В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты 6 января нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. По предварительной информации погибли 11 человек, среди них 5 детей, также 8 человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил: "11 погибших, в том числе 5 детей - такие предварительные последствия ударов по Покровскому району.

Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.

Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю".





