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дети (6021) обстрел (20144) смерть (9035) Покровск (83)

В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты 6 января нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. По предварительной информации погибли 11 человек, среди них 5 детей, также 8 человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил: "11 погибших, в том числе 5 детей - такие предварительные последствия ударов по Покровскому району.

Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.

Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю".

В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА 01

В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА 02
В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА 03
В результате удара россиян в Покровском районе погибли 11 человек, в том числе 5 детей, - ОВА 04
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Топ комментарии
+39
Тренд намалювався сумний: демократії не здатні снаряди, диктатури жваво діляться ракетами. За декілька років світ може перевернутися догори ногами
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06.01.2024 18:38
+22
Твари рашистские и те кто им помогает саботажем. Чтоб им всю жизнь мертвые дети снились
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06.01.2024 18:45
+17
путін **** що б ти здох і всі твої виродки які ти породив ,а що ж народ донбаса це бидло спокійно спостерігає як рашисти знищують їх земляків ні виродки вам ніколи не буде прощення.Це вже якої кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми .смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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06.01.2024 19:18
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Тренд намалювався сумний: демократії не здатні снаряди, диктатури жваво діляться ракетами. За декілька років світ може перевернутися догори ногами
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06.01.2024 18:38 Ответить
Я давно про це кажу. Розбещене демократіями суспільство не здатне перемагати.
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06.01.2024 21:31 Ответить
Твари рашистские и те кто им помогает саботажем. Чтоб им всю жизнь мертвые дети снились
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06.01.2024 18:45 Ответить
Так руским только это и надо. Самим дома подрывать уже сильно паливно будет, а вот смачный такой обстрел по гражданским с кучей жертв им только наруку, чтоб заблоктровать и так ту минимальную военную помощь
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06.01.2024 19:08 Ответить
Не потрібно знищувати бидло на росії - воно самознищиться. Потрібно діяти так як і діє Україна - бити по військових об'єктах і керівництву війною. При оказії - грохнути пиню. Пиня і так не шкодує свого бидла - він сам їх знищує при будь-якій оказії, починаючи від рязанського цукру і закінчуючи яйцемором на раші.
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06.01.2024 19:08 Ответить
Тоді ми не будемо він них нічим відрізнятися (для решти світу)

Але як же ж Ви праві...
Залити кров'ю цивільних, їх їбучі болота - це ЄДИНИЙ ВИХІД
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06.01.2024 19:09 Ответить
Як важливо бути максимально самодостатними....
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06.01.2024 19:16 Ответить
решта світу лайкає Маска
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06.01.2024 20:25 Ответить
путін **** що б ти здох і всі твої виродки які ти породив ,а що ж народ донбаса це бидло спокійно спостерігає як рашисти знищують їх земляків ні виродки вам ніколи не буде прощення.Це вже якої кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми .смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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06.01.2024 19:18 Ответить
Будьте ви прокляті мокшанські виродки разом з вашим недофюрером!
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06.01.2024 19:31 Ответить
Краще б було щоб люди виїхали з дітьми за кордон. Наприклад, у Шотландію, хоча в комментах у профільній публікації багато форумчан були проти такого розвитку подій ...
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06.01.2024 19:31 Ответить
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06.01.2024 19:32 Ответить
🙏🙏🙏 😥👶🥀
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06.01.2024 21:57 Ответить
А Європа та Америка все гуля.
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06.01.2024 20:02 Ответить
Та європа амеріка гуляла коли з Сіріі рашка руїни зробила та повбивала десь білше 600 тисяч людей за допомогою бомб та хімічної зброї. Що світове лідерство наробило в сіріі це жах просто жах.Немає лідера ні в європі ні в штатах. Одні тупі керують. якщо і є хтось нормальний так мабуть дуже важко вилізти з під тупих та не дуже вумних лідорів. Як і будь якої людині треьа розраховувати тільки на самого себе в першу чергу. Так і Україні або будь якої країні треба розраховувати тільки на себе.
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07.01.2024 18:37 Ответить
ким путін себе уявляє? хто він такий, щоб вбивати дітей? сраний лорд ситхів Дарт Путін?
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06.01.2024 20:24 Ответить
https://youtu.be/Z7ZG_Tc3uh4?si=e5KMiPxBVOppq-LP...

Когда страной править Манька Аблигация,то Хуже не будет и войны не будет...
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07.01.2024 09:13 Ответить
ВОТ И ХВАТИТ ШУТИТЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО !!! НАРОДУ ШУТКИ НЕ НУЖНЫ, НАМ НУЖНЫ ВСЕ ВАШИ ДЕНЬГИ ДО КОПЕЙКИ !!! ГОНИТЕ БАБКИ !!!
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07.01.2024 11:32 Ответить
троль із мордора , згинь звідси назавжди
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07.01.2024 15:56 Ответить
НЕ ПЗДИ !!!
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11.01.2024 01:22 Ответить
и че? Обстерять Белгород или что там с нами граничит, пусть жрут свой рузьгий мир, кремлёвские нацыки, гебня триклятая, что бы им в 10-рне вернулось.
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07.01.2024 13:11 Ответить
А чому тільки бєлгород, там треба мочити все прикордоння : всякі брянски, ліпєцки, орли, калуги, курски і т.д. І куди попало як вони нас і регулярно . Скільки можна терпіти тих звіронелюдів. Тоді хай побачать "маліну" "рускава міра(мордору)"
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07.01.2024 16:03 Ответить
 
 