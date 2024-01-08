На Западе страны уничтожено 10 вражеских ракет, - ВК "Захід"

Утром враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС , вышедшие на рубеже пуска и запустившие крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555.

Основное направление удара – Хмельницкая область! Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".

Как отмечается, 10 крылатых ракет врага уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Захід" по маршруту их движения.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы.

Как сообщалось, на Хмельнитчине враг нанес удары по объектам инфраструктуры. В регионе прогремело не менее 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы.

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Также сообщалось, что в Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет противника.