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Новости ПроисшествияОбществоЗа рубежом
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ВОЗ (773) COVID-19 (18599) маски (115)

ВОЗ призывает вернуться к ношению масок на фоне повышения заболеваемости COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество За рубежом

коронавірус

Всемирная организация здравоохранения рекомендует восстановить некоторые карантинные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19 и других болезней, связанных с дыхательными путями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Гендиректор ВОЗ заявил, что количество респираторных заболеваний, вызванных #COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах уже несколько недель, и эта тенденция продолжится после недавних праздников.

"Частные лица: обязательно проходите тестирование и обращайтесь за медицинской помощью в случае необходимости, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить риск заражения, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали актуальную прививку от COVID-19 и гриппа", - призвал он.

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Также он обратился к правительствам с просьбой обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, особенно тем, кто имеет самый большой риск тяжелого течения инфекции.

"Продолжайте осуществлять эпиднадзор, секвенирование и отчетность, чтобы отслеживать эволюцию вируса COVID-19, а также предоставлять четкие сообщения о рисках и мерах по снижению рисков для вашего населения", - отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
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Топ комментарии
+24
Не розовсюджувати вірус - можуть тільки мертві . Або в скафандрі .
На цьому і грунтується робота імунітету - що людина кожного дня має контактувати з іншими , щоб "оновлювався " імунітет .
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06.01.2024 18:21
+10
А до ковіда не хворіли ? Не було пневомоній ?
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06.01.2024 18:19
+9
К черту их. Пусть лучше пришлют турникеты и медикаменты для ВСУ.
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06.01.2024 18:14
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Невдячна тема... Тут не напишеш "А чо я? Хай депутати носять!"
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06.01.2024 18:12 Ответить
+500
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06.01.2024 21:01 Ответить
Підтверджую.
Хворих багато.
Почались пневмонії.
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06.01.2024 18:12 Ответить
Звісно є купа бодурів, які цей вірус будуть розповсюджувати, бо вони не вірять, бо їм плювати на інших.
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06.01.2024 18:13 Ответить
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06.01.2024 18:17 Ответить
Не розовсюджувати вірус - можуть тільки мертві . Або в скафандрі .
На цьому і грунтується робота імунітету - що людина кожного дня має контактувати з іншими , щоб "оновлювався " імунітет .
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06.01.2024 18:21 Ответить
О. Вийняток з наукової статті
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06.01.2024 19:11 Ответить
Ще одне яр холодний
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06.01.2024 20:46 Ответить
!
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06.01.2024 21:03 Ответить
ну дурне...

**** - мудрий нарід...

ну то залізь під ліжко і тремти і не доведи господи вийти на балкон після 22:00 - зразу ковід нападе...
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06.01.2024 18:50 Ответить
мабуть Ви молода людина, з міцним здоров'ям, яка не входить в групу ризика?
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06.01.2024 19:12 Ответить
взагалі то для Nik Home 379c842c написано
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06.01.2024 22:17 Ответить
Ну і хер з вами. Хоча молоді, накормлені з малечка сосіджемами енд сухариками, це у вас здоров'я? Поджелудочна , ацетон цей ваш, ну таке, здоров'яги
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06.01.2024 22:44 Ответить
*підшлункова залоза
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07.01.2024 09:09 Ответить
стосовно "молодого" це лестощі, а їх не ********, але зазначу що "хер" ще таки з нами
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07.01.2024 12:30 Ответить
Чому люди вважають, що літера "Х" або "Хєр" російською і "Хір" ураїнською це щось образливе з сексистським ухилом?
Хір (староцерк.-слов. хѣръ) - назва літери старо- і церковнослов'янської абетки , яка походить від літери Χ, χ (Хі) візантійського унціалу (варіанту грецької абетки). У глаголиці мала написання , у кириличній та глаголичній буквеній цифірі має числове значення 600.

У «гражданці» назву «хір, хѣръ» носила літера «х», що являє собоє дещо змінене накреслення церковнослов'янської . Назва була в ужитку в Російській імперії до кінця XIX ст. - доти, коли набули поширення ******* назви літер.

Зміст

ЕтимологіяЗначення слова «хѣръ» досі викликає суперечки. За однією з версій, воно є похідним від середньогр. χαῖρε («радуйся» або «Вітаю!»);
за другою, також від грец. χείρ, χείρες («рука», «руки»), тлумачучи його як «перехрещені руки»; згідно з третьою, воно походить від слова «херувим».
Цікаві факти[ред. | ред. код]Від назви цієї літери походить російське дієслово «похѣрить/похерить», тобто закреслити хрест-навхрест (у вигляді літери «х»).
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07.01.2024 12:48 Ответить
Так ви йдіть хворим ці жарти розповідайте.
Все таки народ темний...що капець.
Знаєте що цікаво, на упаковці небул з ентерожерміною написано тільки для перорального прийому і шприц перечеркнутий. Мабуть якась розумака себе штрикнула
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06.01.2024 19:13 Ответить
звичайна закордонна практика, коли існує відповідальність за ліки. От вони і пишуть не надіючись на здоровий глузд область застосування. Це на всіх ліках в інструкції писано.

але реготуха пила лише свою ентерожерміну розрекламовану. А про нормальні ліки - це треба до сімейного йти.
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07.01.2024 06:51 Ответить
Не звичайна закордонна практика, а страховка від ідіотів.
Є ж такі, що і свічки в обгортці ставлять. Або п'ють вагінальні таблетки.
Не вважайте себе аж таким розумним. Я бачу людську дурь щодня.
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07.01.2024 14:04 Ответить
ну й везе ж вам
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07.01.2024 14:35 Ответить
Да. Везе.
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07.01.2024 15:04 Ответить
бо вони не вірять
********
Щоб зазнати в Бога ласки,
Одягайте, друзі, маски!

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06.01.2024 19:10 Ответить
ох ти, сам антип шістесятперший плюсонув. Зменшилось споживання вітамінів, менше перебування на сонці. Та й де його взяти за хмарами. Отже звичайна картина взимку. Але недовченим папугам, що повторюють чиїсь спеціально сформовані у спільноті думки, страшний в даний час не рашистська агресія чи загроза остатися без тепла і світла, а виключно пропіарений ковід. Ну шо ж - білгейтц з компанією стануть ще багатшими.
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07.01.2024 06:59 Ответить
Незвичайна картина. Пневмонії багато.
Звичайна картина це орві.
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07.01.2024 11:57 Ответить
А до ковіда не хворіли ? Не було пневомоній ?
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06.01.2024 18:19 Ответить
Головними спеціалістами від ковіду і ракет у нас є двірники і конюхи.
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06.01.2024 18:29 Ответить
І кухарки
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06.01.2024 18:41 Ответить
В нас немає вже конюхів.А за віруси і ракети,усілякі експерти з екранів говорили.Хоча вони не мали відповідних освіт.
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06.01.2024 18:48 Ответить
Ну а ви хто -
конюх чи двірник ?
прошу під моїм коментарем дописувати лише лікарів і фармацевтів
БІЛЬШЕ НІКОГО
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06.01.2024 19:15 Ответить
конюх просить "під моїм коментарем дописувати лише лікарів і фармацевтів"



перестань чудити, умора...
нема вже СРСР з "диктатурою пролєтаріата"...
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06.01.2024 19:27 Ответить
Бачу, ти вже зпід кобилячого хвоста виліз
Погано що зараз лише чути візги ідіотів, а не розумних людей, бо придурів то більше.
Так само ви віжжали, що війни не буде. І ржали.
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06.01.2024 19:32 Ответить
пролєтарка, нє хамі...
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06.01.2024 19:46 Ответить
ти диви, інтєлєхєнт знайшовся
сразіл мєстную публіку сваім інтєлєхтом
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06.01.2024 20:44 Ответить
ну то з ваших коментів - інтелекту у вас не більше. Учися дитино, вчитися нікому ніколи не пізно. А потім лізь вже на обговорення складних проблем у спільноту.
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07.01.2024 06:46 Ответить
Хто би казав.
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07.01.2024 14:05 Ответить
З-під кобилячого хвоста він випав на сіно...
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06.01.2024 21:25 Ответить
24.04.22 весь ковід пропав. Ви, мадам, на 0 знайдете ковід?
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06.01.2024 20:49 Ответить
24.02.22р.
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06.01.2024 22:09 Ответить
А ти хотів сказати, що медичні світила із тієї сформованої степановим і ляшком комісії (голубовська, комісаренко...) є спеціалістами? то чому ж вони виявилися безпорадними на перших порах, а потім лише копіювали рекомендації засранців із вооз? Включно з ліками проти малярії і рекомендаціями приймати жарознижуючі засоби. бери бартку свою і йди працюй - нічого скиглити
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07.01.2024 07:04 Ответить
Мова йде про атипові пневмонії з резистентною мікрофлорою.
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06.01.2024 18:49 Ответить
ну так причому тут ковід? де у ковіда мікрофлора? Вірус - це флора чи фауна?
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07.01.2024 07:07 Ответить
Хворіли звісно. але якщо до ковіду, була одна в місяць в мене на прийомі, то на піку ковіду, п'ять-шість в день
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06.01.2024 19:02 Ответить
Де?
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06.01.2024 23:42 Ответить
К черту их. Пусть лучше пришлют турникеты и медикаменты для ВСУ.
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06.01.2024 18:14 Ответить
***,ну тільки сьогодні за пляшкою з побратимом передбачали що залишилося лише пригадати Ковід і порозставляти ще більше блок-постів під шумок і метро перекрити з ТЦКашниками за рогом. ***ть..які передбачувані
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06.01.2024 18:18 Ответить
Краще би нехай би епідемія 2020 року продовжувалася замість війни.
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06.01.2024 18:26 Ответить
Ну як сказати. У нас в місті морги не вміщували трупи під час ковіду, складали в дворі
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06.01.2024 19:04 Ответить
може ж справа не в кількості померлих саме від ковіду а в організації процесу? бо зазвичай старих можна забрати навіть без розтину і ховати вдома. але ті нелюди заставили пакувати труп рідної людини в чорний мішок (мертві не дихають) і видавали виключно поховальній службі. будь-який кашель - підозра на ковід. а дурний тест скоріше буде позитивний ніж негативний. а отже зразу заберуть і під швл. а там легені спалили і в мішок. а винуватий же у всьому вірус а не придурки і негідники при владі.
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06.01.2024 20:10 Ответить
Ви дурню пишете. Розтинали всіх. Помирало багато молодих. Під ШВЛ не всіх забирали і не всім ШВЛ спочатку вистачало, навіть тим, у кого були показання. "Дурний тест"- скоріше буде негативним, бо ндалеко не завжди його правильно робили
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06.01.2024 21:29 Ответить
Розривало? Он як! А як щодо пласкої землі? Теж ваша тема?
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06.01.2024 22:34 Ответить
Нічим не можу допомогти. Мою маму ушатали
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06.01.2024 23:14 Ответить
з нього такий лікар, як з мене кухар - зварити щось вмію, але так як потрібно, щоб смачно було всім - то хто зна, не пробував
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07.01.2024 06:11 Ответить
Спробуйте подихати чистим кіслородом
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06.01.2024 23:20 Ответить
вся біда в тому, що надійний швл коштує занадто дорого - там комп'ютер і купа датчиків, що моніторять постійно стан пацієнта із тиском, насиченням киснем, пульсом, температурою, частотою дихання і при тому подають суміш в легені виключно при вдохові. Цих апаратів в Україні коли б не одиниці чи десятки. Інші потребують постійної присутності медпрацівника, що має кваліфікацію роботи з швл(найпростіша швл - киснева подушка). а більшість медпрацівників вчилися з коліс вже при розгортанні "пандемії" і сидіти поряд з пацієнтом, коли стєпашка з ляшком об'явили коронавірус смертельно небезпечним ДЛЯ ВСІХ, нікому не хотілося за ті мізерні гроші. От і виходило так - у кого гроші були, то до того навідувалися, а у кого не було - того прив'язували до ліжка і лежав поки не вмер.
Я все пам'ятаю. Я знаю справжніх винуватців смертей - це недолуга влада, яку вибрали частина суспільства. а вже тупа влада поставила керувати спасінням наших життів тупих і підлих керівників медицини.
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07.01.2024 06:41 Ответить
читай уважніше: я написав - зазвичай, тобто не під часи ковідістерії. Відносно швл, нешановний мій лікарю, то ковід - хвороба крові, коли кисень не засвоюється кров'яними клітинами. тобто подача надлишкового кисню у легені - як мертвому припарка. але те, що ви цим згубили тисячі людей, ви ж ніколи не признаєтесь Якщо ти до сих пір цього не знаєш, то тобі слід як порядній людини змінити свою діяльність на щось більш безпечне для людей.
Для тих хто не знає: кисень дуже сильний окислювач. Зварники вміють з ним працювати - ніколи промаслену ганчірку (одяг) не підставлять навіть випадково під струмінь кисню з балона - миттєво загорається. Водолази теж добре знають: неправильно приготована дихальна суміш із надлишком кисню - стовідсотково гарантована смерть.
А лікарі звикли списувати смерть пацієнта на природні чинники. І майже ніколи їх спільнота не визнає смерть через їхні помилки ( помилятися може кожний), тим більше через системні помилки. Ваша кваліфікація виявилася у повній безпорадності місцевих світил з протистоянням звичайного, хоч і нового короновірусу. А японці вже на початку 2020 року вилікували більшість хворих з туристичного лайнера. Попри їх похилий вік.
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07.01.2024 06:27 Ответить
Два роки пекла і посля цього я не шановний лікар... Якщо це повториться, то лікуйте себе самі. Хоч яйцем викатуйте, щоб підвищити рівень кисню. Допомагати таким дурням, з мене досить...
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07.01.2024 12:01 Ответить
Захаре, я давно не вірю інтернетличинам. можна розповідати що завгодно. Шо типу лікарю - пекло а хворому - рай? Ну так вашими ж стараннями
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07.01.2024 14:38 Ответить
Досить нести брехню
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06.01.2024 23:15 Ответить
Пірола вже не той ковід що був у 2020. Максимум слабкість декілька днів і може боліти голова дуже сильно. Ось і все. Тому не розумію цієї "паніки" від ВООЗ.
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06.01.2024 18:37 Ответить
Так є супер вакцини.Обіцяли ці Тедроси,що маски вже не будуть потрібні.Почитайте їхні давнішні заяви.Знову потрібно продавати маски по 20 доларів.Бо Тедроси хочуть їсти.Чи може хтось думав,що Тедросам є якесь діло,до інших людей.
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06.01.2024 18:46 Ответить
за весь період ковіду, купив три маски - дві в аптеці за якісь копійки та одну у місцевої швачки за кілька євро, мабуть її та інших мастеринь ваші Тедроси забули попередити про всесвітній заговірта маски по 20 баксів
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06.01.2024 19:14 Ответить
В світі продавали маски по 20 доларів.Були маски і понад 100 доларів.
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06.01.2024 19:33 Ответить
При цьому ніколи і ніде не забороняли носити саморобні, то якщо були дурні які купували маски по 20 або 100 баксів то їх проблеми і швидше дії локальних шахраїв, бо той же ВООЗ рекомендував при відсутності маски використовувати будь-які підручні засоби - хустинку, шарф, серветку та інш. Он в Єгипті або Турції є магазини де звичайні товари в 5-10 разів дорожче продають, то мабуть теж Тедроси держуть, бо схожий почерк
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06.01.2024 22:18 Ответить
Так казали,що потрібні саме медичні маски,або взагалі распіратори.В багатьох країнах,зобов'язували ходити не в саморобних.
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06.01.2024 23:20 Ответить
я спостерігав у Кременчуцькій податковій мадам у якісному і надійному респіраторі (куди тим звичайним маскам). але прикол в тому, що на видих у неї звичайний клапан і вона турбується лише про себе. Ну бізневумен як не як.
Якщо згадати про одноразові скафандри, а не звичайні з бавовни чи лянні, які можна просушувати у шкафу з гарячим повітрям, то картина складається легко - рекомендації і сама істерія, це був спосіб викачки грошей. Такий удар по економікам більшості країн виявився дуже болючим. Але організаторам цього паскудного дійства покарання не світить.
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07.01.2024 07:16 Ответить
Будь ласка не несить дурниць не було такого, давайте факти в студію! Де, в яких країнах? з посиланням на джерела. Про распіратори взагалі маячня бо там клапан на видих.
Вам самому не смішно писати про те як, якась група людей вирішила заробити гроші продаючи маски, які навіть по 100 баксів не принесли б суттевого статку тому що людей спроможних платити такі гроші не так багато, а при цьому інша група людей зазнала збитків на триліони і мовчки за цим спостерігала? Он у рашистів тоді ***** майже здохло слідкуючи за цінами на нафту
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07.01.2024 14:35 Ответить
Ні,мені не смішно.А інформацію потрібно шукати.Це ж не сьогодні було.Роки назад.
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07.01.2024 14:51 Ответить
Тих хто готовий плати 100 дуже багато.Дуже.Люди усіляке барахло купляють.
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07.01.2024 14:58 Ответить
то вже тра' було придумати шось зручніше та надійніше тих намордників
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06.01.2024 19:00 Ответить
і дорожче.. хоча маржа на тих "лєпєстках" астрономічна
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06.01.2024 19:02 Ответить
У мене є респіратор з фільтрами FFP2. От тільки "вихлоп" незахищений нічим
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06.01.2024 19:04 Ответить
Що цікаво, то ті маски трохи до звізди. Мої так в тих масках ходили, купа масок була вдома..але - я захворіла, бо верхній одяг вішали не у шафу, і після заходу до квартири - не роздягались й не проходили санобробку вдома.
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06.01.2024 19:14 Ответить
Дустом, дустом треба було - а якщо і дустом не допоможе - то вигадаєш ще що небудь - ти ж розумна...
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06.01.2024 19:22 Ответить
Про дуст - то ти про дітей війни начиталось?

А взагалі, ото не треба так вражати. Життя - весела річ. І ти не знаєш, коли на екрані посмієшся.
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06.01.2024 19:30 Ответить
щоб з усіма не перегавкуватися, скажу одне: вираз "атипова пневмонія" збиває з толку навіть лікарів. Бо ковід і пневмонія - абсолютно різні хвороби. І коли пневмонію лікують антибіотиками, то для ковіда ті антибіотики - до заднього місця. А от найефективнішими виявилося переливання крові (чи плазми - фахівцям видніше) від виздоровівшого ковідника. Знайома розповідала: тисячу євро діти заплатили і хвороба відступила. Моя сімейна лікувала ковідних амбулаторно виключно вітамінами та дихальними вправами. але ті, що з грошима ломонулися в Кременчук - по різному. Дехто у приватників вилікувався. Дехто - помер, бо такий в нього імунітет. Та, якій влили ту плазму, лежала в Кременчуці і ледь не віддала богу душу під швл. але гроші роблять чудеса. А віра у божий захист - ще більші.
камлання отого вора із вооз - намагагання нагадати комусь про свою непотрібність. Бо вже вакцинували ледь не півсвіту, а інша перехворіла майже на ногах. Але де ж вони харчеваться будуть, якщо не придумають нову епідемію?
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06.01.2024 20:03 Ответить
Воз или ты на..
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06.01.2024 20:19 Ответить
ВООЗ іди нах.
Краще в окопи воювати з кацапами
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06.01.2024 22:06 Ответить
57 чоловік літали, шукали мабуть заразу.
І ось чудо - маски всім, що на кордон навіть не дивляться.
Що ще треба робити? Карантин + комендансь година, все так демократично-о
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06.01.2024 23:46 Ответить
 
 