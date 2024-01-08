Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения

Россияне утром атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления России", - говорится в сообщении.

Так, на Днепропетровщине погиб 1 человек, а 28 получили ранения. Пострадали 4 ребенка. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

В Запорожье ранения получили 5 человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.

В результате атаки на Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.

В Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.

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