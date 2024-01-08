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Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Россияне утром атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления России", - говорится в сообщении.

Так, на Днепропетровщине погиб 1 человек, а 28 получили ранения. Пострадали 4 ребенка. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

В Запорожье ранения получили 5 человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.

В результате атаки на Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.

В Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.

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Топ комментарии
+10
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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08.01.2024 13:24
+10
Українцям треба зі шкури вилізти, але не допустити, щоб ця етнічна єврейська банда Бєні Бородача, куди входять його шнирі Дєрьмак і Боневтік-Шлемазл, не залишилася при владі довше законного строку. Інакше- катастрофа.
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08.01.2024 13:50
+6
Ви бажаєте щоб Хайбивтік перекваліфікувався від зрадника і керівника мафії на великого будівничого?
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08.01.2024 13:29
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Правила форума Совет форумчан
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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08.01.2024 13:24 Ответить
Ви бажаєте щоб Хайбивтік перекваліфікувався від зрадника і керівника мафії на великого будівничого?
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08.01.2024 13:29 Ответить
Українцям треба зі шкури вилізти, але не допустити, щоб ця етнічна єврейська банда Бєні Бородача, куди входять його шнирі Дєрьмак і Боневтік-Шлемазл, не залишилася при владі довше законного строку. Інакше- катастрофа.
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08.01.2024 13:50 Ответить
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2

Допомогло їм це?
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08.01.2024 13:30 Ответить
Більшість цих підземних комплексів збереглися. Отже тут йдеться не про те, допомогл це Німеччині чи ні, а про те, що союзники їх НЕ ЗНИЩИЛИ. Отже, якщо ми сховаємо своє виробництво під землею, то й кацапи його не зможуть розбомбити або знищити ракетами.
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08.01.2024 14:12 Ответить
Не просто у відповідь, а НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ.

Якщо наша розвідка фіксує пригтування русні до обстрілів, то негайно має завдаватися удар по їхній військовій інфраструктурі. Не треба сидіти і чекати. Бити одразу, всіми можливими засобами і по всьому, до чого можемо дотягнутися.
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08.01.2024 14:08 Ответить
нажаль,та кількість засобів ураженя що є в наявності вистачає раз на пів року потурбувати белгород.
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08.01.2024 14:35 Ответить
Можна ДРГ використовувати. Можна FPV-дрони скеровувати на їхню інфраструктуру. Можна кібер-атаки проводити на підприємства.
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08.01.2024 14:40 Ответить
треба розуміти дрг це смертники, а нам потрібні ракети далекого ураження , по іншому ми програємо рано чи пізно, ще рік таких обстрілів і буде суцільний бахмут з країни.
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08.01.2024 14:48 Ответить
Тобто нічого не робити? Сидіти і чекати ракети далекого ураження, які невідомо коли нададуть (якщо взагалі нададуть)? Такий план? Самі ж пишете, що буде суцільний бахмут з країни
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08.01.2024 16:41 Ответить
Такі як нам потрібно НЕ ДАДУТЬ і не продадуть по політичним мотивам. Нам потрібні МБР класа "земля-земля". Їх потрібно самим робити.
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08.01.2024 16:59 Ответить
Унас були ракетні бункери здатні витримати удар ядерною зброєю,і які наша колишня влада Кравчуків-Кучм злочинно ліквідувала ,вони були як 9 поверховий будинок підземлею (вартістю млрд.доларів за 1 комплекс) їх начинили вибухівкою зсередини та підривали,після цього в багатьох селах вода в криницях зникла. Уявіть тільки в одній з західних областей їх було 90 таких об'єктів. Це було фантастичне руйнування стратегічної безпеки держави.
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08.01.2024 14:44 Ответить
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08.01.2024 13:34 Ответить
А ракети Пуйла не допомагають йому нищити Україну?
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08.01.2024 13:39 Ответить
В той час ракети мали невисоку точність попадання. Але вони постійно вдосконалювалися. Гітлеру не вистачило часу. Зате у Пуйла часу (з такими союзниками, як у України) предостаточно. Ще так роки два і на місті України буде Сталінград зразка 1043 року.
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08.01.2024 13:46 Ответить
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08.01.2024 14:32 Ответить
б'ють досить влучно по підприємствах ,так як Бутусов казав у своїй статті, там написано хто підсавив їх під удар.
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08.01.2024 14:33 Ответить
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08.01.2024 22:43 Ответить
Німці під час війни тільки по Великобританії здійснили 1054 успішні пуски ракет ФАУ-2, з них по Лондону більше 500. Крім ФАУ-2 на підземних заводах Німеччини було виготовлено 25000 крилатих ракет ФАУ-1.
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09.01.2024 09:24 Ответить
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08.01.2024 22:48 Ответить
 
 