По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 7 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.08 оголошено відбій загрози по всій Україні, окрім Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт ворожого МіГ-31К.

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"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія)", - йдеться у повідомленні.