Рашисты били по Запорожью ракетами С-400 и "Искандер-М"

Российские захватчики утром избивали по Запорожью С-400 и "Искандер-М". Пока известно о 5 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня с 7:00 до 7:21 утра российские войска нанесли ракетный удар по областному центру. Зафиксировано 5 попаданий, из которых два - в открытой местности, еще три - по инфраструктурным объектам", - сказал он.

В настоящее время предварительно установлено, что враг бил ракетами С-400 и "Искандер-М".

В результате удара повреждены частные и многоэтажные дома, расположенные рядом с местом прилетов. Побиты транспортные средства. Известно о 5 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. "Есть ампутации", – сказал глава ОВА.

Все пострадавшие находятся в больницах, им оказывается помощь.

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