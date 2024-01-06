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У Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

молдова

Тимчасовий пункт допомоги українським біженцям, розташований неподалік пункту пропуску в Паланці, припинив свою роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Як пише видання, про закриття пункту прийому біженців, який працював з 24 лютого 2022 року, заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови.

6 січня співробітники інспекції вивозили з табору намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі. Зазначено, що за весь час розташування на кордоні через табір пройшли понад 9,2 тис. біженців, а тимчасово мешкали понад 6,2 тис. осіб.

"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли облаштуванню в Молдові", - зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Шотландії відмовляється виділяти кошти на оплату житла для біженців із України
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Топ коментарі
+11
плідурок, на момент анексії Криму та вторгнення на Донбас Україна за Конституцією була НЕЙТРАЛЬНОЮ країною. Позаблоковість України з 1991 року порушувала лише наявність військово-морської бази рф. Нейтральний статус, повне ядерне та майже повне конвенційне роззброєння не врятували Україну від кацапської агресії. Так шо не тра nu3giтu ***** тут.
курс на євро-атлантичну інтеграцію записано в Конституцію аж в 2019 році, коли війна продовжувалася вже п'ять років.
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06.01.2024 21:06
+11
Дякую Молдові! Навесні 2022 року це було безцінна!
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06.01.2024 21:44
+9
Зєля нічого не рішає-він ''кукла''. Там є потужний рєшалово-д'єрмак!
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06.01.2024 21:00
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і до вас дійде з такими ідєйкамі
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06.01.2024 20:51 Відповісти
Зєля нічого не рішає-він ''кукла''. Там є потужний рєшалово-д'єрмак!
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06.01.2024 21:00 Відповісти
плідурок, на момент анексії Криму та вторгнення на Донбас Україна за Конституцією була НЕЙТРАЛЬНОЮ країною. Позаблоковість України з 1991 року порушувала лише наявність військово-морської бази рф. Нейтральний статус, повне ядерне та майже повне конвенційне роззброєння не врятували Україну від кацапської агресії. Так шо не тра nu3giтu ***** тут.
курс на євро-атлантичну інтеграцію записано в Конституцію аж в 2019 році, коли війна продовжувалася вже п'ять років.
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06.01.2024 21:06 Відповісти
Ну шо те там, в Англии, поприколу? Голосователь Хренов.
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06.01.2024 21:15 Відповісти
Россия напала 20 февраля 2014 года на нейтральную Украину. А о НАТО тогда и близко не шла речь. Только в 2019 был записан в Конституцию курс на НАТО!
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06.01.2024 21:18 Відповісти
Це була ініціатіва Єрмака.
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06.01.2024 21:41 Відповісти
Кацап?
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06.01.2024 20:55 Відповісти
Нормальні біженці уже давно знайшли роботу, а біженці із Закарпаття хочуть додаткової халяви.
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06.01.2024 21:19 Відповісти
Опа на
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06.01.2024 20:44 Відповісти
Він вже давно стояв порожній, тільки кошти витрачалися на його утримання
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06.01.2024 20:44 Відповісти
ЄвроСаюз прийняв рішення позбутися всіх українських біженців до 4 березня 2025 року. Це крайній термін. Хто виєде зараз до України, тих стимулюють виплатою в півтора тищі єврів (Норвегія), якшо хтось досидить в еуропі до березня 25-го, добиратиметься до України самотужки.
на вимогу Чехії для українських біженців в ЄС створено єдиний реєстр. Нічого подібного нема ні для нєгрів, ні для арапів, ні для марсіан. Вони живуть на тлустому велфері та байдикують, приторговуючи дурью. А українці на трьох роботах та ще й на вихідні доглядають немічних в хоспісах, вночі перемиваючи посуд в ресторанах та кафешках. А, таки, виселять. Незважаючи на обставини на момент 4 березня 25-го року в Україні - хоч би там ядерний апокаліпсис чи атомний попіл, а чи нуклеарна зима..
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06.01.2024 20:58 Відповісти
Мені цікаво, чиє це ІПСО - кремля, щоб обісрати Європу чи Зе-влади, щоб українці не пробували інтегруватися в західний світ. В будь-якому випадку це дурня. Нікого не виселять із тих, хто сумлінно працює і не порушує закон. Якщо і виселять, то хитрожопів, які працюють за кеш чи мають доходи з Українм, які не показують соціальним службам країн ЄС. От такі житрожопи будуть нити, що ЄС поганий, бо халява закінчиться. А хто працює і інтегрується, того нікуди не виселять.
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07.01.2024 08:52 Відповісти
Зє! влада закликала ЄС створити українським біженцям нестерпні умови, щоб вони поверталися в Україну
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07.01.2024 10:07 Відповісти
А ЄС прям взяв під козирьок? Ага, вірю! Особливо після відмови видати реальних злочинців, як от Наумова. Україна не може віддавати ЄС ніяких наказів. Ця ідіотська заява голови ДМС України Науменко розрахована виключно на українців. Типу повертайтеся, вас все одно інтегрувати не будуть. На щастя, у Європі адекватні уряди, тож вони на ці заклики української влади плювати хотіли. Я думаю, Науменко бреше, що вона про таке просила. Інакше в західних партнерів виникнуть питання не тільки щодо демократичності української влади. А й щодо психічного здоровя українських топ-чиновників
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07.01.2024 10:31 Відповісти
так багацько букофф буцім проти мене, але Ви лише підтвердили правильність моїх слів - Зє!влада закликала ЄС створити українським біженцям нестерпні умови перебування
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07.01.2024 10:44 Відповісти
А ЄС на ці заклики плювати хотів
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07.01.2024 17:55 Відповісти
ЄСу плювати на наших бєшєнців, тому заклики Зє!лупи тут співпадають з інтірєсами еуропейської бюрократії
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07.01.2024 21:24 Відповісти
Хм... А чого ж Румунія не повертає назад українців, які переплили Тису? Хоча брехун Демченко із ДПСУ заявляв, що повертатимуть. Отут брехня нашого чиновника: https://espreso.tv/inozemni-prikordonni-sluzhbi-povertatimut-ukrainskikh-cholovikiv-yaki-nezakonno-peretnuli-kordon-dpsu
А от слова співробітника прикордонної служби Румунії:
"Коли чоловіки переходять тут річку, вони мокрі, замерзлі та налякані. Вони думають, що ми відправимо їх назад, але ми ніколи цього не робимо": https://www.bbc.com/ukrainian/features-65852873
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07.01.2024 21:56 Відповісти
Що ви верзете?!
Не вірте, це суцільна брехня!!! Воно чуло, що Євросоюз продовжує перебування українців зо всіма правами до березня 2025, та вирішило, що ТІЛЬКИ до березня 2025! Це маячня чи ІПСО!!! Якщо війна буде далі, то перебування знов продовжиться.
Але тим, хто бажає вже зараз повернутися додому, дійсно сплачують підйомні.
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07.01.2024 10:00 Відповісти
ваша непоінформованість та емоційна агресія не може розцінюватися в якості аргументів
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07.01.2024 10:10 Відповісти
Шаріковщина в чистому вигляді. Впевненість дурної людини у правоті своєї дурні
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07.01.2024 10:35 Відповісти
ну, все по класиці - ефект Даннінґа-Крюґера на ліце ;=)
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07.01.2024 10:39 Відповісти
У Вас цей ефект. Якщо ні - посилання на офіційну заяву Євросоюзу про депортацію українців з тимчасовим захистом після 05.03.2025
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07.01.2024 21:53 Відповісти
цитата:
".. у директиви, а відтак і в прав, які нею передбачені, є строк придатності. Вона розрахована на три роки. Спочатку її активували на рік, потім, в силу тривалих бойових дій в Україні, подовжували. Однак, судячи з загального терміну її дії, це подовження - до 4 березня 2025 року - останнє."
https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-bude-dali-z-************-bizhentsyamy-u-yes/32612988.html
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07.01.2024 22:10 Відповісти
1) це не першоджерело. Я поважаю Радіо Свобода, але мені посилання на саму директиву, а не на повідомлення у ЗМІ
2) у США на початку війни Захищений статус давали тільки тим українцям, які перебували у США станом на 24.02.2022. Потім почали давати його і тим, хто приїхав у період 3 24.02.2022 по 24.04.2022 (дата запуску програми Uniting for Ukraine). Зараз його дають усім, хто приїхав у США включно до 16.08.2023 і не важливо як - по туристичній візі, по робочій візі, по Uniting for Ukraine чи взагалі через паркан на кордоні з Мексикою. А ще у Конгресі лежить законопроект Ukrainian Adjustment Act, який дає усім українським біженцям грін-карти. І його напевне приймуть після виборів, якщо переможе Байден. На Заході все роблять степ бай степ - поступово, крок за кроком
Тому не треба сьогодні казати, що буде через півтора року. Ближче до дати 04.03.2025 Євросоюз теж ухвалить комплексне рішення - або дасть новий статус, або продовжить тимчасовий захист. Виганяти нікого не будуть. Тому Ви брешете
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07.01.2024 22:19 Відповісти
а я переконаний шо брешете ви, бо занадто впевнено та категорично висловлюєтеся, що характерно для самовпевнених малокомпетентних поцієнтів із синдромом Даннінґа-Крюґера
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07.01.2024 22:49 Відповісти
Диванний експерт це добре, але я добре поінформований щодо стратегії США стосовно українців. Навів конкретні дати і приклад, як змінювався підхід. Впевнений, що в Євросоюзі буде так само. Тому Ваша заява що Євросоюз зацікавлений у поверненні українців - брехлива
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08.01.2024 00:51 Відповісти
про гамерику йа мови не вів, а ЄС має свою політику щодо українських бєшєнців. Принаймні, африканцям чи сірійцям еуропа не пропонує грошей "на коня", а наших стимулють, щоправда тут в кожній країні еуросаюзу окремішня політика, але сходяться вони в одному - українців тра' видворити з ЄС
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08.01.2024 01:01 Відповісти
але сходяться вони в одному - українців тра' видворити з ЄС - брехня

Ви свою образу тут виливаєте? Жалійтеся на польських хамів, щоб їх карали. Але не тут а в соціальні служби
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08.01.2024 01:13 Відповісти
можливо шо і не виганятимуть в прямому розумінні слова, але створюватимуть нестерпні умови перебування, про що вже прямо говориться - держави ЄС заявили про грошову допомогу бажаючим повернутися в Україну зараз, із вказівкою шо така допомога буде зменшуватися до наближення крайньої дати - 4 березня 2025 - аж до нуля.
якшо ЄС припинить виплати на дітей, допомогу на житло, харчі, тощо.. то бєшєнці самі змушені будуть повертитися на Батьківщину шоп там не було
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07.01.2024 22:55 Відповісти
При чому тут скорочення грошової допомоги до нестерпних умов? Якщо треба працювати і самому себе забезпечувати - то вже нестерпні умови? Я у США почав працювати на третій тиждень після того, як приїхав. Через чотири місяці в мене був звіт, за підсумками якого мене повністю позбавили грошової допомоги. І я не вважаю це нестерпними умовами, які спонукають мене повернутися. Звичайно є хитрожопі, які працюють за кеш і отримують велфер та фудстемпи роками. Є ледацюги, які сидять на соціальних виплатах по два роки і вважають, що так і треба, що США чи ЄС їм усім винні. Але то їх проблеми. Логіка Євросоюзу проста: два роки - це більш, ніж достатньо аби на базовому рівні вивчити мову і знайти роботу. Якщо ти це зробив - залишайся і ніякі заклики української влади не примусять нас тебе вигнати. Але якщо ти досі сидиш на соціалці і чекаєш місця топ-менеджера чи члена ради директорів, не знаючи мови - тоді обирай - або вчи мову і погоджуйся на будь-яку роботу або ми забираємо в тебе соціалку і живи як хочеш - бомжуй, ходи з простягнутою рукою, їдь в Україну, вішайся... Нормальний підхід західного світу. Обирай що тобі краще - вертатися в Україну чи підняти дупу й працювати тут
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08.01.2024 00:59 Відповісти
дурний тебе піп хрестив. Більшість біженців з України - жінки з маленькими дітьми, інваліди, старі, хворі, немічні... а вони неспроможні до самозабезпечення. До прикладу, у мене статус непелносправносць значного ступеня - аналог інвалідності 1-гї групи. П'ять хронічних хвороб, кожна з яких унеможливлює будь-яку фізичну працю, а тут вакансії тільки сраки лежачим мити
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08.01.2024 01:05 Відповісти
Я хрестився у 18 років, бо протестант. Жінок з дітьми беруть, сам знаю багато дівчат таких. Іншим скаржитися
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08.01.2024 01:10 Відповісти
а тепер про обставини, які я сам знаю: мій тутешній сусід-бєшєнєц інвалід першої групи з дитинства, бо не має нирок, живе на гемодіалізі, так от після чергової процедури очистки крові в нього стався гіпертонічний криз - тіснєння скакнуло вище 220 вольт... жарт, систола - 220 мм.рт.ст. і він виглядав зовсім погано. Швидка приїхала лише тому, що я з оператором розмовляв ангєльскою мовою, а от коли бригада приїхала та дізналася шо пацієнт - український бєшєнєц, то геть не стали йому нічим допомагати. Ото він на наступний день зібрався та поїхав в Україну на лікування. Нещодавно телефонував та запитував про інструменти, які він покинув тут, бо виїздив аврально.
ще один епізод: бабуся з Нікополя, 85 років. Крепка така, але майже зовсім осліпла. Питає вона поляка-хазяїна:
-- коли зможу потрапити до офтальмолога? - а той їй:
-- а шо ти, бапка, хочеш побачити???
карочє, вона так до лікаря і не потрапила за рік бєшєнства.
В моєму випадку потрібні були ін'єкції антибіотика "Біцелін5", які потребують кваліфікованої медсестри, бо ці уколи мають одну особливість - біцелін не розчиняється, а утворює суспензію, а тому при потраплянні в кровоносні судини викликає закупорку всіх капілярів в ногах, некроз, трофічні виразки та ампутацію стопи, а то і ноги. Тому процедура ін'єкції включає етап інспірації, яку я сам не можу виконати, хоча уколи сам собі ставлю аж гай гуде. Так от, за півроку я так і не зміг добитися ні медсестри, а ні візиту до неї. Тому на свій страх та ризик роблю ці уколи самостійно. Оттакі тут умови.
до речі, вчора відключили опалення, батареї холодні, люди в кімнатах одягнені в польтах, а на дворі - крєщєнскіє морози. Завтра буде до вісімнадцяти цельсіїв. Така от гостинність. На вечерю було картопляне пюре та чорний чай без цукру, бо нема. Взагалі-то на складі я бачив той цукор цілими палетами лежить, але нам його не дають.. шоп не обростали тлустом, мабуть)
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07.01.2024 22:36 Відповісти
Для чого ця історія? Звичайно, у Польщі закінчуються гроші і поляки починають нервувати через велику кількість українців. Це неминуче. Я не можу судити про Польщу бо жив у ній лише півтора місяці і не брав ніякий статус. У США також багато бомжів і погана медицина. Але з голоду вмерти нікому не дадуть. Захочеш не вмреш
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08.01.2024 01:04 Відповісти
тут з голоду не помреш, але здоров'я постійна картопляно-пюрешна дієта (старожили кажуть, шо від початку в меню лише пюре картопляне) не добавляє. Явно не вистачає вітамінів групи В
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08.01.2024 01:09 Відповісти
Зачем ты там сидишь? И что это за город в Польше, судя по всему, явно не Варшава, лагеря и особенно кормежка в ней были хорошими. Если условия/город плохие, не нравятся, не подходят, то нужно что-то менять, и притом самому, так как другие люди не позаботятся о том что для тебя лучше, наоборот, хорошие места прячут, рассказывают сказки что там нет мест, все заполнено и т.д. и хотят пихануть в места похуже и этому надо изо всех сил сопротивляться.

Едь в Варшаву, в центр для беженцев Global Expo, там все было хорошо (по крайней мере в 2022) или ещё лучше, смени страну защиты, например на Германию или Норвегию, там по крайней мере на пособие можно будет докупать разные вкусняшки, если питание будет неприемлемым.
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08.01.2024 13:56 Відповісти
пункти прийому тих хто покинув таке щасливе життя... Сьогодні день народження Василя Стуса українського славетного поета. КДБ, міліція, парткоми нацьковують проти мене людей ( В.Стус про своє життя та навішування ярликів ). ...З'явилася довга стаття "Друзья и враги Василя Стуса". У ній було згадано... і те, що я дістаю пакунки з закордону, і що порвав свій профспілковий квиток, довідавшись, що профспілки перечать проти надання мені медичної допомоги, і "свідчення" багатьох мешканців рудні. Супряга... поки я був у Донецьку, вояжувала на рудні, готувала статтю. Чимало людей заявило мені потім, що нічого схожого вони не говорили, але свої журналістські обов'язки Супряга, забезпечена бронею КДБ, розуміла по-своєму. "Стус готов грабить й убивать и убежать в США", - свідчила одна медсестра із Транспортного. "Он похож на фашиста, такой на моих глазах убивал детей", - гнули комедію інші....
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06.01.2024 21:02 Відповісти
Там ещё летом было пусто, просто палаточный городок, и ни одного беженца.
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06.01.2024 21:08 Відповісти
ну.. в палаточному горотку довго не протянеш.. хіба шо в крайній нужді від дощу сховатися
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06.01.2024 21:48 Відповісти
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06.01.2024 21:56 Відповісти
ну, це вже повне знущання над українськими біженцями.. Де вода, туалет, душова, пральня, кухня??? В наметі навіть африканські бєшєнци не живуть.
Тут підхід такий: якшо дійсно у вас там смертельно небезпечно, то і в шалаші вам буде щастя.. але ж коли смертельно, то вже ніхто нікуди не біжить, а тихо лежить у ямі і годує червяків
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07.01.2024 10:15 Відповісти
Моя журналістська освіта підказує, що ви - платна троляка, яка розганяє зраду. Геть звідси! За цю гілку вам не заплатять
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07.01.2024 10:34 Відповісти
і де мій гонорар за минулий місяць???
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07.01.2024 10:37 Відповісти
Я не ваш хазяїн. Я якщо і наймаю тролів, то талановитих, не таких топорних і безграмотних
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07.01.2024 10:39 Відповісти
так, я іноді вживаю ерратіфф в якості художнього засобу для стилістичного забарвлення тексту, але літературною нормою я володію досконало)
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07.01.2024 10:41 Відповісти
Справа не в знанні мови, а в юридичній безграмотності. Я 11 років відпрацював юристом, тому я звик до посилань на законолавство, а не на помийгі сайтики й чутки
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07.01.2024 17:59 Відповісти
журналіська освіта, юридична практика, а за покликанням... сантєхнік)
які посилання? ось респондент прислав в тему про закриття пункту допомоги бєшєнцям фотку тентового містечка з якого видно, що умов для життя там нема аж зовсім, а саме: тенти стоять щільно в полі, на якому жодного сліду побуту - ні стежинок, що закономірно виникають від топтання ніжками, ні нужників, ні мотузок для сушки білизни, ні душових кабінок, тощо.. Не видко де там люди готували, їли, мились, прали.. Карочє, намети там стоять ради фікції. Які ще потрібно тобі посилання? послати тебе, швєца_жнєца_і_на_дуду_грєца, нах, чи шо?
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07.01.2024 21:20 Відповісти
Ну наприклад ось такі: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.65.2022-Eng.pdf
Нота МЗС України, якою Україна фактично визнала себе антидемократичною країною, яка в протизаконний спосіб обмежила дію ст. 33 Конституції й наплювала на свої міжнародні зобов"язання. Де посилання на сайт Європарламенту? Де докази, що тимчасовий захист не продовжать після 4 березня 2025 року? Де гарантії, що не розроблять для українських біженців новий статус, як TPS у США влада 16.08.2023 поширила на українців, які приїхали за програмою U4U? Ви сказали дурницю, а тепер замість це визнати пробуєте хохмити. Ніхто поки що не знає, що буде з тимчасовим захистом у ЄС. Але говорити, що всіх депортують - відверта брехня. ЄС - це не СРСР з грошовою реформою Павлова. І не Україна з травневими шашликами Зеленського. Там урядові чиновники відповідають за кожне своє слово
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07.01.2024 21:51 Відповісти
звичайно шо не всіх. Хто встигне інтегруватися та поміняє статус з бєнєнца на мігранта, той залишиться. А зі статусом UKR - пожалуйтє с вєщамі на виход
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07.01.2024 22:13 Відповісти
Ну так я про це і кажу. Якщо український біженець дурний і нічого не робить, тоді хто йому винен? А якщо він хоче лишитися, то в нього буде така можливість. Тоді не треба брехати, що виженуть всіх. Виженуть дурних і лінивих.
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07.01.2024 22:22 Відповісти
а ще матерів з дітлахами, інвалідів, хворих, старих, немічних, яких серед бєшєнців більшість, адже здорових чоловіків від 18 до 60 не випускали в бєшєнство
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07.01.2024 22:41 Відповісти
У США такі люди щопівроку звітують про свої доходи і витрати і якщо їм не вистачає - їм адресно доплачують. Польща бідніша та і досвіду в неї менше в цьому плані. Впевнений що з часом врегулюють. Хоча якби мене відмовилася лікувати польська медсестра, я б на неї поскаржився до всіх можливих інстанцій. А потім писав тут як їй вставили пістона
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08.01.2024 01:07 Відповісти
мене до медсестри не допустили.. а сам я не можу вийти далі аніж до пральні, і то зі значними складнощами (коксартроз 4-го ступеня з остеофітами 3-4 см), тому перу речі раз на місяць
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08.01.2024 01:13 Відповісти
Дякую Молдові! Навесні 2022 року це було безцінна!
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06.01.2024 21:44 Відповісти
Через Паланку багато хлопців виїхало на початку війни, в обхід незаконної заборони. Це по трасі Одеса-Рені, там коридор транзитний іде територією Молдови. Просто сідали типу в Ізмаїл, а в транзитній зоні вискакували і бігом за азилем до молдовських прикордонників. Що б там не брехали українські прикордонники, є право просити статус біженця, навіть у військових чоловіків, не кажучи вже про цивільних.
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07.01.2024 08:56 Відповісти
Навіть молдаванам осто.бли паразити, ухилянти і дизертири... Халява закінчилася. "Розборки" будуть після війни - ніхто не відміняв.
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07.01.2024 11:54 Відповісти
О знову виліз диванний воїн пенсійного віку. Тобі ще пенсію платять? Бо судячи з усього трампісти не дадуть Байдену виділити гроші Україні. Я би платив зі своїх податків пенсії українським пенсіонерам, але готуйся затягувати пасок. Кумедно, що людина-пенсіонер, яка отримує пенсію з моїх грошей (я щомісяця сплачую у США приблизно 1000 доларів податків) обзиває мене паразитом і дезертиром. При цьому сам Ярема Стогін не працює і не воює. Тільки отримує пенсію і пише нісенітниці в інтернеті, закликаючи інших воювати, хоча сам воювати не збирається
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07.01.2024 22:00 Відповісти
 
 