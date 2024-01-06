Оператор дрона самотужки ліквідував взвод окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Лише за дві доби оператор дрона 1-го батальйону 92-ої окремої штурмової бригади з позивним "Doom" скидами ліквідував близько тридцяти окупантів біля Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак на окупантів опублікували у соцмережах.

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