По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

Утром 7 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:08 объявлен отбой угрозы по всей Украине, кроме Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог такова:

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

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