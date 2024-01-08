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Новости За рубежом
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Польский еврокомиссар Войцеховский пригрозил блокировать продолжение режима свободной торговли ЕС с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

войцеховський,януш

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что чрезмерный агроимпорт из Украины в Евросоюз может привести к новому кризису.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, с соответствующим письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту по вопросам торговли Валдису Домбровскису ознакомилась радиостанция RMF FM.

В документе Войцеховский высказал позицию по проекту нового регламента Еврокомиссии о продлении режима свободной торговли с Украиной.

Польский еврокомиссар не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу завершаются завтра.

Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Также читайте: Польский еврокомиссар Войцеховский потребует ограничений для украинского сахара и мяса птицы

Кроме того, польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и грозит дестабилизировать рынок Евросоюза.

"Продление торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом излишка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", - подчеркнул в письме Войцеховский.

По его мнению, ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость".

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Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, блокирующую Черное море и вытесняющую Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Польский комиссар предлагает поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.
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Топ комментарии
+40
Він має на увазі кризу у польських любителів дотацій.
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08.01.2024 14:27
+28
яка потужна, виявилос, Україна: самотужки, втративши третину сільгоспугідь, може зруйнувати ринок цілого ЄС. Пишаюся, ****!
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08.01.2024 14:28
+20
Україна повинна заборонити ввіз всієї польської продукції !
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08.01.2024 14:23
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Правила форума Совет форумчан
якої кризи ? ви ж розповідаєте що в світі харчів не вистачає ?
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08.01.2024 14:23 Ответить
Він має на увазі кризу у польських любителів дотацій.
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08.01.2024 14:27 Ответить
вона пройде , як критичні дні ...
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08.01.2024 14:28 Ответить
Для твердолобих, поляки не дозволять дешевим штрейбрехерам , зепридуркам, котрим за безцiнь дiстаеться агропродукцiя, пiд гаслом збiжжя - транзитом в голодаючу Африку, вывалювати його в Европi по низьким цiнам. Поляки не дозволяють зебiлам, виручка вiд евромакклювань яким розляжеться по офшорним рахункам, а не повернеться в Украiну, зашкодити також i собi.
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08.01.2024 15:01 Ответить
Харош тут плести різну муйню-звалив все на купу, щобважко було розібрати.
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08.01.2024 15:06 Ответить
Меньше бухать и вам все станет ясным , как божий день.
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08.01.2024 15:10 Ответить
Тю, вава? Меньше тре думати про дохiдну частину вiд лiкувального канабiсу.
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08.01.2024 15:17 Ответить
"дешеві штрейбрехери", в даному контексті, це якраз такі українські "корисні ідіоти" як ви, буквально синонім.

Насправді європейцям буде дуже навіть вигідна, як каже пан Войцеховський "нова криза надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України", тому що це спричинить зупинку росту цін на продукти харчування, через що швидко збільшується незадоволення владою громадянами ЕС, яких грубі заробітки дотованих польських фермерів цікавлять значно менше ніж пустий власний гаманець.
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08.01.2024 16:41 Ответить
ЗЫ... Войцеховський заявив, що надмірний агроімпорт з України в Євросоюз може призвести до нової кризи ... -Тобто, попередня криза була спричинена надмiрним iмпортом, про що я казав вище... Яйца по 17 грн - это события одной цепочки. ЗЕБiЛоКОЗЛЫ, во время войны, одержимые своей подкожной жандностью и ненавистью к Украине, провоцируют отвернуться от нас наших союзников поляков, как и весь Запад.
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08.01.2024 15:07 Ответить
вірно аж на 150 відсотків. Сірий експорт, 8 ярдів зелені не повернулось, податків не платять ні в Польщі ні в Україні. Чистої води зелений комунізм.
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08.01.2024 15:10 Ответить
ти знаєш ціну зерна ? знаєш як воно дістається ? українське зерно не потрапляє в Польщу з 16 квітня 2023 року ! як виявилось польські фермери крім як жити на субсидії та блокувати кордон ні чого не вміють ! йти стань разом з польськими курвами і не строчи тут брехню !
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08.01.2024 15:11 Ответить
Досить вже тут розтiкатися по плiнтусу нежеттю кацапських наративiв.
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08.01.2024 15:15 Ответить
по плінтусу розтікаєшся ти ! а я це зерно вирощую і їжджу по полях куди прилітають гради і міни . нащо ти сюди щей кацапів приліпив ?
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08.01.2024 15:26 Ответить
Получается вы причастны к аферам зебилов... Вывод, або вас используют в темную, або вы - полезный малый... Давайте от обратного... Завалил Евросоюз Украину своим зерном , которое тоже бы обещел голодающим детям Африки... Да так завалил, шо вы второй год как не можете продать свое зерно, как вам такие ништяки до вподоби, ходи вы, не ходи по минным полям?
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08.01.2024 15:41 Ответить
Предполагаю такой ответ, мол? а я достану cвалки ржавую БМ-ку с бурякокопачем и погрузчиком, на базе МТЗ-82, да и перейду себе на выращивание цукробурякiв,
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08.01.2024 15:45 Ответить
со
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08.01.2024 15:46 Ответить
яку сівалку ? які буряки ? на Сумщині немає жодного цукрового заводу ! з 18 діючих в 2001 році . якщо я не посію то ти смоктатимеш лапу ! як виявилось на практиці це Україна може завали ЄС зерном , а не навпаки . без України в ЄС біда . не продає Україна ціни на зерно летят в гору і нігери голодують . продає курви не отримують субсидій . хто в Європі здатний завалили Україну зерном ? поясни чому блокують на в'їзд в Україну , а не Польщу ? ще питання чому зерно яке я виростив українське , а електрика вироблена ДТЕК ахметівська ?
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08.01.2024 17:21 Ответить
Блокируют на въезд бо зебилы пустой тарой шарятся по всей Польше и Евросоюзу, перебивают полякам товароперевозки. И все потому, что поляки, а связи с войной(для военки), в связи с транзитом зерна через Европу для голодающей Африки, отменили для Украины автомобильные квоты. Шо стали делать зебилы :пустые фуры рыскают по всей Польше. в поисках товары перевозить внутри Евросоюза. Поляки не для того отменяли квоты на въезжающие наши авто. Затребовали вернуть квоты на въезжающие наши грузовики, точь также получилось и с зерном. Вместо транзита , зебилы стали вываливать зерно на еврорынок, где европейцы свое не знают куда девать.
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09.01.2024 07:56 Ответить
мдя ... о какой сеялке вы блеять , если речь идет о чермет свалке?
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09.01.2024 07:57 Ответить
яким= ,яка
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08.01.2024 15:25 Ответить
Проблема в тому, що недолугі і жадібні поляки блокують наші кордони під час війни на ВВІЗ товарів в Україну. Блокують запчастини для дронів, сировину для промислових підприємств, ліки, електроніку, одяг, пошту -все!
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08.01.2024 15:32 Ответить
Так почему зебилы не разблокируют, не согласятся на лимит авто(грузовых, маклерских), пересекающих границу в сторону Польши. поляки бы тогда, как и до того, не лимитировали бы военные перевозки?
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08.01.2024 15:50 Ответить
Военные перевозки это еще не всё. Как солдаты будут обеспечиваться, если экономика станет? А гражданское население не нуждается ни в чем? Вы совсем там рамсы попутали? Уже тысячи гражданских предприятий ( не продуктовых!) приостанавливают свою работу, потому что не могут получать материалы, товары из Европы и отправлять продукцию в Европу. А гражданское население не нуждается в почте, посылках, лекарствах, одежде, технике и т.д.??? Украина миллиарды гривен теряет на этом. Еще и люди страдают.
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08.01.2024 16:01 Ответить
железная дорога в помощь
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08.01.2024 16:46 Ответить
Поляки не имеют права блокировать внешние границы ЕС, еврокомиссия уже грозится на них в суд ЕС подать. Это первое. Второе. Небольшие фуры не выгодно отправлять железной дорогой. Это долго и дорого, нерентабельно.
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08.01.2024 16:51 Ответить
читайте тегу от 09.01.2024 07:57. Перевозили бы зебилы военное снабжение и пушки с танками , снарядами... проблем бы не было, не обнаглей зебилы и под шумок, За счет доверчивых поляков не решили бы нашарика пополнить свои офшорные счета, за счет перевозок внутри Евросоюза.
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09.01.2024 08:03 Ответить
Дядя, кто тебе сказал, что Украине для выживания нужно только военное оборудование?? А где нам валюту брать, если мы не будем торговать с другими странами? Украины тысячи наименований продает за границу. А товары где брать, если импорт заблокирован тоже? Украина не выпускает большинство автозапчастей, компьютеры, электронику, большинство лекарств, одежду. А почтовые перевозки? А топливо? Или ты предлагешь взять идеологию Чухче ,как в КНДР?)) В прошлом за блокаду границ сразу войны начинали. Границы Польши не принадлежат только Польше, это позиция Еврокомиссии. По сути Польша нас душит, лишает кислорорда. пытается уничтожить Украину.
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10.01.2024 16:04 Ответить
Україна повинна заборонити ввіз всієї польської продукції !
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08.01.2024 14:23 Ответить
Ви мали на увазі ЛАЙНО ?!
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08.01.2024 14:26 Ответить
А хто ж це зробить ? Влада імпотентна …
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08.01.2024 14:27 Ответить
Не импотентов, а врагов Украины. Украины для них просто не существует, это для них тупо территория. Украинцы для них гои.
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08.01.2024 14:41 Ответить
Краби, танки та іншу зброю теж?
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08.01.2024 15:52 Ответить
вкотре можу привітати "мудру" політику усіх українських урядів, які свідомо добили залишки промисловості, аби зосередитися на вирощувані ріпаку й кукурузи, бо все решта можно буде купити в китайців й турків...
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08.01.2024 14:25 Ответить
Україна має обмежити ввезення в Україну молочної продукції для початку!
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08.01.2024 14:26 Ответить
І не тільки. Ковбас, консервів, паштетів.
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08.01.2024 14:37 Ответить
а навіщо ви їх купуєте?
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08.01.2024 14:38 Ответить
Де я написала, що купую?? Чи я наосліп продукти додому замовляю? Аби щось бовкнути
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08.01.2024 14:54 Ответить
Поки не обмежили, українці мають набратися розуму, та купляти товари українського виробництва, там де це можливо.
Продукти харчування майже всі можна купляти українські.
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08.01.2024 14:43 Ответить
Всі. І наші якісніші. Доречі, ще й угорська продукція з'явилась. Теж консерви всілякі, як і польські.
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08.01.2024 14:56 Ответить
Знайома моєї сестри , як виявилось - працює в Червоному Хресті , дізналася що її син ( мій племінник ) на фронті , запропонувала відіслати йому продуктову посилку . Сестра дала адресу . Було це ще наприкінці осені .
Так от , племінник телефонував перед новим роком матері , вона згадала про посилку і запитала - а як мовляв - сподобалось , все поїли !? Племінник каже - м'ясні консерви ( вир. Туреччина ) , якийсь паштет , схожий на ковбасну начинку , ніхто не їсть , відкрили пару банок , а воно ніяке ,, ні солі ні спецій , не смачне взагалі . Навіть подумали що то корм тваринам , але ж таки - ні ,, якісна яскрава етикетка на банці , малюнок якоїсь страви з тим паштетом на тарілці . Не схоже . Так і лежить - на чорний день . Рибні консерви ( Іспанія ) тунець - смачні , макаронні вироби ( з арабськими ієрогліфами на пакунку ( подумати тільки )) теж . Але каже - українського виробництва привозять - нічим не гірші .
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08.01.2024 15:39 Ответить
Я сьогодні, на сайті замовлень й доставок спеціально почала продивлятись імпортні тушонки. Так оті чешські, угорські, польські - склад: вода, сіль, спеції, загущувачі, шкіра, сало..про м'ясо ані слова..

Сама смачна - наша Вінницька, одне м'ясо.
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08.01.2024 20:18 Ответить
яка потужна, виявилос, Україна: самотужки, втративши третину сільгоспугідь, може зруйнувати ринок цілого ЄС. Пишаюся, ****!
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08.01.2024 14:28 Ответить
І що найголовніше - всю вину за це він покладає на росію!
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08.01.2024 15:19 Ответить
Ну вся вина в цій війні дійсно на росії. Тільки кордони з Заходу вже не росія блокує.
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08.01.2024 15:33 Ответить
Член ЄС чхає на рішення того ж ЄС, та фактично веде економічну війну - яка так само вбиває людей, тільки без пострілів.
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08.01.2024 14:28 Ответить
З 16-го століття слово "сейм" на території Центральної Європи (у слов"яномовних країнах) набуло іронічного відтінку Так іменувалися сварки з-за різних поглядів на ту саму річ Навіть виник ідіоматичний вислів: "Це що?! Сейм?!" Виникло з-за того, чим страждає зараз більшість европейських інституцій - "надлишкової демократичності" На сеймі у Варшаві достатньо було викрику одного депутата "Не пазвалям!" і необхідний для держави закон чи рішення не затверджувалися! Саме тому Польща і розвалилася у 18 столітті і її "розтягли" між собою Австро-угорщина та РОсія
Зараз у нас те саме Спочатку "Не пазвалям!" верещав Орбан від імені Угорщини Тепер це починають робить як всередині держави, так і за її межами, навіть не "перші особи Польщі", а її чиновники на зарплаті І до чого прийде Євросоюз?
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08.01.2024 14:30 Ответить
Я завжди був проти вступу України до ЄС.

Лише НАТО. А ЄС -- купа лайна. Розумні люди, британці, його покинули.

Україна ще не вступила, а вже має стільки "партнерів", що ну їх усіх do dupy!
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08.01.2024 14:43 Ответить
Верхівка цього лайна це польща, уєнгрія ,фіцьо !!!
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08.01.2024 16:02 Ответить
А ти йде на юух разом зі своїм азіровим, зебілоїд
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08.01.2024 14:40 Ответить
Молодець
Йди на юух до азірова, старий зебілоїд.
Тільки старі совкові дрочери зараз можуть згадувати азірова.
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08.01.2024 14:45 Ответить
Матюкаюся, тому що вже немає "сечі" слухати відморожені балачки про різного роду госпідарів та боневтіків.
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08.01.2024 14:54 Ответить
Я ж правий, що Вам вже дохріна і більше років?
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08.01.2024 14:55 Ответить
Мне тоже дохрена, но я не рыговский совкодрочер.
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08.01.2024 15:09 Ответить
Це добре
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08.01.2024 15:30 Ответить
Цапа,тобі час нах*й.
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08.01.2024 14:42 Ответить
Иди найух,ватный придурок. И сгори в аду,падло.
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08.01.2024 14:52 Ответить
Ты много со своей росейкой наколядовал на жизнь? Иди и замёрзни в подмосковье. Мешок с дерьмом.
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08.01.2024 15:05 Ответить
Чомус хочеться його в*їбати...
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08.01.2024 14:39 Ответить
Ти ж вже знаєш куди йти зебілоїдам???
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08.01.2024 14:47 Ответить
Ну підріло бздуняцке , буде тобі ця блокада поперед горла стояти 🤬
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08.01.2024 14:45 Ответить
За підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту та склали майже 100 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% або $35,8 млрд доларів. Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об'єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці.
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08.01.2024 14:47 Ответить
Поляки руками українських низькооплачуваних заробітчан роками виривали нішу у європейській економіці. А тепер запускати на цей вибудований ринок вже українських дискаунтерів? Зась. Випєрдолєм вшисткіх. Бо душить велика жаба. Та й європейські гроші на компенсації виробництва зовсім не муляють.
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08.01.2024 14:57 Ответить
Не не , вы не поняли - это всё перевозчики и прибацанные хуторяне , а власть в польше хорошая .
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08.01.2024 15:02 Ответить
Перестаньте купувати польське лайно в магазинах! Не підтримуйте блокаду України поляками підтримуючи їх бізнес і фермерів!
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08.01.2024 15:03 Ответить
Все ж не зрозуміло, як нас збираються приймати до ЄС і повністю відкрити для нас свій ринок. Польська, та цй не тільки, економіка тоді взагалі ляже, ніякі субсидії не врятують...
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08.01.2024 15:09 Ответить
Это все пи*дежь был, а как дойдет дело до приема в ЕС франьё первым будет против.
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08.01.2024 15:15 Ответить
Спочатку будуть перемовини про вступ, і на них Україні будуть виламувати руки щодо умов вступу у ЄС.

І кожна країні буде виставляти свої умови.

Тому ці перемовини будуть тривалими і тяжкими, і не факт, що в результаті закінчаться вдало.

Тому далеко не факт, що Україна вступить, принаймі у такий ЄС.
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08.01.2024 15:30 Ответить
Погрожує не виймаючи *** путіна з роту.
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08.01.2024 15:13 Ответить
Франье просто за 22-й год частично заняло нашу нишу поставок в Европу.
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08.01.2024 15:41 Ответить
Поляки, як і угорці постійно з під штрафів ЄС не вилазять за порушення прав і свобод, немає чому дивуватися.
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08.01.2024 15:55 Ответить
Спочатку поляки заборонили транзит зерна через свою територію, а тепер оце хитрови..бане стіворіння пропонує забезпечити транзит. Йорзають ляхи сраками як курви.
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08.01.2024 16:01 Ответить
гиена европы
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08.01.2024 23:58 Ответить
 
 