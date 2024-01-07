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Германские политики давят на Шольца по отправке TAURUS Украине, - Rheinische Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

taurus

В Германии политики разных партий усиливают давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости передачи Украине немецких дальнобойных высокоточных крылатых ракет Taurus.

Об этом пишет Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ.

В издании отмечают, что российская армия продолжает наносить по Украине массированные удары. По мнению экспертов, РФ стремится исчерпать запасы Украины в течение зимы и уничтожить энергоснабжение. На фоне этого наше государство все больше зависит от помощи партнеров с Запада, в частности, в вопросе ПВО.

Так, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн считает, что Украина "не останется позади" в войне против России, но при условии "продолжения поддержки оружием со стороны всех стран Европы".

Она конкретизирует: Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей для Leopard 2, но, прежде всего, крылатые ракеты Taurus.

"Германия должна наконец-то доставить их, чтобы прервать российские линии поставок", - отмечает политик.

Читайте также: Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus, - президент Европейской народной партии Вебер

Также о поставках Taurus высказалась спикер по оборонной политике от "Зеленых" в парламенте Германии Сара Нанни: "Поставка крылатых ракет Taurus в Украину давно назрела".

Нанни назвала наиболее эффективной защитой от российских ударов атаки на вражеские военные цели в пределах территории РФ и временно оккупированных ею районов. Она добавила, что подобные обстрелы со стороны Украины не запрещены международным правом.

Эксперт по внешней политике "Христианского демократического союза" Родерих Кизеветтер назвал недоставку высокоточных ракет "усилением российской армии и ее путей снабжения".

"Россия видит себя сильнее из-за слабости Запада", - сказал Кизеветтер.

Также читайте: Нужно немедленно предоставить Украине ракеты Taurus, – глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Кроме того, он добавил: "Taurus является важным, поскольку эта система очень эффективна и позволяет уничтожить логистические структуры и командование далеко за линией фронта". В частности, депутат заговорил об уничтожении Керченского моста, что помешает России вести поставки через Крым.

В Rheinische Post подчеркнули: чем громче будут подобные призывы от представителей германских властей, чем больше страдания Украины, тем сильнее будет становиться давление на Шольца, чтобы тот изменил свое мнение относительно предоставления ракет Taurus.

Напомним, несколько дней назад спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять ракеты Taurus Украине.
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Топ комментарии
+8
В якому огидному ми світі живемо.
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06.01.2024 22:25
+4
А ми самі такі бездарі що не здатні нічого виробляти
Позор шо тут ше сказати
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06.01.2024 22:31
+3
А що з Нептунами не так?
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06.01.2024 22:52
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В якому огидному ми світі живемо.
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06.01.2024 22:25 Ответить
Ви про який світ, по німецький чи наш, антимайданівський? Якщо про німецький, то в них все є і навіть попри те, що вони в НАТО. А де ж наші ракети, здається війна в нас, а не Німеччині і з якого переляку німці мають нам віддавати свої ракети? Не запитували у гарного мальчіка від наріду Херпіду, де наші ракети і гроші на ракети?
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07.01.2024 09:55 Ответить
Дожмут таки Олафа....дожмут
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06.01.2024 22:28 Ответить
через 2 года...
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06.01.2024 23:55 Ответить
тільки не кажіть що то були муляжі!
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06.01.2024 22:29 Ответить
А ми самі такі бездарі що не здатні нічого виробляти
Позор шо тут ше сказати
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06.01.2024 22:31 Ответить
к чему здесь это - иди в фейсбук и задай этот вопрос ВАЗелинскому...
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06.01.2024 22:38 Ответить
Ну асфальт можемо.. теж непогано ж
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06.01.2024 23:31 Ответить
Скоріше та більше щоб москаль всирався перед подорожжю на мегаконцерт до лисого кабздона.
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06.01.2024 22:43 Ответить
А що з Нептунами не так?
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06.01.2024 22:52 Ответить
Нептун розроблявся як протикорабельна ракета.
Крім того, недавно писали, що в Нептуна проблеми з точністю.

І саме головне: Україні потрібно все: і Нептуни, і Таурус, і ШтормШедоу, і Атакмс.
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06.01.2024 23:06 Ответить
їх вже переробили і застосовують не тільки по коритах
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06.01.2024 23:09 Ответить
ПанеAhmed Nunji , а хто писав, який "експерт", що "Нептун" протикорабельна ракета? І який такий "експерт" написав, що "Нептун" неточна ракета? Не той "експерт", що бракував нашу САУ "Богдана" і купував яйця для військових по 17 грн? Чи той, що відводив війська і розміновував виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Можливо краще знає басалаєва, призначена єрмаком, яка навела кацапські ракети на наші склади з ракетами і заводи, які їх виготовляли? Якщо "Нептун" неточна, то як вона втопила "Москву"? Якщо вона протикорабельна, то як кацапські протикорабельні б'ють по Одесі, по місту, а не по краблях? Чули про "Нептун" розроблений для встановленні на кораблі і літаки? А ще, якщо вона виключно має застосовуватися для знищення кораблів, хоча це не так, то де наші нові ракети, які мають влучати в інші об'єкти? Насмілюся припустити, що зариті під асфальт і витрачені на покупку асфальтоукладчиків, бітумовозок і катків в той час, коли кацапи підтягували війська під наші кордони. Ні?
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07.01.2024 10:04 Ответить
Можу помилятися, але, наскільки пам'ятаю, таке казав Тарас Чмут в нещодавньому інтерв'ю укрправді.

Можливо, це дійсно не відповідає поточному стану справ.

Моя головна думка в тому коментарі була про те, ще Україні потрібні всі види ракет, а проставляти Нептун Таурусу і робити ставку на щось одне із них - це неправильно.
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07.01.2024 10:19 Ответить
Янелох со товаріщі з травня 2019 року валили всі програми ЗСУ. А з початком війни почали махати хвостом і в розвалі коаліції.
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07.01.2024 11:50 Ответить
ТАКА ВІДПОВІДЬ ПІДХОДЕ ?
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06.01.2024 22:57 Ответить
Це типовий брєд тупих люмпенів.
У війні ядерних країн переможців не буде.
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06.01.2024 23:01 Ответить
Ти більше схож на них, бо таких рашистстські соладати дрючать куди хочуть коли вриваються в їх село
Ще кондони ******* повторювати тези кремля про те що в ядерній війні немає переможців.
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06.01.2024 23:23 Ответить
Коротше, розказую причину затримки далекобійної зброї: країни Заходу, в даному випадку Німеччина, дуже бояться, що куйло застосує ЯЗ у випадку ескалації або швидкої поразки
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06.01.2024 22:59 Ответить
Та ти що ?
Дуже бояться ?
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07.01.2024 18:22 Ответить
У кримському мосту дуже багато прольотів, навіть важко передбачити скільки потрібно ракет, щоб його вивести з ладу. 20-30 ? Там же ще і залізнодорожна гілка.
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06.01.2024 23:04 Ответить
То що, просто залишити його в спокої?
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06.01.2024 23:08 Ответить
якщо бити то вже на максимальне ураження.
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06.01.2024 23:10 Ответить
Мосты, они такие. Как репы.
Антоновский били били, не разбили. Тока дырок наделали.
Кацапы пытались мост в Затоке разрушить. И как?
В опору попасть нереально.
Только массированная авиация, попытается разбомбить примыкание моста к земле.
Донецкий аэропорт (здание) долго стоял. Там колонны и стекло. Его насквозь простреливали, а разрушить не могли.
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07.01.2024 00:34 Ответить
2034 рік:

Поставка таурусів вже давно назріла. Шольц поки що вагається , тому потрібно ще більше посилювати на нього тиск
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06.01.2024 23:15 Ответить
Не буде тоді Шольц вже канцлером...
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06.01.2024 23:30 Ответить
А не пробували робити свої ракети і забутися про Шольца, Байдена, Джонсона? Коли будували дороги і стрибали по фонтанах, гицали по Трускавцях і Оманах, то здається не запитували в них, правильно це робили чи ні?
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07.01.2024 10:07 Ответить
Стратегія знищення мосту. -Знищити максимально міст. Десяток ракет залишити, коли кацапи підтягнуть вартісну техніку та обладнання для його ремонту і накрити всіх разом.
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06.01.2024 23:15 Ответить
Якщо його максимально знищити то вони вже ніхера не підтягнуть.
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06.01.2024 23:35 Ответить
Такі повідомлення ми читаємо вже декілька раз До чого це пусте базікання.
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07.01.2024 01:48 Ответить
Що всі причепилися до Щольца, він Будапештський меморандум не підписував, на відміну від США. Тауруси німецька розробка, краща за американські аналоги, там секретні технології, та й ракет не багато. Де американський Ленд-Ліз який з помпою підписав дід на 9 травня, щоб подразнити кацапів?
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07.01.2024 06:10 Ответить
"Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні", а українські "політики" направляють аудиторку Басалаєву Аллу для встановлення всіх данних обороннних підприєиств, ТТХ виробів, гальмування випуску ракет, після цього на підприємства прилітають російські ракети і знищують їх разом із спеціалістами. Совпадєніє?
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07.01.2024 09:49 Ответить
Щодо зеленоїдів на Заході стійке переконання - ОПа це шапіто в одьожках вуличних сутенерів.
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07.01.2024 11:55 Ответить
Ядерний Нептун
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07.01.2024 18:25 Ответить
 
 