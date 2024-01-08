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Враг запустил ракету в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг запустил ракету в направлении Полтавщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в направлении Полтавщины!", - говорится в сообщении.

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І що? Летить?
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08.01.2024 11:24 Ответить
Уже отбой тревоги.
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08.01.2024 11:28 Ответить
Де в УКр той чат-бот, що можна поскаржитись- аудит пані Басалаєва зібрала довідку про розташування нашої оборонки- і туди летять ракети, вбивають людей і нищать потужності . Доки ця мразь буде сидіти в кабінеті, доки її будуть прикривати великі шашлики?
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08.01.2024 11:32 Ответить
Жесть… Скільки їх ? Увесь політичнийуряд - зрадники і кроти.
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08.01.2024 12:21 Ответить
 
 