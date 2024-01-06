У Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців
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Тимчасовий пункт допомоги українським біженцям, розташований неподалік пункту пропуску в Паланці, припинив свою роботу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Як пише видання, про закриття пункту прийому біженців, який працював з 24 лютого 2022 року, заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови.
6 січня співробітники інспекції вивозили з табору намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі. Зазначено, що за весь час розташування на кордоні через табір пройшли понад 9,2 тис. біженців, а тимчасово мешкали понад 6,2 тис. осіб.
"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли облаштуванню в Молдові", - зазначили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
і до вас дійде з такими ідєйкамі
курс на євро-атлантичну інтеграцію записано в Конституцію аж в 2019 році, коли війна продовжувалася вже п'ять років.
на вимогу Чехії для українських біженців в ЄС створено єдиний реєстр. Нічого подібного нема ні для нєгрів, ні для арапів, ні для марсіан. Вони живуть на тлустому велфері та байдикують, приторговуючи дурью. А українці на трьох роботах та ще й на вихідні доглядають немічних в хоспісах, вночі перемиваючи посуд в ресторанах та кафешках. А, таки, виселять. Незважаючи на обставини на момент 4 березня 25-го року в Україні - хоч би там ядерний апокаліпсис чи атомний попіл, а чи нуклеарна зима..
А от слова співробітника прикордонної служби Румунії:
"Коли чоловіки переходять тут річку, вони мокрі, замерзлі та налякані. Вони думають, що ми відправимо їх назад, але ми ніколи цього не робимо": https://www.bbc.com/ukrainian/features-65852873
Не вірте, це суцільна брехня!!! Воно чуло, що Євросоюз продовжує перебування українців зо всіма правами до березня 2025, та вирішило, що ТІЛЬКИ до березня 2025! Це маячня чи ІПСО!!! Якщо війна буде далі, то перебування знов продовжиться.
Але тим, хто бажає вже зараз повернутися додому, дійсно сплачують підйомні.
".. у директиви, а відтак і в прав, які нею передбачені, є строк придатності. Вона розрахована на три роки. Спочатку її активували на рік, потім, в силу тривалих бойових дій в Україні, подовжували. Однак, судячи з загального терміну її дії, це подовження - до 4 березня 2025 року - останнє."
https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-bude-dali-z-************-bizhentsyamy-u-yes/32612988.html
2) у США на початку війни Захищений статус давали тільки тим українцям, які перебували у США станом на 24.02.2022. Потім почали давати його і тим, хто приїхав у період 3 24.02.2022 по 24.04.2022 (дата запуску програми Uniting for Ukraine). Зараз його дають усім, хто приїхав у США включно до 16.08.2023 і не важливо як - по туристичній візі, по робочій візі, по Uniting for Ukraine чи взагалі через паркан на кордоні з Мексикою. А ще у Конгресі лежить законопроект Ukrainian Adjustment Act, який дає усім українським біженцям грін-карти. І його напевне приймуть після виборів, якщо переможе Байден. На Заході все роблять степ бай степ - поступово, крок за кроком
Тому не треба сьогодні казати, що буде через півтора року. Ближче до дати 04.03.2025 Євросоюз теж ухвалить комплексне рішення - або дасть новий статус, або продовжить тимчасовий захист. Виганяти нікого не будуть. Тому Ви брешете
Ви свою образу тут виливаєте? Жалійтеся на польських хамів, щоб їх карали. Але не тут а в соціальні служби
якшо ЄС припинить виплати на дітей, допомогу на житло, харчі, тощо.. то бєшєнці самі змушені будуть повертитися на Батьківщину шоп там не було
ще один епізод: бабуся з Нікополя, 85 років. Крепка така, але майже зовсім осліпла. Питає вона поляка-хазяїна:
-- коли зможу потрапити до офтальмолога? - а той їй:
-- а шо ти, бапка, хочеш побачити???
карочє, вона так до лікаря і не потрапила за рік бєшєнства.
В моєму випадку потрібні були ін'єкції антибіотика "Біцелін5", які потребують кваліфікованої медсестри, бо ці уколи мають одну особливість - біцелін не розчиняється, а утворює суспензію, а тому при потраплянні в кровоносні судини викликає закупорку всіх капілярів в ногах, некроз, трофічні виразки та ампутацію стопи, а то і ноги. Тому процедура ін'єкції включає етап інспірації, яку я сам не можу виконати, хоча уколи сам собі ставлю аж гай гуде. Так от, за півроку я так і не зміг добитися ні медсестри, а ні візиту до неї. Тому на свій страх та ризик роблю ці уколи самостійно. Оттакі тут умови.
до речі, вчора відключили опалення, батареї холодні, люди в кімнатах одягнені в польтах, а на дворі - крєщєнскіє морози. Завтра буде до вісімнадцяти цельсіїв. Така от гостинність. На вечерю було картопляне пюре та чорний чай без цукру, бо нема. Взагалі-то на складі я бачив той цукор цілими палетами лежить, але нам його не дають.. шоп не обростали тлустом, мабуть)
Едь в Варшаву, в центр для беженцев Global Expo, там все было хорошо (по крайней мере в 2022) или ещё лучше, смени страну защиты, например на Германию или Норвегию, там по крайней мере на пособие можно будет докупать разные вкусняшки, если питание будет неприемлемым.
Тут підхід такий: якшо дійсно у вас там смертельно небезпечно, то і в шалаші вам буде щастя.. але ж коли смертельно, то вже ніхто нікуди не біжить, а тихо лежить у ямі і годує червяків
які посилання? ось респондент прислав в тему про закриття пункту допомоги бєшєнцям фотку тентового містечка з якого видно, що умов для життя там нема аж зовсім, а саме: тенти стоять щільно в полі, на якому жодного сліду побуту - ні стежинок, що закономірно виникають від топтання ніжками, ні нужників, ні мотузок для сушки білизни, ні душових кабінок, тощо.. Не видко де там люди готували, їли, мились, прали.. Карочє, намети там стоять ради фікції. Які ще потрібно тобі посилання? послати тебе, швєца_жнєца_і_на_дуду_грєца, нах, чи шо?
Нота МЗС України, якою Україна фактично визнала себе антидемократичною країною, яка в протизаконний спосіб обмежила дію ст. 33 Конституції й наплювала на свої міжнародні зобов"язання. Де посилання на сайт Європарламенту? Де докази, що тимчасовий захист не продовжать після 4 березня 2025 року? Де гарантії, що не розроблять для українських біженців новий статус, як TPS у США влада 16.08.2023 поширила на українців, які приїхали за програмою U4U? Ви сказали дурницю, а тепер замість це визнати пробуєте хохмити. Ніхто поки що не знає, що буде з тимчасовим захистом у ЄС. Але говорити, що всіх депортують - відверта брехня. ЄС - це не СРСР з грошовою реформою Павлова. І не Україна з травневими шашликами Зеленського. Там урядові чиновники відповідають за кожне своє слово