Германские политики давят на Шольца по отправке TAURUS Украине, - Rheinische Post
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В Германии политики разных партий усиливают давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости передачи Украине немецких дальнобойных высокоточных крылатых ракет Taurus.
Об этом пишет Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ.
В издании отмечают, что российская армия продолжает наносить по Украине массированные удары. По мнению экспертов, РФ стремится исчерпать запасы Украины в течение зимы и уничтожить энергоснабжение. На фоне этого наше государство все больше зависит от помощи партнеров с Запада, в частности, в вопросе ПВО.
Так, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн считает, что Украина "не останется позади" в войне против России, но при условии "продолжения поддержки оружием со стороны всех стран Европы".
Она конкретизирует: Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей для Leopard 2, но, прежде всего, крылатые ракеты Taurus.
"Германия должна наконец-то доставить их, чтобы прервать российские линии поставок", - отмечает политик.
Также о поставках Taurus высказалась спикер по оборонной политике от "Зеленых" в парламенте Германии Сара Нанни: "Поставка крылатых ракет Taurus в Украину давно назрела".
Нанни назвала наиболее эффективной защитой от российских ударов атаки на вражеские военные цели в пределах территории РФ и временно оккупированных ею районов. Она добавила, что подобные обстрелы со стороны Украины не запрещены международным правом.
Эксперт по внешней политике "Христианского демократического союза" Родерих Кизеветтер назвал недоставку высокоточных ракет "усилением российской армии и ее путей снабжения".
"Россия видит себя сильнее из-за слабости Запада", - сказал Кизеветтер.
Кроме того, он добавил: "Taurus является важным, поскольку эта система очень эффективна и позволяет уничтожить логистические структуры и командование далеко за линией фронта". В частности, депутат заговорил об уничтожении Керченского моста, что помешает России вести поставки через Крым.
В Rheinische Post подчеркнули: чем громче будут подобные призывы от представителей германских властей, чем больше страдания Украины, тем сильнее будет становиться давление на Шольца, чтобы тот изменил свое мнение относительно предоставления ракет Taurus.
Напомним, несколько дней назад спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять ракеты Taurus Украине.
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Позор шо тут ше сказати
Крім того, недавно писали, що в Нептуна проблеми з точністю.
І саме головне: Україні потрібно все: і Нептуни, і Таурус, і ШтормШедоу, і Атакмс.
Можливо, це дійсно не відповідає поточному стану справ.
Моя головна думка в тому коментарі була про те, ще Україні потрібні всі види ракет, а проставляти Нептун Таурусу і робити ставку на щось одне із них - це неправильно.
У війні ядерних країн переможців не буде.
Ще кондони ******* повторювати тези кремля про те що в ядерній війні немає переможців.
Дуже бояться ?
Антоновский били били, не разбили. Тока дырок наделали.
Кацапы пытались мост в Затоке разрушить. И как?
В опору попасть нереально.
Только массированная авиация, попытается разбомбить примыкание моста к земле.
Донецкий аэропорт (здание) долго стоял. Там колонны и стекло. Его насквозь простреливали, а разрушить не могли.
Поставка таурусів вже давно назріла. Шольц поки що вагається , тому потрібно ще більше посилювати на нього тиск