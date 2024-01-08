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Российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированное Рубежное
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
Он назвал это "нештатным схождением авиационного боеприпаса". По словам главаря террористов, никто не пострадал.
"Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, включая двух детей. Другие приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.
По его словам, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".
Напомним, 2 января одна из российских ракет упала в Воронежской области РФ.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий08.01.2024 11:59
+11 Eduard Povolotsky 4dea2f46
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+5 володимир омельянов
показать весь комментарий08.01.2024 12:08
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- Рукожопые! Вы "завариваете кашу" которой сами же подавитесь!
Відповів:
- Нам *****! Справимся! Нас много и мы умирать не боимся!
Єсть ☝картошка у падєзда на 2-х кірпічах, а жізнь -налажіваєца
Ну ще Німеччина і Польща,де совєцька армія пройшла.
https://www.youtube.com/watch?v=ytNngDQZ020&ab_channel=MarkSolonin
https://www.youtube.com/watch?v=kp0Nwvqbb2Q&t=1807s&ab_channel=MarkSolonin
https://www.youtube.com/watch?v=ARRTcFepLjM&ab_channel=MarkSolonin
Комодийский дракон сначала тяпнет буйвола за копыто своими чумными зубами, а потом ходит за ним по пятам и ждет когда он свалится дохлый, иначе буйвол, пока еще полон здоровья и сил, может его либо на рога поднять, либо копытами забить. А оно ему надо? Лучше уж еще 2-3 дня поголодать.
Воєнний злочинець ***** (в миру-прутін), продовжує убивати Українців уже 10 років!
Дякуємо Західних Партнерів за допомогу Мирній Україні та Українцям!!
Пильнуймо Оманських …
Или сход был таки штатным? Может летут подумал -"да ну его нафиг, еще километров 8 пролечу и какая-нибудь "Оса" меня достанет"
Мабуть немає чим. Лінія фронту дуже довга.