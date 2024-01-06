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Оператор дрона самостоятельно ликвидировал взвод оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Только за двое суток оператор дрона 1-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным Doom сбрасываниями ликвидировал около тридцати оккупантов возле Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак на оккупантов опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+45 Neo Matrix
показать весь комментарий06.01.2024 12:18
+38 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий06.01.2024 12:17
+32 Мой! Чуєш?
показать весь комментарий06.01.2024 12:17
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Пожалуйста, подождите...
дерешся з палестинцями в стилі кон-фу.(в Гамбурзі. за місце прибиральника)
ну, просто смішно виглядає - "патріот" кричить з "жирної "Е"вропки"
Вони шукають то "не таких союзників", то "не таких Патріотів", то "не таких війскових".... завжди уважно треба дивитися.
або ви - Арахамія.
ой...... ну, тоді хоч шоб ти усравсь.
якщо смердить тобі, то постав вивітрювалку шолі, ти де сам? 15 градусів на уліце, окстісь то!
ой, тобто, Слива Пісусу Дристу!!
Вся Україна з насолодою спостерігає, як руzкі ******** корчаться від болю, тягають по полях свої кінцівки і кишки, стікають кров'ю і зрештою в страшних муках дохнуть або стріляються!
Просто кайф!
Нам треба 100 млн таки влучних скидів.
Треба вбити усіх ї 6aнux мацкалів.
Треба щоб pyzкі самки дорізали і дотравлювали своїх личинок, а самі вішались чи викидалися з вікон висоток.
І так неминуче буде.
Слава Україні!
че ты тут философствуешь то?
мне кажется что даже угры тут не так зверствовали, как в "мирное" время "свои" же, родные московиты.
жаль ты не в Буче был, чтобы понять что "ось зла" как бы ...... немного более другая, северо-восточней шоле.
На бєлгород мені якось взагалі наср*ть.
Одна із сотні упала на параші - в урапатріотів радощів повні штани. Тільки "забули" що 99 долетіли до нас.
Треба не побєдобєсіє влаштовувати а працювати над виробництвом своїх. Щоб в бєлгород не русняві прилітали, а наші. Не одна в місяць, а десятками в день. От тоді буде якийсь результат.
Якби в Україні не шпрехали мовою окупанта, то війни і прильотів не було б (пукіну просто не було б кого "визволяти").
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сообщение Фонда борьбы с коррупцией
единственное нарекание это звуковое оформление.
Бо дрон прилетить і буде
дупалихо з вами.
Вкраду.
Але так як власники кісток вчились по підручниках біомусорного совка то вони інакше не вміють, вважають що інакше не правильно бо так їх вчили та саме головне не хочуть бо кістка не гнеться. Наголошую по підручниках які до всього ще й морально застаріли вже не кажучи за те що вони описували не майбутню війну, а ту що була минулу, тобто були гівном ще тоді коли їх писали.
Інакше у нас би в країні МО робило мобілізацію на виробництва, і воювало б не м'ясо а продукція цих виробництв.
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4pN5xqxM&ab_channel=tatu
От тепер треба таким відео цілеспрямовано бомбити російську аудиторію, щоб бажаючих заробити на війні в Україні по 2 тис дол на місяць там було як можна менше. А на тих, хто їде в Україну воювати, дивилися в Росії, як на самовбивць. По суті так і є.
кухаркаидиот может руководить любым государством и никаких препон, отборов и противовесов этому нет. плюс всякие "международные организации" на всем этом печальном фоне тоже оказались обычными лавочками по попилу бабла.
Окопи чи правильніше укріпрайони мають тримати оператори дронів, а не м'ясо. Оператори можуть контролити простір на десятки кілометрів в глибину від своїх позицій, відбивати штурми і навіть при потребі самим просуватись вперед вибивши противника на достатню глибину та накопавши-набудувавши інженерними військами із будівельною технікою нових залізобетонних позицій. Піхота без дронів на це не здатна. Вона може лише героїчно поміняти свої життя на час і відкотитися.
Когда в войнах не участвовали дроны, а точнее коптеры - дроны вертолетного типа, тогда окопы\укрепрайоны только "мясом" и удерживались\захватывались. Конечно же при поддержке арты и большой авиации, но только до момента, когда бить по наступающей\обороняющейся пехоте противника было равносильно что бить по своим.
Чтобы с помощью коптеров удержать линию обороны, необходимо:
1. коптеров должны быть сотни на каждый километр фронта
2. они должны иметь возможность нести не 1-2 ВОГа, а к примеру "улитку" от АГСа
3. при этом им должно быть полностью начхать на имеющиеся сейчас на вооружении РЭБы
4. и они должны быть минимально заметны для РЛС и ПВО.
Таких дронов нет на Алиекспресс и если даже такие уже и есть у какой-то армии мира, то вряд ли ВПК этой страны получит разрешение своего правительства и главнокомандующего на экспорт( и уж тем более лэндлиз) в Украину, нашпигованную "кротами".
2. Те що можуть нести теперішні дрони вже достатньо щоб домінувати не тільки над м'ясом але знищувати будь-які колони бронетехніки які можуть кинути на штурм, тобто навіть якщо броні там буде десятки та доходити до сотень одиниць. Вся згорить на мінних полях створених дронами та під ударами артилерії наведеної дронами та під скидами зробленими із дронів.
3. На реб чхати всім тому що він міфологізована херня. Є вже зараз як машинний зір; так різні частоти всі з яких один комплекс антен не заглушить; взагалі різні типи зв'язку проти більшості з яких реб в металі не існує; та навіть антиреб ракети і дрони які автопілотом наводяться на лохів з реб як метелик летить на світло.
4. Ви з рф? Ще не бачив щоб опущене пво параші чи опущені рлс параші могли ефективно протидіяти навіть тим же примітивним цивільним мавікам. Зазвичай в цьому протистоянні китайський мавік виносить всуху навіть непомічений. Вже не кажучи за шарки і арту. Чи інші круті іграшки.
Такі дрони є в ЗСУ. Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде.
Украинские китайские дроны из "той же бочки" что и российские, и как это не печально, украинская пехота так же гибнет от них и так же беззащитна, при том, что ее реально меньше.
В том-то и дело, что при нынешнем уровне устройства дронов значительных успехов можно достичь только при их немереном количестве, да и то, если у противника их в разы меньше.
НАТОвские РЭБы работают по тем же принципам, что и российские. Радиоволны одинаковы на всей планете и им пофиг на флаги, идеологии и границы. Американские РЭБы тоже не могут перекрыть весь радиодиапазон одной антенной. Простой переход на другие частоты, это кратковременный успех. Шифрование сигнала мешает его расшифровке и перехвату управления, но никак не мешает убийству несущей частоты.
Может быть и возможно организовать управление дроном в терагерцевом диапазоне, но станет ли он стоить как какая-нибудь Су-шка?
"Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде."
В драке стенка на стенку, кремль выиграет. Ему даже нет необходимости закапывать свои производства под землю, достаточно организовать их где-нибудь в Якутии, куда не достанут ни дроны, ни ракеты, ни партизаны.
Нужны принципиально новые решения ...
П.С. Ви з рф? - Нет
При (чисто теоретических) цифрах населения 45 и 145, получается что потери как бы одинаковы. Соотношение же 20\145 это уровень данных "одна баба сказала".