущения,, этой власти.
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27.01.2021 20:14 Відповісти
Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер в больнице / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу . /Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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27.01.2021 20:13 Відповісти
Все аваковские справи , развариваются в судах как карточные домики ...да , хороший у нас министр , высококвалифицированный профессионал и кадры у него такие же
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27.01.2021 20:13 Відповісти
хорошо их заказчики отмазывают и заносят в реформированные суды.
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27.01.2021 20:15 Відповісти
Тю, а что тут удивительного?
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27.01.2021 20:17 Відповісти
ЗЕбанда неотвратимо движется к своему логичному концу.
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27.01.2021 20:18 Відповісти
ужас в том, что они двигают туда всю Украину...
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27.01.2021 20:36 Відповісти
Скорее так ,готовые убийцы оппонентов , кремлёвские так делали всегда, представляете в годы войны эти убийцы могут делать диверсии на благо оккупанта, а потом через белорусскую границу удрать на Московию
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27.01.2021 20:59 Відповісти
сильно медленно движется
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27.01.2021 20:44 Відповісти
т.е. Антоненко "продлевать" не забывают... и под домашний арест - ни-ни...
а тут..ну прямо....прямо слов нет !!!
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27.01.2021 20:19 Відповісти
Значить іще когось потрібно вбити раз випустили!
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27.01.2021 20:34 Відповісти
Паскуді.
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27.01.2021 20:42 Відповісти
Клоуны у власти, чего вы хотите
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27.01.2021 20:43 Відповісти
Валодя... Не встигнеш здриснути...
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27.01.2021 20:55 Відповісти
зеленое дерьмо уже больше года держит невиновного Рифмастера за решеткой, зато реальных убийц Окуевой выпускает на свободу. Это все что нужно знать о патриоте кремля - зеленском
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27.01.2021 21:04 Відповісти
Все як вангували найупоротійші порохоботи...
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27.01.2021 21:07 Відповісти
Вот мрази!
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27.01.2021 22:03 Відповісти
ФСБ працює. Правда пан Зеленський?
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27.01.2021 22:19 Відповісти
Зеленский просто ненавидит Украину и украинцев, ведь не зря он говорил: - "Украина, это как проститутка"... Да и разве жиды могут по настоящему любить украинцев, им народ не нужен, а нужны лишь деньги народные.
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27.01.2021 22:54 Відповісти
Випускають, бо живих патріотів ще багато, а від кураторів з кремля надходять нові замовлення на патріотів. Хто їх виконувати. А як Майдан проти клоуна почнеться, то хто буде майданівців виловлювати і у ліс вивозити.
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28.01.2021 00:10 Відповісти
А Окуєви бізнесмени? ДА!! Щось тут не так!
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28.01.2021 09:43 Відповісти
Найманим вбивцям пофіг, хто їх ціль.
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28.01.2021 10:55 Відповісти
Ну якщо для того,щоб "замочити" випустили, то правильно зробили. І навіть для того щоб ФСБ їх ліквідувало - теж правильно! А якщо для того щоб вони укокошили і слідчих, і прокурора, які не спроможні довести їх вину, а заодно й суддю, який "вагається" перед малим хабарем, то взагалі всі пазли складаються в "картину маслом". Тобто нехай нехай одні других чи навпаки кірдикнуть - шкоди нікому й ніякої не буде, зате справедливість торіумфуватиме у цій справі!
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Ну, вони ж не воювали проти Мордора.
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28.01.2021 10:54 Відповісти
 
 