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Новости Война в Украине
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Воздушные силы (974) воздушная тревога (328)

По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирена,тривога

Утром 7 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:08 объявлен отбой угрозы по всей Украине, кроме Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог такова:

По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К 01

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

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пох
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07.01.2024 10:18 Ответить
Какой Бог у них? Если в Рождество хотят бомбить. На росии сегодня самый большой православный праздник. Сброд, а не люди
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07.01.2024 10:33 Ответить
Бог "Пох"
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07.01.2024 10:55 Ответить
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07.01.2024 10:34 Ответить
Краще на п'яті, щоб в туалеті розбуватись прийшлось.
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07.01.2024 10:52 Ответить
Один раз янкі могли б і дозволити по цьому кацольоту вламати.
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07.01.2024 10:50 Ответить
Далеко. Він запускає або над Тульською, або над Ліпецькою областю, тобто точка пуску від кордону 400-500 км.
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07.01.2024 11:19 Ответить
Агову, грузини! У вас там в небі якась срань літає!
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07.01.2024 11:05 Ответить
 
 