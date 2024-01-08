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Рашисты били по Запорожью ракетами С-400 и "Искандер-М"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Российские захватчики утром избивали по Запорожью С-400 и "Искандер-М". Пока известно о 5 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня с 7:00 до 7:21 утра российские войска нанесли ракетный удар по областному центру. Зафиксировано 5 попаданий, из которых два - в открытой местности, еще три - по инфраструктурным объектам", - сказал он.

В настоящее время предварительно установлено, что враг бил ракетами С-400 и "Искандер-М".

В результате удара повреждены частные и многоэтажные дома, расположенные рядом с местом прилетов. Побиты транспортные средства. Известно о 5 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. "Есть ампутации", – сказал глава ОВА.

Все пострадавшие находятся в больницах, им оказывается помощь.

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Топ комментарии
+3
Системи ППО - це, звісно, добре, але треба вже серйозно давати кацапам по рогах, інакше подібні обстріли будуть тривати десятиліттями. Шкода тільки, що немає чим
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08.01.2024 15:12
+3
В караганде, троляко
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08.01.2024 15:15
+3
Не звезди. Це твоя лубянка за лінією фронта
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08.01.2024 16:40
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та сколько же это будет продолжаться? Где системы пво, почему они не работают?
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08.01.2024 15:05 Ответить
В караганде, троляко
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08.01.2024 15:15 Ответить
Ці ракети збити можна тільки Patriot чи Samp/T. Їх у нас одиниці. Тільки для столиці, або для інших місць де вони дуже потрібні. А нові нам дадуть ще не скоро. Бо навіть з ракетами до них вже проблеми. Дуже дорого для США виявилося це.
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08.01.2024 15:17 Ответить
так мы же козацкая столица. Чем Киев лучше нас? Они хз где от линии фронта находятся, а мы вот!
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08.01.2024 15:24 Ответить
А ракеті пох - де ви знаходитесь.
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08.01.2024 15:40 Ответить
Не звезди. Це твоя лубянка за лінією фронта
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08.01.2024 16:40 Ответить
криво ссышь тролль...
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08.01.2024 17:09 Ответить
Системи ППО - це, звісно, добре, але треба вже серйозно давати кацапам по рогах, інакше подібні обстріли будуть тривати десятиліттями. Шкода тільки, що немає чим
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08.01.2024 15:12 Ответить
Немає чим, бо старі запаси такі президенти, як кравчук, кучма і янукович продавали, танки по ціні машини іномарки, літаки трішечки дорожче. Яник призначив навіть офіцерів ФСБ міністрами оборони і керівником СБУ. "Оборонку" добив Володя Херпіду, всі гроші закатав в асфальт, а те все нове, що вироблялося було знищено за один день 29.12.2023 року по наводці керівника АУДИТУ басалоєвої, яку призначили Херпіду і єлдак. Але вони не винні, їх вибрав вумний нарід 73%, спочатку зека-яника, а потім антимайданівця і малороса Херпіду.
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08.01.2024 17:45 Ответить
Усі колишні президенти - Крачук, Кучма, з чистими руками Ющенка, колишній піп Турчинов розпродали танки, літаки, системи ППО чи просто задарма віддали. Зеленський зі своїм оточенням до останнього розпускали чутки, що це у нас все готове для захисту і нема чого слухати американців. Тепер завдячуючи їм гинути жителі України, обстрілюють українські міста та нічим їх захистити.
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08.01.2024 15:17 Ответить
Кули говорить о том что крали тогда , сейчас во время войны пи*дят не по детски жестко , это хронь в крови , яхты вилы насрать на народ на Украину , аппетит растет каждый день.
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08.01.2024 15:42 Ответить
Краще вже рокети, чим тебе втiхаря в посадцi рострiляють в потилицю представiтелi руцкого мiра.
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08.01.2024 15:49 Ответить
 
 