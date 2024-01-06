В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА. ФОТО
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Российские оккупанты 6 января нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. По предварительной информации погибли 11 человек, среди них 5 детей, также 8 человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.
Он отметил: "11 погибших, в том числе 5 детей - такие предварительные последствия ударов по Покровскому району.
Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.
Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю".
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