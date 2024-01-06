ВОЗ призывает вернуться к ношению масок на фоне повышения заболеваемости COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует восстановить некоторые карантинные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19 и других болезней, связанных с дыхательными путями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
Гендиректор ВОЗ заявил, что количество респираторных заболеваний, вызванных #COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах уже несколько недель, и эта тенденция продолжится после недавних праздников.
"Частные лица: обязательно проходите тестирование и обращайтесь за медицинской помощью в случае необходимости, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить риск заражения, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали актуальную прививку от COVID-19 и гриппа", - призвал он.
Также он обратился к правительствам с просьбой обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, особенно тем, кто имеет самый большой риск тяжелого течения инфекции.
"Продолжайте осуществлять эпиднадзор, секвенирование и отчетность, чтобы отслеживать эволюцию вируса COVID-19, а также предоставлять четкие сообщения о рисках и мерах по снижению рисков для вашего населения", - отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
Пожалуйста, подождите...
Хворих багато.
Почались пневмонії.
На цьому і грунтується робота імунітету - що людина кожного дня має контактувати з іншими , щоб "оновлювався " імунітет .
**** - мудрий нарід...
ну то залізь під ліжко і тремти і не доведи господи вийти на балкон після 22:00 - зразу ковід нападе...
Хір (староцерк.-слов. хѣръ) - назва літери старо- і церковнослов'янської абетки , яка походить від літери Χ, χ (Хі) візантійського унціалу (варіанту грецької абетки). У глаголиці мала написання , у кириличній та глаголичній буквеній цифірі має числове значення 600.
У «гражданці» назву «хір, хѣръ» носила літера «х», що являє собоє дещо змінене накреслення церковнослов'янської . Назва була в ужитку в Російській імперії до кінця XIX ст. - доти, коли набули поширення ******* назви літер.
Зміст
ЕтимологіяЗначення слова «хѣръ» досі викликає суперечки. За однією з версій, воно є похідним від середньогр. χαῖρε («радуйся» або «Вітаю!»);
за другою, також від грец. χείρ, χείρες («рука», «руки»), тлумачучи його як «перехрещені руки»; згідно з третьою, воно походить від слова «херувим».
Цікаві факти[ред. | ред. код]Від назви цієї літери походить російське дієслово «похѣрить/похерить», тобто закреслити хрест-навхрест (у вигляді літери «х»).
Все таки народ темний...що капець.
Знаєте що цікаво, на упаковці небул з ентерожерміною написано тільки для перорального прийому і шприц перечеркнутий. Мабуть якась розумака себе штрикнула
але реготуха пила лише свою ентерожерміну розрекламовану. А про нормальні ліки - це треба до сімейного йти.
Є ж такі, що і свічки в обгортці ставлять. Або п'ють вагінальні таблетки.
Не вважайте себе аж таким розумним. Я бачу людську дурь щодня.
********
Щоб зазнати в Бога ласки,
Одягайте, друзі, маски!
Звичайна картина це орві.
конюх чи двірник ?
прошу під моїм коментарем дописувати лише лікарів і фармацевтів
БІЛЬШЕ НІКОГО
перестань чудити, умора...
нема вже СРСР з "диктатурою пролєтаріата"...
Погано що зараз лише чути візги ідіотів, а не розумних людей, бо придурів то більше.
Так само ви віжжали, що війни не буде. І ржали.
сразіл мєстную публіку сваім інтєлєхтом
Я все пам'ятаю. Я знаю справжніх винуватців смертей - це недолуга влада, яку вибрали частина суспільства. а вже тупа влада поставила керувати спасінням наших життів тупих і підлих керівників медицини.
Для тих хто не знає: кисень дуже сильний окислювач. Зварники вміють з ним працювати - ніколи промаслену ганчірку (одяг) не підставлять навіть випадково під струмінь кисню з балона - миттєво загорається. Водолази теж добре знають: неправильно приготована дихальна суміш із надлишком кисню - стовідсотково гарантована смерть.
А лікарі звикли списувати смерть пацієнта на природні чинники. І майже ніколи їх спільнота не визнає смерть через їхні помилки ( помилятися може кожний), тим більше через системні помилки. Ваша кваліфікація виявилася у повній безпорадності місцевих світил з протистоянням звичайного, хоч і нового короновірусу. А японці вже на початку 2020 року вилікували більшість хворих з туристичного лайнера. Попри їх похилий вік.
Якщо згадати про одноразові скафандри, а не звичайні з бавовни чи лянні, які можна просушувати у шкафу з гарячим повітрям, то картина складається легко - рекомендації і сама істерія, це був спосіб викачки грошей. Такий удар по економікам більшості країн виявився дуже болючим. Але організаторам цього паскудного дійства покарання не світить.
Вам самому не смішно писати про те як, якась група людей вирішила заробити гроші продаючи маски, які навіть по 100 баксів не принесли б суттевого статку тому що людей спроможних платити такі гроші не так багато, а при цьому інша група людей зазнала збитків на триліони і мовчки за цим спостерігала? Он у рашистів тоді ***** майже здохло слідкуючи за цінами на нафту
А взагалі, ото не треба так вражати. Життя - весела річ. І ти не знаєш, коли на екрані посмієшся.
камлання отого вора із вооз - намагагання нагадати комусь про свою непотрібність. Бо вже вакцинували ледь не півсвіту, а інша перехворіла майже на ногах. Але де ж вони харчеваться будуть, якщо не придумають нову епідемію?
Краще в окопи воювати з кацапами
І ось чудо - маски всім, що на кордон навіть не дивляться.
Що ще треба робити? Карантин + комендансь година, все так демократично-о