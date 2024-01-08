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Российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированное Рубежное

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фаб

На оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Он назвал это "нештатным схождением авиационного боеприпаса". По словам главаря террористов, никто не пострадал.

"Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, включая двух детей. Другие приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.

По его словам, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".

Напомним, 2 января одна из российских ракет упала в Воронежской области РФ.

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Топ комментарии
+13
У 2014-му написав своєму колишньому однокурснику:
- Рукожопые! Вы "завариваете кашу" которой сами же подавитесь!
Відповів:
- Нам *****! Справимся! Нас много и мы умирать не боимся!
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08.01.2024 11:59
+11
У них вся країна "нештатної" рухається до всесвітнього апокаліпсису. Захід все ще на гальмах в очікуванні не зрозуміло чого
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08.01.2024 11:59
+5
Жодного жалю до бидла лднр саме ця паскуда і привела "русский мир " тому на їхній совісті зруйнований Донбас. і тисячі загилих мирних громадян ,тому хай вони відчують де що жителі :Маріуполя ,Бахмута ,Марїнки ,Авдіїки ,Лисичанська ітд.
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08.01.2024 12:08
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Ти ще їм гуманітарку пошли, вониж наші люди.
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08.01.2024 11:56 Ответить
У 2014-му написав своєму колишньому однокурснику:
- Рукожопые! Вы "завариваете кашу" которой сами же подавитесь!
Відповів:
- Нам *****! Справимся! Нас много и мы умирать не боимся!
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08.01.2024 11:59 Ответить
Та нормально у них усе-свєта нєт-газа нєт-угля нєт-дєнєг нет-работи нєт😆😆😆😆
Єсть ☝картошка у падєзда на 2-х кірпічах, а жізнь -налажіваєца
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08.01.2024 12:11 Ответить
Яре, вони - не люди. Це навіть не "орки"... Це - щось потойбічне.
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08.01.2024 13:38 Ответить
за-потай-порєбрікове
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08.01.2024 13:55 Ответить
У них вся країна "нештатної" рухається до всесвітнього апокаліпсису. Захід все ще на гальмах в очікуванні не зрозуміло чого
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08.01.2024 11:59 Ответить
Захід не на гальмах.Але світом правлять гроші.На халяву робити ніхто нічого не хоче.Та і війни Європа не дуже боїться,в них таких руйнувань і людських жертв,як в Україні,у другу світову не було.
Ну ще Німеччина і Польща,де совєцька армія пройшла.
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08.01.2024 12:07 Ответить
чому це не було? подивіться на Варшаву 45 року, Берлін, Лондон... Прага постраждала сильно, ну може Париж не руйнували.... все там було, пам'ять дуже коротка, та жадібність заважає...
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08.01.2024 12:21 Ответить
А ще Червона армія та НКВД Сталіна отримали наказ перетворити окуповану територію СРСР на випалену землю... Знищенням власних громадян, їх житла та майна всіма видами зброї, диверсантами -підпалювачами, лютими зимовими холодами та голодною смертю... Для чого це було потрібно Сталіну? Про це у третій частині відео Марка Солоніна:

https://www.youtube.com/watch?v=ytNngDQZ020&ab_channel=MarkSolonin

https://www.youtube.com/watch?v=kp0Nwvqbb2Q&t=1807s&ab_channel=MarkSolonin

https://www.youtube.com/watch?v=ARRTcFepLjM&ab_channel=MarkSolonin
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08.01.2024 13:06 Ответить
Захід все ще на гальмах в очікуванні не зрозуміло чого

Комодийский дракон сначала тяпнет буйвола за копыто своими чумными зубами, а потом ходит за ним по пятам и ждет когда он свалится дохлый, иначе буйвол, пока еще полон здоровья и сил, может его либо на рога поднять, либо копытами забить. А оно ему надо? Лучше уж еще 2-3 дня поголодать.
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08.01.2024 12:37 Ответить
Жодного жалю до бидла лднр саме ця паскуда і привела "русский мир " тому на їхній совісті зруйнований Донбас. і тисячі загилих мирних громадян ,тому хай вони відчують де що жителі :Маріуполя ,Бахмута ,Марїнки ,Авдіїки ,Лисичанська ітд.
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08.01.2024 12:08 Ответить
Рубіжне - не лугандон.
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08.01.2024 12:17 Ответить
Яка московія була, з часів ***** та підриву ним будинків, на Каширському шосе для продовження Чеченської війни, така вона і сьогодні!!
Воєнний злочинець ***** (в миру-прутін), продовжує убивати Українців уже 10 років!
Дякуємо Західних Партнерів за допомогу Мирній Україні та Українцям!!
Пильнуймо Оманських …
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08.01.2024 12:10 Ответить
Пасечник про пасеку - пчел не жалко!🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
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08.01.2024 12:20 Ответить
ФАБ, это свободнопадающая бомба, ее сбрасывают пролетая над целью. В тех краях что, можно свободно летать на целями и бомбить обычными бомбами?
Или сход был таки штатным? Может летут подумал -"да ну его нафиг, еще километров 8 пролечу и какая-нибудь "Оса" меня достанет"
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08.01.2024 13:30 Ответить
Так, можна вільно літати. Українські солдати майже щотижня зазначають наявність великих проблем саме з авіабомбами. Чому літаки не збивають близько до лінії фронту -- загадка.

Мабуть немає чим. Лінія фронту дуже довга.
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08.01.2024 14:38 Ответить
Ну бомбы они же разные, КАБы бросают с расстояния не доступного даже для дальнобойных, тем более для фронтовых ПВО, а дальнобойные вообще похоже дефицит. Если используют ФАБы, то там получается вообще нечем прикрыться.
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08.01.2024 15:23 Ответить
а почему самолет не упал ???
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09.01.2024 07:34 Ответить
 
 