Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне утром атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления России", - говорится в сообщении.
Так, на Днепропетровщине погиб 1 человек, а 28 получили ранения. Пострадали 4 ребенка. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.
В Запорожье ранения получили 5 человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.
В результате атаки на Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.
В Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.
Пожалуйста, подождите...
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Допомогло їм це?
Якщо наша розвідка фіксує пригтування русні до обстрілів, то негайно має завдаватися удар по їхній військовій інфраструктурі. Не треба сидіти і чекати. Бити одразу, всіми можливими засобами і по всьому, до чого можемо дотягнутися.