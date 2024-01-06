РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9550 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
39 140 80
война (46746) Бахмут (Артемовск) (1530) 92 отдельная штурмовая бригада (156)

Оператор дрона самостоятельно ликвидировал взвод оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Только за двое суток оператор дрона 1-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным Doom сбрасываниями ликвидировал около тридцати оккупантов возле Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак на оккупантов опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Воины 45 ОАБр успешно поразили скопление личного состава противника из гаубицы М777, - Залужный. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Як же приємно дивитися такі відео!
Вся Україна з насолодою спостерігає, як руzкі ******** корчаться від болю, тягають по полях свої кінцівки і кишки, стікають кров'ю і зрештою в страшних муках дохнуть або стріляються!

Просто кайф!

Нам треба 100 млн таки влучних скидів.
Треба вбити усіх ї 6aнux мацкалів.

Треба щоб pyzкі самки дорізали і дотравлювали своїх личинок, а самі вішались чи викидалися з вікон висоток.

І так неминуче буде.
Слава Україні!
показать весь комментарий
06.01.2024 12:18
+38
респектище оператору!!!!!!
показать весь комментарий
06.01.2024 12:17
+32
Московити приїхали заробити легких грошей. А хай їм грець...
показать весь комментарий
06.01.2024 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Московити приїхали заробити легких грошей. А хай їм грець...
показать весь комментарий
06.01.2024 12:17 Ответить
Чую.
дерешся з палестинцями в стилі кон-фу.(в Гамбурзі. за місце прибиральника)

ну, просто смішно виглядає - "патріот" кричить з "жирної "Е"вропки"
показать весь комментарий
06.01.2024 12:32 Ответить
О, та то пан є з вищої касти ,, Ну хоч поржем " і звичайний плебс його смішить? А жити за рахунок тих, хто смішить, сумління не дорікає? Та про що це я, дивлячись на Зеленського.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:59 Ответить
ФСБшна-КГБшна х7єта має наказ вносити розбрат серед Українців.
Вони шукають то "не таких союзників", то "не таких Патріотів", то "не таких війскових".... завжди уважно треба дивитися.
показать весь комментарий
08.01.2024 02:30 Ответить
Це кацапський бот і він в козломордії сидить. Просто шифрується на майбутнє
показать весь комментарий
06.01.2024 14:06 Ответить
Не факт. Це може означати, що чоловік користується старлінком і інтернетом з Литви, Німеччини... А сам реально знаходитись в зоні бойових дій.
показать весь комментарий
06.01.2024 14:14 Ответить
а так само може виявитись шо я - Лапін.
або ви - Арахамія.
показать весь комментарий
06.01.2024 14:24 Ответить
чому від тебе так смердить кацапським лайном, вилупок ху"ловський?
показать весь комментарий
06.01.2024 17:44 Ответить
давай так, якщо я московіт, то раку тобі, ок?
ой...... ну, тоді хоч шоб ти усравсь.
якщо смердить тобі, то постав вивітрювалку шолі, ти де сам? 15 градусів на уліце, окстісь то!
ой, тобто, Слива Пісусу Дристу!!
показать весь комментарий
12.01.2024 18:36 Ответить
Приємний текст, який супроводжує відео для мокшанських ублюдків. "Лучше умереть и лежать спокойно, чем жить и волноваться."
показать весь комментарий
06.01.2024 22:06 Ответить
респектище оператору!!!!!!
показать весь комментарий
06.01.2024 12:17 Ответить
Як же приємно дивитися такі відео!
Вся Україна з насолодою спостерігає, як руzкі ******** корчаться від болю, тягають по полях свої кінцівки і кишки, стікають кров'ю і зрештою в страшних муках дохнуть або стріляються!

Просто кайф!

Нам треба 100 млн таки влучних скидів.
Треба вбити усіх ї 6aнux мацкалів.

Треба щоб pyzкі самки дорізали і дотравлювали своїх личинок, а самі вішались чи викидалися з вікон висоток.

І так неминуче буде.
Слава Україні!
показать весь комментарий
06.01.2024 12:18 Ответить
С.Корея предоставляет Путину баллистические ракеты.Количество и качество неизвестны.)
показать весь комментарий
06.01.2024 12:19 Ответить
Мы в курсе. И что с того? Да, сформировалась новая ось зла, как во время Второй Мировой.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:26 Ответить
Почитай, просветись, что такое "страны Оси"(Axis)
показать весь комментарий
06.01.2024 12:46 Ответить
ты сильно уверен что совок = "ось бобра"? гулаги, голодоморы, десятки миллионов жертв.
че ты тут философствуешь то?
мне кажется что даже угры тут не так зверствовали, как в "мирное" время "свои" же, родные московиты.
жаль ты не в Буче был, чтобы понять что "ось зла" как бы ...... немного более другая, северо-восточней шоле.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:19 Ответить
Я про то и пишу, что современная ось зла - это Московия + Иран + КНДР как минимум.
показать весь комментарий
07.01.2024 01:25 Ответить
Співчуваю (ні) белгородській, воронезькій та ін. областям на росії. ))
показать весь комментарий
06.01.2024 12:31 Ответить
А Харькову не співчуваєш? Там, як пишуть, саме КНДР-ська прилетіла.
На бєлгород мені якось взагалі наср*ть.
Одна із сотні упала на параші - в урапатріотів радощів повні штани. Тільки "забули" що 99 долетіли до нас.
Треба не побєдобєсіє влаштовувати а працювати над виробництвом своїх. Щоб в бєлгород не русняві прилітали, а наші. Не одна в місяць, а десятками в день. От тоді буде якийсь результат.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:58 Ответить
Радий, що хоча б зараз ти перейшов з рідної тобі російської мови на українську.
Якби в Україні не шпрехали мовою окупанта, то війни і прильотів не було б (пукіну просто не було б кого "визволяти").
показать весь комментарий
06.01.2024 21:49 Ответить
«В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Пишут, что никто не пострадал, но частный дом полностью сгорел. Упавший БПЛА был российским. Сообщают, что всему виной ошибка пилотирования. Речь идет о беспилотнике «Форпост» - это израильский БПЛА Searcher II, который собирается на заводе в Казани из израильских же комплектующих. Каждый такой дрон стоит около 7 млн долларов. Как там, кстати, Израиль с санкциями? Что-то не слышал в последнее время. Тут они напрямую помогают агрессору».
=====================
сообщение Фонда борьбы с коррупцией
показать весь комментарий
06.01.2024 12:50 Ответить
Отак треба воювати. Але Зе, де дрони?
показать весь комментарий
06.01.2024 12:19 Ответить
пуля( в данном случае осколок) многое меняет в голове,даже если попадает в жопу...хотя не в данном случае,русская мразь необучаема.
единственное нарекание это звуковое оформление.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:27 Ответить
Не ходіть кацапи по землі взводами...
Бо дрон прилетить і буде дупа лихо з вами.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:30 Ответить
навпаки, чим кучніше ходять тим простіше і менше *********** витрачати.
показать весь комментарий
06.01.2024 22:19 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 12:32 Ответить
Клас!👍
Вкраду.
показать весь комментарий
08.01.2024 02:34 Ответить
Українська пропаганда все ж намагається бути чеснішою чим російська.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:49 Ответить
Якщ так болить за свинособак, надішли їм чорні пакети.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:56 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 13:20 Ответить
Риторичне питання - то як маємо воювати - юрбами мобіків після місяця навчання чи розвивати військові технології ?
показать весь комментарий
06.01.2024 12:42 Ответить
Вся проблема в тому що людей для м'ясних атак" (яке огидне словосполучення) набагато простіше нагребти.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:53 Ответить
Вся проблема в кістці замість мозку в дуже великої кількості людей. А зовсім не в тому що м'ясо легко дістати. Тому що в нас провести мобілізацію ой як важко на відмінно від мобілізації рабів в рф.
Але так як власники кісток вчились по підручниках біомусорного совка то вони інакше не вміють, вважають що інакше не правильно бо так їх вчили та саме головне не хочуть бо кістка не гнеться. Наголошую по підручниках які до всього ще й морально застаріли вже не кажучи за те що вони описували не майбутню війну, а ту що була минулу, тобто були гівном ще тоді коли їх писали.

Інакше у нас би в країні МО робило мобілізацію на виробництва, і воювало б не м'ясо а продукція цих виробництв.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:44 Ответить
А краще було весь 2021-й рік рити окопи, мінувати всі виходи з Криму і будувати замість доріг укріпрайони, щоб ніхто не мріяв про "Київ за три дні". Тому Сунь Цзи і радить воювати шпигунами. Але, як показала практика, такому "великому" полководцю, як ЗЕ, навіть такий шпигун, як Директор ЦРУ Бернс, не зможе допомогти.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:12 Ответить
Просто не знайшлось фахівця який розтувмачив би найвеличнішому ,що укріпрайони можуть бути прибутковішими за дороги, принаймі на фазі будування.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:26 Ответить
Хоч тлумач, хоч не тлумач, в Омані йому ставили зовсім протилежні задачі. І воно їх старанно виконує.
показать весь комментарий
06.01.2024 17:31 Ответить
Нас нє догонят ? ))))
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4pN5xqxM&ab_channel=tatu
показать весь комментарий
06.01.2024 12:46 Ответить
Грізна зброя. Хоча на перший погляд примітивна, до простого дрону прикрутили можливість кидати гранати. І це все придумали на передовій, а не в конструкторському бюро.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:52 Ответить
Провідні конструкторські бюро готувались до війни в умовах застосування ядерної зброї обома сторонами. А в умовах ядерного Армагедону ця штука вже працювати не буде.
От тепер треба таким відео цілеспрямовано бомбити російську аудиторію, щоб бажаючих заробити на війні в Україні по 2 тис дол на місяць там було як можна менше. А на тих, хто їде в Україну воювати, дивилися в Росії, як на самовбивць. По суті так і є.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:25 Ответить
потому что мясом в 21 веке - казалось - не сильно будут воевать, как и вякие пытки, гебняые методы и т.п. на ровном месте использовать. оказалось также, что каждый кухарка идиот может руководить любым государством и никаких препон, отборов и противовесов этому нет. плюс всякие "международные организации" на всем этом печальном фоне тоже оказались обычными лавочками по попилу бабла.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:45 Ответить
так, у Бундесвері такої не буде довго. Або навіть ніколи.
показать весь комментарий
06.01.2024 16:33 Ответить
Не знаю. Кожна війна індивідуальна. І якщо не дай Бог війна прийде на території ЄС, то теж почнуть робити свої винаходи у армії.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:40 Ответить
війна - вона скрізь однакова. Лайно і кров. А "винаходи" у цівілізованій Європі, яка не готова до будь-якої війни, будуть коштувати мінімум раз у десять дорожче, а то і більше. Тому у Бундесверу і не буде коптерів за 400 євро.
показать весь комментарий
06.01.2024 21:10 Ответить
Ювелір!! Браво українському воїну!!
показать весь комментарий
06.01.2024 12:52 Ответить
погань гине, це добре. погано, що наших солдатів кацапи вбивають так само скидати і фпв дронами. і їх у них більше
показать весь комментарий
06.01.2024 12:55 Ответить
А скільки дронів було знищено/втрачено з різних причин про це ж не говориться.
показать весь комментарий
06.01.2024 12:56 Ответить
До чого це? Звісно, багато, і?
показать весь комментарий
06.01.2024 19:16 Ответить
Оце москалі феерверки замовили....ніякої технікі беспеки
показать весь комментарий
06.01.2024 13:05 Ответить
Тю **...тые, за 200к фублей идут убивать. а умирают сами.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:16 Ответить
А "вінегретна нарізка" відео - для більшої "ефектності"? Незрозуміло - але "захопливо"!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 13:18 Ответить
Нагадую що досі дуже багато тих хто вважає що піхоту не треба повністю замінювати операторами дронів.

Окопи чи правильніше укріпрайони мають тримати оператори дронів, а не м'ясо. Оператори можуть контролити простір на десятки кілометрів в глибину від своїх позицій, відбивати штурми і навіть при потребі самим просуватись вперед вибивши противника на достатню глибину та накопавши-набудувавши інженерними військами із будівельною технікою нових залізобетонних позицій. Піхота без дронів на це не здатна. Вона може лише героїчно поміняти свої життя на час і відкотитися.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:36 Ответить
Окопи чи правильніше укріпрайони мають тримати оператори дронів, а не м'ясо.

Когда в войнах не участвовали дроны, а точнее коптеры - дроны вертолетного типа, тогда окопы\укрепрайоны только "мясом" и удерживались\захватывались. Конечно же при поддержке арты и большой авиации, но только до момента, когда бить по наступающей\обороняющейся пехоте противника было равносильно что бить по своим.

Чтобы с помощью коптеров удержать линию обороны, необходимо:
1. коптеров должны быть сотни на каждый километр фронта
2. они должны иметь возможность нести не 1-2 ВОГа, а к примеру "улитку" от АГСа
3. при этом им должно быть полностью начхать на имеющиеся сейчас на вооружении РЭБы
4. и они должны быть минимально заметны для РЛС и ПВО.

Таких дронов нет на Алиекспресс и если даже такие уже и есть у какой-то армии мира, то вряд ли ВПК этой страны получит разрешение своего правительства и главнокомандующего на экспорт( и уж тем более лэндлиз) в Украину, нашпигованную "кротами".
показать весь комментарий
06.01.2024 14:16 Ответить
1. Трошки не так. Їх має бути десятки на одну вогневу групу. Їх має бути стільки як зараз є вогнепальної зброї, якихось там калашів у військах.
2. Те що можуть нести теперішні дрони вже достатньо щоб домінувати не тільки над м'ясом але знищувати будь-які колони бронетехніки які можуть кинути на штурм, тобто навіть якщо броні там буде десятки та доходити до сотень одиниць. Вся згорить на мінних полях створених дронами та під ударами артилерії наведеної дронами та під скидами зробленими із дронів.
3. На реб чхати всім тому що він міфологізована херня. Є вже зараз як машинний зір; так різні частоти всі з яких один комплекс антен не заглушить; взагалі різні типи зв'язку проти більшості з яких реб в металі не існує; та навіть антиреб ракети і дрони які автопілотом наводяться на лохів з реб як метелик летить на світло.
4. Ви з рф? Ще не бачив щоб опущене пво параші чи опущені рлс параші могли ефективно протидіяти навіть тим же примітивним цивільним мавікам. Зазвичай в цьому протистоянні китайський мавік виносить всуху навіть непомічений. Вже не кажучи за шарки і арту. Чи інші круті іграшки.

Такі дрони є в ЗСУ. Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде.
показать весь комментарий
06.01.2024 23:29 Ответить
Ну, дрон не может быть как калаш. У пилота как минимум должен быть хоть один помощник.
Украинские китайские дроны из "той же бочки" что и российские, и как это не печально, украинская пехота так же гибнет от них и так же беззащитна, при том, что ее реально меньше.
В том-то и дело, что при нынешнем уровне устройства дронов значительных успехов можно достичь только при их немереном количестве, да и то, если у противника их в разы меньше.

НАТОвские РЭБы работают по тем же принципам, что и российские. Радиоволны одинаковы на всей планете и им пофиг на флаги, идеологии и границы. Американские РЭБы тоже не могут перекрыть весь радиодиапазон одной антенной. Простой переход на другие частоты, это кратковременный успех. Шифрование сигнала мешает его расшифровке и перехвату управления, но никак не мешает убийству несущей частоты.
Может быть и возможно организовать управление дроном в терагерцевом диапазоне, но станет ли он стоить как какая-нибудь Су-шка?

"Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде."

В драке стенка на стенку, кремль выиграет. Ему даже нет необходимости закапывать свои производства под землю, достаточно организовать их где-нибудь в Якутии, куда не достанут ни дроны, ни ракеты, ни партизаны.
Нужны принципиально новые решения ...

П.С. Ви з рф? - Нет

показать весь комментарий
07.01.2024 12:00 Ответить
Ну наверное не самотужки, а всё-таки вместе с командой, которая перезаряжала батареи и ВОГи.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:37 Ответить
Ось куди треба вкладати кошти. Ось так треба воювати з кацапсятиною! Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:46 Ответить
Где в этом видео хоть одно "закинутое мясо"?
показать весь комментарий
06.01.2024 14:18 Ответить
В обороне удержание обороняемых позиций и количество уничтоженного личного состава и техники противника, это и есть реальный успех. Если по "классике" потерь прошлых войн - обороняюшиеся\наступающие = 1\3, то удержание позиции при своих потерях 10 человек и потерях противника 30 человек - это успех.

При (чисто теоретических) цифрах населения 45 и 145, получается что потери как бы одинаковы. Соотношение же 20\145 это уровень данных "одна баба сказала".
показать весь комментарий
06.01.2024 14:47 Ответить
А 145 були?
показать весь комментарий
06.01.2024 15:10 Ответить
Мабуть, маєте рацію. Тому що кількісна перевага п...рів в дронах лишилася за кадром як і результати ЇХ роботи (яку я мав нагоду бачити). Рівно ж їх перевага в РЕБах (комплектуючі до яких валять з Китаю безперешкодно), що на багатьох ділянках зводить до мінімуму ефект від наших дронів. Так що піхота+арта - становий хребет фронту. І від того нікуди не дітися
показать весь комментарий
06.01.2024 20:10 Ответить
це ти спєцом сьогодні зареєструвався, бо свербіло свою іпсошну ***** на форум вкинути?
показать весь комментарий
06.01.2024 16:39 Ответить
кацапи йдуть вперед в повний зріст займати нові позиції, ніяких укріплень, вогневих точок, мінних полів, колючих дротів. лише мавіки з гранатами. Такі самі відео були після втрати Соледару
показать весь комментарий
06.01.2024 14:47 Ответить
Отличный видос, прям видно как кацапню осколками сечёт. С удовольствием посмотрел под чайковский. Слава Украине!
показать весь комментарий
06.01.2024 16:18 Ответить
Гарна робота!
показать весь комментарий
07.01.2024 06:59 Ответить
С таким позывным DOOM богатая практика по уничтожению орков. Моя любимая игра была.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:13 Ответить
Молодцы братиши. Молодцы браты.
показать весь комментарий
07.01.2024 15:18 Ответить
 
 