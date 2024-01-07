1 863 8
По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 7 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:08 объявлен отбой угрозы по всей Украине, кроме Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Meneldil
показать весь комментарий07.01.2024 10:18 Ответить Мне нравится 0
Alik Krass
показать весь комментарий07.01.2024 10:33 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий07.01.2024 10:55 Ответить Мне нравится 0
саша паламарчук
показать весь комментарий07.01.2024 10:34 Ответить Мне нравится 0
Олександр c0b5c191
показать весь комментарий07.01.2024 10:52 Ответить Мне нравится 1
Олександр c0b5c191
показать весь комментарий07.01.2024 10:50 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий07.01.2024 11:19 Ответить Мне нравится 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий07.01.2024 11:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...