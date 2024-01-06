Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні, - Rheinische Post
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В Німеччині політики різних партій посилюють тиск на канцлера Олафа Шольца, щодо необхідності передачі Україні німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.
Про це пише Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.
У виданні зазначають, що російська армія продовжує завдавати по Україні масованих ударів. На думку експертів, РФ прагне вичерпати запаси України протягом зими та знищити енергопостачання. На тлі цього наша держава все сильніше залежить від допомоги партнерів з Заходу, зокрема, в питанні ППО.
Так, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна "не залишиться позаду" у війні проти Росії, але за умови "продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи".
Вона конкретизує: Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин для Leopard 2, але насамперед крилаті ракети Taurus.
"Німеччина повинна нарешті доставити їх, щоб перервати російські лінії постачання", - наголошує політикиня.
Також про постачання Taurus висловилась речниця з оборонної політики від "Зелених" у парламенті Німеччини Сара Нанні: "Поставка крилатих ракет Taurus в Україну давно назріла".
Нанні назвала найбільш ефективним захистом від російських ударів атаки на ворожі військові цілі в межах території РФ і тимчасово окупованих нею районів. Вона додала, що такі обстріли з боку України не заборонені міжнародним правом.
Експерт із зовнішньої політики "Християнського демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер назвав недоставку високоточних ракет "посилення російської армії та її шляхів постачання".
"Росія бачить себе сильнішою через слабкість Заходу", - сказав Кізеветтер.
Крім того він додав: "Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту". Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить Росії здійснювати поставки через Крим.
В Rheinische Post наголосили: що гучнішими будуть подібні заклики від представників німецької влади, що більшими будуть страждання України, тим сильнішим ставатиме тиск на Шольца, щоб той змінив свою думку щодо надання ракет Taurus.
Нагадаємо, кілька днів тому речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина зараз не планує постачати ракети Taurus Україні.
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Позор шо тут ше сказати
Крім того, недавно писали, що в Нептуна проблеми з точністю.
І саме головне: Україні потрібно все: і Нептуни, і Таурус, і ШтормШедоу, і Атакмс.
Можливо, це дійсно не відповідає поточному стану справ.
Моя головна думка в тому коментарі була про те, ще Україні потрібні всі види ракет, а проставляти Нептун Таурусу і робити ставку на щось одне із них - це неправильно.
У війні ядерних країн переможців не буде.
Ще кондони ******* повторювати тези кремля про те що в ядерній війні немає переможців.
Дуже бояться ?
Антоновский били били, не разбили. Тока дырок наделали.
Кацапы пытались мост в Затоке разрушить. И как?
В опору попасть нереально.
Только массированная авиация, попытается разбомбить примыкание моста к земле.
Донецкий аэропорт (здание) долго стоял. Там колонны и стекло. Его насквозь простреливали, а разрушить не могли.
Поставка таурусів вже давно назріла. Шольц поки що вагається , тому потрібно ще більше посилювати на нього тиск