Оператор дрона самостоятельно ликвидировал взвод оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Только за двое суток оператор дрона 1-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным Doom сбрасываниями ликвидировал около тридцати оккупантов возле Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак на оккупантов опубликовали в соцсетях.

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