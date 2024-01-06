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діти (4403) обстріл (21042) смерть (6551) Покровськ (94)

Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти 6 січня завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей, також 8 осіб отримали поранення,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив: "11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.

Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів будинку в Покровську вдалося врятувати одну людину, пошукова операція триває. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 01
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 02
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 03
Внаслідок удару росіян у Покровському районі загинуло 11 людей, в тому числі 5 дітей, - ОВА 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
Тренд намалювався сумний: демократії не здатні снаряди, диктатури жваво діляться ракетами. За декілька років світ може перевернутися догори ногами
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06.01.2024 18:38
+22
Твари рашистские и те кто им помогает саботажем. Чтоб им всю жизнь мертвые дети снились
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06.01.2024 18:45
+17
путін **** що б ти здох і всі твої виродки які ти породив ,а що ж народ донбаса це бидло спокійно спостерігає як рашисти знищують їх земляків ні виродки вам ніколи не буде прощення.Це вже якої кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми .смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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06.01.2024 19:18
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Тренд намалювався сумний: демократії не здатні снаряди, диктатури жваво діляться ракетами. За декілька років світ може перевернутися догори ногами
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06.01.2024 18:38 Відповісти
Я давно про це кажу. Розбещене демократіями суспільство не здатне перемагати.
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06.01.2024 21:31 Відповісти
Твари рашистские и те кто им помогает саботажем. Чтоб им всю жизнь мертвые дети снились
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06.01.2024 18:45 Відповісти
Так руским только это и надо. Самим дома подрывать уже сильно паливно будет, а вот смачный такой обстрел по гражданским с кучей жертв им только наруку, чтоб заблоктровать и так ту минимальную военную помощь
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06.01.2024 19:08 Відповісти
Не потрібно знищувати бидло на росії - воно самознищиться. Потрібно діяти так як і діє Україна - бити по військових об'єктах і керівництву війною. При оказії - грохнути пиню. Пиня і так не шкодує свого бидла - він сам їх знищує при будь-якій оказії, починаючи від рязанського цукру і закінчуючи яйцемором на раші.
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06.01.2024 19:08 Відповісти
Тоді ми не будемо він них нічим відрізнятися (для решти світу)

Але як же ж Ви праві...
Залити кров'ю цивільних, їх їбучі болота - це ЄДИНИЙ ВИХІД
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06.01.2024 19:09 Відповісти
Як важливо бути максимально самодостатними....
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06.01.2024 19:16 Відповісти
решта світу лайкає Маска
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06.01.2024 20:25 Відповісти
путін **** що б ти здох і всі твої виродки які ти породив ,а що ж народ донбаса це бидло спокійно спостерігає як рашисти знищують їх земляків ні виродки вам ніколи не буде прощення.Це вже якої кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми .смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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06.01.2024 19:18 Відповісти
Будьте ви прокляті мокшанські виродки разом з вашим недофюрером!
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06.01.2024 19:31 Відповісти
Краще б було щоб люди виїхали з дітьми за кордон. Наприклад, у Шотландію, хоча в комментах у профільній публікації багато форумчан були проти такого розвитку подій ...
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06.01.2024 19:31 Відповісти
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06.01.2024 19:32 Відповісти
🙏🙏🙏 😥👶🥀
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06.01.2024 21:57 Відповісти
А Європа та Америка все гуля.
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06.01.2024 20:02 Відповісти
Та європа амеріка гуляла коли з Сіріі рашка руїни зробила та повбивала десь білше 600 тисяч людей за допомогою бомб та хімічної зброї. Що світове лідерство наробило в сіріі це жах просто жах.Немає лідера ні в європі ні в штатах. Одні тупі керують. якщо і є хтось нормальний так мабуть дуже важко вилізти з під тупих та не дуже вумних лідорів. Як і будь якої людині треьа розраховувати тільки на самого себе в першу чергу. Так і Україні або будь якої країні треба розраховувати тільки на себе.
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07.01.2024 18:37 Відповісти
ким путін себе уявляє? хто він такий, щоб вбивати дітей? сраний лорд ситхів Дарт Путін?
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06.01.2024 20:24 Відповісти
https://youtu.be/Z7ZG_Tc3uh4?si=e5KMiPxBVOppq-LP...

Когда страной править Манька Аблигация,то Хуже не будет и войны не будет...
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07.01.2024 09:13 Відповісти
ВОТ И ХВАТИТ ШУТИТЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО !!! НАРОДУ ШУТКИ НЕ НУЖНЫ, НАМ НУЖНЫ ВСЕ ВАШИ ДЕНЬГИ ДО КОПЕЙКИ !!! ГОНИТЕ БАБКИ !!!
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07.01.2024 11:32 Відповісти
троль із мордора , згинь звідси назавжди
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07.01.2024 15:56 Відповісти
НЕ ПЗДИ !!!
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11.01.2024 01:22 Відповісти
и че? Обстерять Белгород или что там с нами граничит, пусть жрут свой рузьгий мир, кремлёвские нацыки, гебня триклятая, что бы им в 10-рне вернулось.
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07.01.2024 13:11 Відповісти
А чому тільки бєлгород, там треба мочити все прикордоння : всякі брянски, ліпєцки, орли, калуги, курски і т.д. І куди попало як вони нас і регулярно . Скільки можна терпіти тих звіронелюдів. Тоді хай побачать "маліну" "рускава міра(мордору)"
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07.01.2024 16:03 Відповісти
 
 