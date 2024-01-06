В Молдове закрыли временный пункт приема украинских беженцев

Временный пункт помощи украинским беженцам, расположенный недалеко от пункта пропуска в Паланке, прекратил свою работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Как пишет издание, о закрытии пункта приема беженцев, работавшего с 24 февраля 2022 года, заявила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

6 января сотрудники инспекции вывозили из лагеря палатки, техническое оборудование, гигиенические модули. Отмечено, что за все время расположения на границе через лагерь прошли более 9,2 тыс. беженцев, а временно проживали более 6,2 тыс. человек.

"С первых дней начала войны в Украине беженцы получали здесь помощь. Людям предоставляли жилье, питание, медицинскую помощь и способствовали обустройству в Молдове", - отметили в ведомстве.

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