У Молдові закрили тимчасовий пункт прийому українських біженців

Тимчасовий пункт допомоги українським біженцям, розташований неподалік пункту пропуску в Паланці, припинив свою роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Як пише видання, про закриття пункту прийому біженців, який працював з 24 лютого 2022 року, заявила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови.

6 січня співробітники інспекції вивозили з табору намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі. Зазначено, що за весь час розташування на кордоні через табір пройшли понад 9,2 тис. біженців, а тимчасово мешкали понад 6,2 тис. осіб.

"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли облаштуванню в Молдові", - зазначили у відомстві.

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