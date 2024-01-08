Польский еврокомиссар Войцеховский пригрозил блокировать продолжение режима свободной торговли ЕС с Украиной
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Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что чрезмерный агроимпорт из Украины в Евросоюз может привести к новому кризису.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, с соответствующим письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту по вопросам торговли Валдису Домбровскису ознакомилась радиостанция RMF FM.
В документе Войцеховский высказал позицию по проекту нового регламента Еврокомиссии о продлении режима свободной торговли с Украиной.
Польский еврокомиссар не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу завершаются завтра.
Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.
Кроме того, польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и грозит дестабилизировать рынок Евросоюза.
"Продление торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом излишка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", - подчеркнул в письме Войцеховский.
По его мнению, ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость".
Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, блокирующую Черное море и вытесняющую Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.
Польский комиссар предлагает поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.
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Насправді європейцям буде дуже навіть вигідна, як каже пан Войцеховський "нова криза надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України", тому що це спричинить зупинку росту цін на продукти харчування, через що швидко збільшується незадоволення владою громадянами ЕС, яких грубі заробітки дотованих польських фермерів цікавлять значно менше ніж пустий власний гаманець.
Продукти харчування майже всі можна купляти українські.
Так от , племінник телефонував перед новим роком матері , вона згадала про посилку і запитала - а як мовляв - сподобалось , все поїли !? Племінник каже - м'ясні консерви ( вир. Туреччина ) , якийсь паштет , схожий на ковбасну начинку , ніхто не їсть , відкрили пару банок , а воно ніяке ,, ні солі ні спецій , не смачне взагалі . Навіть подумали що то корм тваринам , але ж таки - ні ,, якісна яскрава етикетка на банці , малюнок якоїсь страви з тим паштетом на тарілці . Не схоже . Так і лежить - на чорний день . Рибні консерви ( Іспанія ) тунець - смачні , макаронні вироби ( з арабськими ієрогліфами на пакунку ( подумати тільки )) теж . Але каже - українського виробництва привозять - нічим не гірші .
Сама смачна - наша Вінницька, одне м'ясо.
Зараз у нас те саме Спочатку "Не пазвалям!" верещав Орбан від імені Угорщини Тепер це починають робить як всередині держави, так і за її межами, навіть не "перші особи Польщі", а її чиновники на зарплаті І до чого прийде Євросоюз?
Лише НАТО. А ЄС -- купа лайна. Розумні люди, британці, його покинули.
Україна ще не вступила, а вже має стільки "партнерів", що ну їх усіх do dupy!
Йди на юух до азірова, старий зебілоїд.
Тільки старі совкові дрочери зараз можуть згадувати азірова.
І кожна країні буде виставляти свої умови.
Тому ці перемовини будуть тривалими і тяжкими, і не факт, що в результаті закінчаться вдало.
Тому далеко не факт, що Україна вступить, принаймі у такий ЄС.