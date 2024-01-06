УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10474 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
39 140 80
війна (56389) Бахмут (1482) 92 окрема штурмова бригада (157)

Оператор дрона самотужки ліквідував взвод окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише за дві доби оператор дрона 1-го батальйону 92-ої окремої штурмової бригади з позивним "Doom" скидами ліквідував близько тридцяти окупантів біля Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак на окупантів опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 45 ОАБр успішно вразили скупчення особового складу противника із гаубиці М777, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
Як же приємно дивитися такі відео!
Вся Україна з насолодою спостерігає, як руzкі ******** корчаться від болю, тягають по полях свої кінцівки і кишки, стікають кров'ю і зрештою в страшних муках дохнуть або стріляються!

Просто кайф!

Нам треба 100 млн таки влучних скидів.
Треба вбити усіх ї 6aнux мацкалів.

Треба щоб pyzкі самки дорізали і дотравлювали своїх личинок, а самі вішались чи викидалися з вікон висоток.

І так неминуче буде.
Слава Україні!
показати весь коментар
06.01.2024 12:18
+38
респектище оператору!!!!!!
показати весь коментар
06.01.2024 12:17
+32
Московити приїхали заробити легких грошей. А хай їм грець...
показати весь коментар
06.01.2024 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московити приїхали заробити легких грошей. А хай їм грець...
показати весь коментар
06.01.2024 12:17 Відповісти
Чую.
дерешся з палестинцями в стилі кон-фу.(в Гамбурзі. за місце прибиральника)

ну, просто смішно виглядає - "патріот" кричить з "жирної "Е"вропки"
показати весь коментар
06.01.2024 12:32 Відповісти
О, та то пан є з вищої касти ,, Ну хоч поржем " і звичайний плебс його смішить? А жити за рахунок тих, хто смішить, сумління не дорікає? Та про що це я, дивлячись на Зеленського.
показати весь коментар
06.01.2024 12:59 Відповісти
ФСБшна-КГБшна х7єта має наказ вносити розбрат серед Українців.
Вони шукають то "не таких союзників", то "не таких Патріотів", то "не таких війскових".... завжди уважно треба дивитися.
показати весь коментар
08.01.2024 02:30 Відповісти
Це кацапський бот і він в козломордії сидить. Просто шифрується на майбутнє
показати весь коментар
06.01.2024 14:06 Відповісти
Не факт. Це може означати, що чоловік користується старлінком і інтернетом з Литви, Німеччини... А сам реально знаходитись в зоні бойових дій.
показати весь коментар
06.01.2024 14:14 Відповісти
а так само може виявитись шо я - Лапін.
або ви - Арахамія.
показати весь коментар
06.01.2024 14:24 Відповісти
чому від тебе так смердить кацапським лайном, вилупок ху"ловський?
показати весь коментар
06.01.2024 17:44 Відповісти
давай так, якщо я московіт, то раку тобі, ок?
ой...... ну, тоді хоч шоб ти усравсь.
якщо смердить тобі, то постав вивітрювалку шолі, ти де сам? 15 градусів на уліце, окстісь то!
ой, тобто, Слива Пісусу Дристу!!
показати весь коментар
12.01.2024 18:36 Відповісти
Приємний текст, який супроводжує відео для мокшанських ублюдків. "Лучше умереть и лежать спокойно, чем жить и волноваться."
показати весь коментар
06.01.2024 22:06 Відповісти
респектище оператору!!!!!!
показати весь коментар
06.01.2024 12:17 Відповісти
Як же приємно дивитися такі відео!
Вся Україна з насолодою спостерігає, як руzкі ******** корчаться від болю, тягають по полях свої кінцівки і кишки, стікають кров'ю і зрештою в страшних муках дохнуть або стріляються!

Просто кайф!

Нам треба 100 млн таки влучних скидів.
Треба вбити усіх ї 6aнux мацкалів.

Треба щоб pyzкі самки дорізали і дотравлювали своїх личинок, а самі вішались чи викидалися з вікон висоток.

І так неминуче буде.
Слава Україні!
показати весь коментар
06.01.2024 12:18 Відповісти
С.Корея предоставляет Путину баллистические ракеты.Количество и качество неизвестны.)
показати весь коментар
06.01.2024 12:19 Відповісти
Мы в курсе. И что с того? Да, сформировалась новая ось зла, как во время Второй Мировой.
показати весь коментар
06.01.2024 12:26 Відповісти
Почитай, просветись, что такое "страны Оси"(Axis)
показати весь коментар
06.01.2024 12:46 Відповісти
ты сильно уверен что совок = "ось бобра"? гулаги, голодоморы, десятки миллионов жертв.
че ты тут философствуешь то?
мне кажется что даже угры тут не так зверствовали, как в "мирное" время "свои" же, родные московиты.
жаль ты не в Буче был, чтобы понять что "ось зла" как бы ...... немного более другая, северо-восточней шоле.
показати весь коментар
06.01.2024 13:19 Відповісти
Я про то и пишу, что современная ось зла - это Московия + Иран + КНДР как минимум.
показати весь коментар
07.01.2024 01:25 Відповісти
Співчуваю (ні) белгородській, воронезькій та ін. областям на росії. ))
показати весь коментар
06.01.2024 12:31 Відповісти
А Харькову не співчуваєш? Там, як пишуть, саме КНДР-ська прилетіла.
На бєлгород мені якось взагалі наср*ть.
Одна із сотні упала на параші - в урапатріотів радощів повні штани. Тільки "забули" що 99 долетіли до нас.
Треба не побєдобєсіє влаштовувати а працювати над виробництвом своїх. Щоб в бєлгород не русняві прилітали, а наші. Не одна в місяць, а десятками в день. От тоді буде якийсь результат.
показати весь коментар
06.01.2024 19:58 Відповісти
Радий, що хоча б зараз ти перейшов з рідної тобі російської мови на українську.
Якби в Україні не шпрехали мовою окупанта, то війни і прильотів не було б (пукіну просто не було б кого "визволяти").
показати весь коментар
06.01.2024 21:49 Відповісти
«В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Пишут, что никто не пострадал, но частный дом полностью сгорел. Упавший БПЛА был российским. Сообщают, что всему виной ошибка пилотирования. Речь идет о беспилотнике «Форпост» - это израильский БПЛА Searcher II, который собирается на заводе в Казани из израильских же комплектующих. Каждый такой дрон стоит около 7 млн долларов. Как там, кстати, Израиль с санкциями? Что-то не слышал в последнее время. Тут они напрямую помогают агрессору».
=====================
сообщение Фонда борьбы с коррупцией
показати весь коментар
06.01.2024 12:50 Відповісти
Отак треба воювати. Але Зе, де дрони?
показати весь коментар
06.01.2024 12:19 Відповісти
пуля( в данном случае осколок) многое меняет в голове,даже если попадает в жопу...хотя не в данном случае,русская мразь необучаема.
единственное нарекание это звуковое оформление.
показати весь коментар
06.01.2024 12:27 Відповісти
Не ходіть кацапи по землі взводами...
Бо дрон прилетить і буде дупа лихо з вами.
показати весь коментар
06.01.2024 12:30 Відповісти
навпаки, чим кучніше ходять тим простіше і менше *********** витрачати.
показати весь коментар
06.01.2024 22:19 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 12:32 Відповісти
Клас!👍
Вкраду.
показати весь коментар
08.01.2024 02:34 Відповісти
Українська пропаганда все ж намагається бути чеснішою чим російська.
показати весь коментар
06.01.2024 12:49 Відповісти
Якщ так болить за свинособак, надішли їм чорні пакети.
показати весь коментар
06.01.2024 12:56 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 13:20 Відповісти
Риторичне питання - то як маємо воювати - юрбами мобіків після місяця навчання чи розвивати військові технології ?
показати весь коментар
06.01.2024 12:42 Відповісти
Вся проблема в тому що людей для м'ясних атак" (яке огидне словосполучення) набагато простіше нагребти.
показати весь коментар
06.01.2024 12:53 Відповісти
Вся проблема в кістці замість мозку в дуже великої кількості людей. А зовсім не в тому що м'ясо легко дістати. Тому що в нас провести мобілізацію ой як важко на відмінно від мобілізації рабів в рф.
Але так як власники кісток вчились по підручниках біомусорного совка то вони інакше не вміють, вважають що інакше не правильно бо так їх вчили та саме головне не хочуть бо кістка не гнеться. Наголошую по підручниках які до всього ще й морально застаріли вже не кажучи за те що вони описували не майбутню війну, а ту що була минулу, тобто були гівном ще тоді коли їх писали.

Інакше у нас би в країні МО робило мобілізацію на виробництва, і воювало б не м'ясо а продукція цих виробництв.
показати весь коментар
06.01.2024 13:44 Відповісти
А краще було весь 2021-й рік рити окопи, мінувати всі виходи з Криму і будувати замість доріг укріпрайони, щоб ніхто не мріяв про "Київ за три дні". Тому Сунь Цзи і радить воювати шпигунами. Але, як показала практика, такому "великому" полководцю, як ЗЕ, навіть такий шпигун, як Директор ЦРУ Бернс, не зможе допомогти.
показати весь коментар
06.01.2024 13:12 Відповісти
Просто не знайшлось фахівця який розтувмачив би найвеличнішому ,що укріпрайони можуть бути прибутковішими за дороги, принаймі на фазі будування.
показати весь коментар
06.01.2024 13:26 Відповісти
Хоч тлумач, хоч не тлумач, в Омані йому ставили зовсім протилежні задачі. І воно їх старанно виконує.
показати весь коментар
06.01.2024 17:31 Відповісти
Нас нє догонят ? ))))
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4pN5xqxM&ab_channel=tatu
показати весь коментар
06.01.2024 12:46 Відповісти
Грізна зброя. Хоча на перший погляд примітивна, до простого дрону прикрутили можливість кидати гранати. І це все придумали на передовій, а не в конструкторському бюро.
показати весь коментар
06.01.2024 12:52 Відповісти
Провідні конструкторські бюро готувались до війни в умовах застосування ядерної зброї обома сторонами. А в умовах ядерного Армагедону ця штука вже працювати не буде.
От тепер треба таким відео цілеспрямовано бомбити російську аудиторію, щоб бажаючих заробити на війні в Україні по 2 тис дол на місяць там було як можна менше. А на тих, хто їде в Україну воювати, дивилися в Росії, як на самовбивць. По суті так і є.
показати весь коментар
06.01.2024 13:25 Відповісти
потому что мясом в 21 веке - казалось - не сильно будут воевать, как и вякие пытки, гебняые методы и т.п. на ровном месте использовать. оказалось также, что каждый кухарка идиот может руководить любым государством и никаких препон, отборов и противовесов этому нет. плюс всякие "международные организации" на всем этом печальном фоне тоже оказались обычными лавочками по попилу бабла.
показати весь коментар
06.01.2024 18:45 Відповісти
так, у Бундесвері такої не буде довго. Або навіть ніколи.
показати весь коментар
06.01.2024 16:33 Відповісти
Не знаю. Кожна війна індивідуальна. І якщо не дай Бог війна прийде на території ЄС, то теж почнуть робити свої винаходи у армії.
показати весь коментар
06.01.2024 18:40 Відповісти
війна - вона скрізь однакова. Лайно і кров. А "винаходи" у цівілізованій Європі, яка не готова до будь-якої війни, будуть коштувати мінімум раз у десять дорожче, а то і більше. Тому у Бундесверу і не буде коптерів за 400 євро.
показати весь коментар
06.01.2024 21:10 Відповісти
Ювелір!! Браво українському воїну!!
показати весь коментар
06.01.2024 12:52 Відповісти
погань гине, це добре. погано, що наших солдатів кацапи вбивають так само скидати і фпв дронами. і їх у них більше
показати весь коментар
06.01.2024 12:55 Відповісти
А скільки дронів було знищено/втрачено з різних причин про це ж не говориться.
показати весь коментар
06.01.2024 12:56 Відповісти
До чого це? Звісно, багато, і?
показати весь коментар
06.01.2024 19:16 Відповісти
Оце москалі феерверки замовили....ніякої технікі беспеки
показати весь коментар
06.01.2024 13:05 Відповісти
Тю **...тые, за 200к фублей идут убивать. а умирают сами.
показати весь коментар
06.01.2024 13:16 Відповісти
А "вінегретна нарізка" відео - для більшої "ефектності"? Незрозуміло - але "захопливо"!
показати весь коментар
06.01.2024 13:17 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 13:18 Відповісти
Нагадую що досі дуже багато тих хто вважає що піхоту не треба повністю замінювати операторами дронів.

Окопи чи правильніше укріпрайони мають тримати оператори дронів, а не м'ясо. Оператори можуть контролити простір на десятки кілометрів в глибину від своїх позицій, відбивати штурми і навіть при потребі самим просуватись вперед вибивши противника на достатню глибину та накопавши-набудувавши інженерними військами із будівельною технікою нових залізобетонних позицій. Піхота без дронів на це не здатна. Вона може лише героїчно поміняти свої життя на час і відкотитися.
показати весь коментар
06.01.2024 13:36 Відповісти
Окопи чи правильніше укріпрайони мають тримати оператори дронів, а не м'ясо.

Когда в войнах не участвовали дроны, а точнее коптеры - дроны вертолетного типа, тогда окопы\укрепрайоны только "мясом" и удерживались\захватывались. Конечно же при поддержке арты и большой авиации, но только до момента, когда бить по наступающей\обороняющейся пехоте противника было равносильно что бить по своим.

Чтобы с помощью коптеров удержать линию обороны, необходимо:
1. коптеров должны быть сотни на каждый километр фронта
2. они должны иметь возможность нести не 1-2 ВОГа, а к примеру "улитку" от АГСа
3. при этом им должно быть полностью начхать на имеющиеся сейчас на вооружении РЭБы
4. и они должны быть минимально заметны для РЛС и ПВО.

Таких дронов нет на Алиекспресс и если даже такие уже и есть у какой-то армии мира, то вряд ли ВПК этой страны получит разрешение своего правительства и главнокомандующего на экспорт( и уж тем более лэндлиз) в Украину, нашпигованную "кротами".
показати весь коментар
06.01.2024 14:16 Відповісти
1. Трошки не так. Їх має бути десятки на одну вогневу групу. Їх має бути стільки як зараз є вогнепальної зброї, якихось там калашів у військах.
2. Те що можуть нести теперішні дрони вже достатньо щоб домінувати не тільки над м'ясом але знищувати будь-які колони бронетехніки які можуть кинути на штурм, тобто навіть якщо броні там буде десятки та доходити до сотень одиниць. Вся згорить на мінних полях створених дронами та під ударами артилерії наведеної дронами та під скидами зробленими із дронів.
3. На реб чхати всім тому що він міфологізована херня. Є вже зараз як машинний зір; так різні частоти всі з яких один комплекс антен не заглушить; взагалі різні типи зв'язку проти більшості з яких реб в металі не існує; та навіть антиреб ракети і дрони які автопілотом наводяться на лохів з реб як метелик летить на світло.
4. Ви з рф? Ще не бачив щоб опущене пво параші чи опущені рлс параші могли ефективно протидіяти навіть тим же примітивним цивільним мавікам. Зазвичай в цьому протистоянні китайський мавік виносить всуху навіть непомічений. Вже не кажучи за шарки і арту. Чи інші круті іграшки.

Такі дрони є в ЗСУ. Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде.
показати весь коментар
06.01.2024 23:29 Відповісти
Ну, дрон не может быть как калаш. У пилота как минимум должен быть хоть один помощник.
Украинские китайские дроны из "той же бочки" что и российские, и как это не печально, украинская пехота так же гибнет от них и так же беззащитна, при том, что ее реально меньше.
В том-то и дело, что при нынешнем уровне устройства дронов значительных успехов можно достичь только при их немереном количестве, да и то, если у противника их в разы меньше.

НАТОвские РЭБы работают по тем же принципам, что и российские. Радиоволны одинаковы на всей планете и им пофиг на флаги, идеологии и границы. Американские РЭБы тоже не могут перекрыть весь радиодиапазон одной антенной. Простой переход на другие частоты, это кратковременный успех. Шифрование сигнала мешает его расшифровке и перехвату управления, но никак не мешает убийству несущей частоты.
Может быть и возможно организовать управление дроном в терагерцевом диапазоне, но станет ли он стоить как какая-нибудь Су-шка?

"Всього то треба масштабувати закупки, виробництво, мобілізувати на децентралізовані чи підземні виробничі площадки людей і все буде."

В драке стенка на стенку, кремль выиграет. Ему даже нет необходимости закапывать свои производства под землю, достаточно организовать их где-нибудь в Якутии, куда не достанут ни дроны, ни ракеты, ни партизаны.
Нужны принципиально новые решения ...

П.С. Ви з рф? - Нет

показати весь коментар
07.01.2024 12:00 Відповісти
Ну наверное не самотужки, а всё-таки вместе с командой, которая перезаряжала батареи и ВОГи.
показати весь коментар
06.01.2024 13:37 Відповісти
Ось куди треба вкладати кошти. Ось так треба воювати з кацапсятиною! Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
показати весь коментар
06.01.2024 13:46 Відповісти
Где в этом видео хоть одно "закинутое мясо"?
показати весь коментар
06.01.2024 14:18 Відповісти
В обороне удержание обороняемых позиций и количество уничтоженного личного состава и техники противника, это и есть реальный успех. Если по "классике" потерь прошлых войн - обороняюшиеся\наступающие = 1\3, то удержание позиции при своих потерях 10 человек и потерях противника 30 человек - это успех.

При (чисто теоретических) цифрах населения 45 и 145, получается что потери как бы одинаковы. Соотношение же 20\145 это уровень данных "одна баба сказала".
показати весь коментар
06.01.2024 14:47 Відповісти
А 145 були?
показати весь коментар
06.01.2024 15:10 Відповісти
Мабуть, маєте рацію. Тому що кількісна перевага п...рів в дронах лишилася за кадром як і результати ЇХ роботи (яку я мав нагоду бачити). Рівно ж їх перевага в РЕБах (комплектуючі до яких валять з Китаю безперешкодно), що на багатьох ділянках зводить до мінімуму ефект від наших дронів. Так що піхота+арта - становий хребет фронту. І від того нікуди не дітися
показати весь коментар
06.01.2024 20:10 Відповісти
це ти спєцом сьогодні зареєструвався, бо свербіло свою іпсошну ***** на форум вкинути?
показати весь коментар
06.01.2024 16:39 Відповісти
кацапи йдуть вперед в повний зріст займати нові позиції, ніяких укріплень, вогневих точок, мінних полів, колючих дротів. лише мавіки з гранатами. Такі самі відео були після втрати Соледару
показати весь коментар
06.01.2024 14:47 Відповісти
Отличный видос, прям видно как кацапню осколками сечёт. С удовольствием посмотрел под чайковский. Слава Украине!
показати весь коментар
06.01.2024 16:18 Відповісти
Гарна робота!
показати весь коментар
07.01.2024 06:59 Відповісти
С таким позывным DOOM богатая практика по уничтожению орков. Моя любимая игра была.
показати весь коментар
07.01.2024 10:13 Відповісти
Молодцы братиши. Молодцы браты.
показати весь коментар
07.01.2024 15:18 Відповісти
 
 