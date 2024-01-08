Враг запустил ракету в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

Враг запустил ракету в направлении Полтавщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в направлении Полтавщины!", - говорится в сообщении.

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