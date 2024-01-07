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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена,тривога

Зранку 7 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.08 оголошено відбій загрози по всій Україні, окрім Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К 01

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт ворожого МіГ-31К.

Також читайте: У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працює ППО

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека!  Зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія)", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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07.01.2024 10:18 Відповісти
Какой Бог у них? Если в Рождество хотят бомбить. На росии сегодня самый большой православный праздник. Сброд, а не люди
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07.01.2024 10:33 Відповісти
Бог "Пох"
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07.01.2024 10:55 Відповісти
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07.01.2024 10:34 Відповісти
Краще на п'яті, щоб в туалеті розбуватись прийшлось.
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07.01.2024 10:52 Відповісти
Один раз янкі могли б і дозволити по цьому кацольоту вламати.
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07.01.2024 10:50 Відповісти
Далеко. Він запускає або над Тульською, або над Ліпецькою областю, тобто точка пуску від кордону 400-500 км.
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07.01.2024 11:19 Відповісти
Агову, грузини! У вас там в небі якась срань літає!
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07.01.2024 11:05 Відповісти
 
 