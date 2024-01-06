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Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні, - Rheinische Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

taurus

В Німеччині політики різних партій посилюють тиск на канцлера Олафа Шольца, щодо необхідності передачі Україні німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.

Про це пише Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначають, що російська армія продовжує завдавати по Україні масованих ударів. На думку експертів, РФ прагне вичерпати запаси України протягом зими та знищити енергопостачання. На тлі цього наша держава все сильніше залежить від допомоги партнерів з Заходу, зокрема, в питанні ППО.

Так, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна "не залишиться позаду" у війні проти Росії, але за умови "продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи".

Вона конкретизує: Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин для Leopard 2, але насамперед крилаті ракети Taurus.

"Німеччина повинна нарешті доставити їх, щоб перервати російські лінії постачання", - наголошує політикиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина має надати Україні ракети Taurus, - президент Європейської народної партії Вебер

Також про постачання Taurus висловилась речниця з оборонної політики від "Зелених" у парламенті Німеччини Сара Нанні: "Поставка крилатих ракет Taurus в Україну давно назріла".

Нанні назвала найбільш ефективним захистом від російських ударів атаки на ворожі військові цілі в межах території РФ і тимчасово окупованих нею районів. Вона додала, що такі обстріли з боку України не заборонені міжнародним правом.

Експерт із зовнішньої політики "Християнського демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер назвав недоставку високоточних ракет "посилення російської армії та її шляхів постачання".

Читайте також: У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж

"Росія бачить себе сильнішою через слабкість Заходу", - сказав Кізеветтер.

Крім того він додав: "Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту". Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить Росії здійснювати поставки через Крим.

В Rheinische Post наголосили: що гучнішими будуть подібні заклики від представників німецької влади, що більшими будуть страждання України, тим сильнішим ставатиме тиск на Шольца, щоб той змінив свою думку щодо надання ракет Taurus.

Нагадаємо, кілька днів тому речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина зараз не планує постачати ракети Taurus Україні.

Читайте: Україна отримала від Німеччини зенітну самохідну установку Skynex та ракети до ЗРК Patriot та IRIS-Т
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Топ коментарі
+8
В якому огидному ми світі живемо.
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06.01.2024 22:25
+4
А ми самі такі бездарі що не здатні нічого виробляти
Позор шо тут ше сказати
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06.01.2024 22:31
+3
А що з Нептунами не так?
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06.01.2024 22:52
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В якому огидному ми світі живемо.
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06.01.2024 22:25 Відповісти
Ви про який світ, по німецький чи наш, антимайданівський? Якщо про німецький, то в них все є і навіть попри те, що вони в НАТО. А де ж наші ракети, здається війна в нас, а не Німеччині і з якого переляку німці мають нам віддавати свої ракети? Не запитували у гарного мальчіка від наріду Херпіду, де наші ракети і гроші на ракети?
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07.01.2024 09:55 Відповісти
Дожмут таки Олафа....дожмут
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06.01.2024 22:28 Відповісти
через 2 года...
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06.01.2024 23:55 Відповісти
тільки не кажіть що то були муляжі!
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06.01.2024 22:29 Відповісти
А ми самі такі бездарі що не здатні нічого виробляти
Позор шо тут ше сказати
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06.01.2024 22:31 Відповісти
к чему здесь это - иди в фейсбук и задай этот вопрос ВАЗелинскому...
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06.01.2024 22:38 Відповісти
Ну асфальт можемо.. теж непогано ж
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06.01.2024 23:31 Відповісти
Скоріше та більше щоб москаль всирався перед подорожжю на мегаконцерт до лисого кабздона.
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06.01.2024 22:43 Відповісти
А що з Нептунами не так?
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06.01.2024 22:52 Відповісти
Нептун розроблявся як протикорабельна ракета.
Крім того, недавно писали, що в Нептуна проблеми з точністю.

І саме головне: Україні потрібно все: і Нептуни, і Таурус, і ШтормШедоу, і Атакмс.
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06.01.2024 23:06 Відповісти
їх вже переробили і застосовують не тільки по коритах
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06.01.2024 23:09 Відповісти
ПанеAhmed Nunji , а хто писав, який "експерт", що "Нептун" протикорабельна ракета? І який такий "експерт" написав, що "Нептун" неточна ракета? Не той "експерт", що бракував нашу САУ "Богдана" і купував яйця для військових по 17 грн? Чи той, що відводив війська і розміновував виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Можливо краще знає басалаєва, призначена єрмаком, яка навела кацапські ракети на наші склади з ракетами і заводи, які їх виготовляли? Якщо "Нептун" неточна, то як вона втопила "Москву"? Якщо вона протикорабельна, то як кацапські протикорабельні б'ють по Одесі, по місту, а не по краблях? Чули про "Нептун" розроблений для встановленні на кораблі і літаки? А ще, якщо вона виключно має застосовуватися для знищення кораблів, хоча це не так, то де наші нові ракети, які мають влучати в інші об'єкти? Насмілюся припустити, що зариті під асфальт і витрачені на покупку асфальтоукладчиків, бітумовозок і катків в той час, коли кацапи підтягували війська під наші кордони. Ні?
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07.01.2024 10:04 Відповісти
Можу помилятися, але, наскільки пам'ятаю, таке казав Тарас Чмут в нещодавньому інтерв'ю укрправді.

Можливо, це дійсно не відповідає поточному стану справ.

Моя головна думка в тому коментарі була про те, ще Україні потрібні всі види ракет, а проставляти Нептун Таурусу і робити ставку на щось одне із них - це неправильно.
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07.01.2024 10:19 Відповісти
Янелох со товаріщі з травня 2019 року валили всі програми ЗСУ. А з початком війни почали махати хвостом і в розвалі коаліції.
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07.01.2024 11:50 Відповісти
ТАКА ВІДПОВІДЬ ПІДХОДЕ ?
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06.01.2024 22:57 Відповісти
Це типовий брєд тупих люмпенів.
У війні ядерних країн переможців не буде.
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06.01.2024 23:01 Відповісти
Ти більше схож на них, бо таких рашистстські соладати дрючать куди хочуть коли вриваються в їх село
Ще кондони ******* повторювати тези кремля про те що в ядерній війні немає переможців.
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06.01.2024 23:23 Відповісти
Коротше, розказую причину затримки далекобійної зброї: країни Заходу, в даному випадку Німеччина, дуже бояться, що куйло застосує ЯЗ у випадку ескалації або швидкої поразки
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06.01.2024 22:59 Відповісти
Та ти що ?
Дуже бояться ?
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07.01.2024 18:22 Відповісти
У кримському мосту дуже багато прольотів, навіть важко передбачити скільки потрібно ракет, щоб його вивести з ладу. 20-30 ? Там же ще і залізнодорожна гілка.
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06.01.2024 23:04 Відповісти
То що, просто залишити його в спокої?
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06.01.2024 23:08 Відповісти
якщо бити то вже на максимальне ураження.
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06.01.2024 23:10 Відповісти
Мосты, они такие. Как репы.
Антоновский били били, не разбили. Тока дырок наделали.
Кацапы пытались мост в Затоке разрушить. И как?
В опору попасть нереально.
Только массированная авиация, попытается разбомбить примыкание моста к земле.
Донецкий аэропорт (здание) долго стоял. Там колонны и стекло. Его насквозь простреливали, а разрушить не могли.
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07.01.2024 00:34 Відповісти
2034 рік:

Поставка таурусів вже давно назріла. Шольц поки що вагається , тому потрібно ще більше посилювати на нього тиск
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06.01.2024 23:15 Відповісти
Не буде тоді Шольц вже канцлером...
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06.01.2024 23:30 Відповісти
А не пробували робити свої ракети і забутися про Шольца, Байдена, Джонсона? Коли будували дороги і стрибали по фонтанах, гицали по Трускавцях і Оманах, то здається не запитували в них, правильно це робили чи ні?
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07.01.2024 10:07 Відповісти
Стратегія знищення мосту. -Знищити максимально міст. Десяток ракет залишити, коли кацапи підтягнуть вартісну техніку та обладнання для його ремонту і накрити всіх разом.
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06.01.2024 23:15 Відповісти
Якщо його максимально знищити то вони вже ніхера не підтягнуть.
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06.01.2024 23:35 Відповісти
Такі повідомлення ми читаємо вже декілька раз До чого це пусте базікання.
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07.01.2024 01:48 Відповісти
Що всі причепилися до Щольца, він Будапештський меморандум не підписував, на відміну від США. Тауруси німецька розробка, краща за американські аналоги, там секретні технології, та й ракет не багато. Де американський Ленд-Ліз який з помпою підписав дід на 9 травня, щоб подразнити кацапів?
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07.01.2024 06:10 Відповісти
"Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні", а українські "політики" направляють аудиторку Басалаєву Аллу для встановлення всіх данних обороннних підприєиств, ТТХ виробів, гальмування випуску ракет, після цього на підприємства прилітають російські ракети і знищують їх разом із спеціалістами. Совпадєніє?
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07.01.2024 09:49 Відповісти
Щодо зеленоїдів на Заході стійке переконання - ОПа це шапіто в одьожках вуличних сутенерів.
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07.01.2024 11:55 Відповісти
Ядерний Нептун
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07.01.2024 18:25 Відповісти
 
 