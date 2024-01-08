Российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированное Рубежное

На оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Он назвал это "нештатным схождением авиационного боеприпаса". По словам главаря террористов, никто не пострадал.

"Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, включая двух детей. Другие приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.

По его словам, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".

Напомним, 2 января одна из российских ракет упала в Воронежской области РФ.

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