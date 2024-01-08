Беларусь строит военный городок в 40 километрах от украинской границы
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Министерство обороны Беларуси соорудит в Гомельской области, в 40 километрах от границы с Украиной, новый военный городок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
По данным издания, строительство должно было начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, но его первая очередь должна быть сдана уже в марте 2024 года.
Журналисты связывают строительство объекта с заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования".
Строительство проходит на территории нескольких бывших детских лагерей.
Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии Радио Свобода сказал, что, вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Он добавил, что "не удивится", если вдоль границы с Украиной будет построено еще несколько таких объектов.
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"Британская газета Financial Times сообщает, что по оценкам украинских и западных экспертов, российские военные пока имеют преимущество в использовании средств радиоэлектронной борьбы и успешно применяют их, в том числе для того, чтобы сбивать с курса ракеты, выпущенные из западных систем залпового огня HIMARS.
Как сказано в публикации, обе стороны направляют значительные ресурсы на разработку и производство средств РЭБ, однако Москва справляется с этим лучше, поскольку сосредоточилась на этом виде вооружений еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Газета пишет о важности дронов, для борьбы с которыми используется РЭБ, и о том, что Россия в последнее время значительно увеличила объемы их производства.
Массовое применение дронов и отсутствие эффективных средств их подавления стало одной из основных причин неудачи украинского летнего контрнаступления, продолжают авторы публикации.
FT цитирует одного из украинских военных, который жалуется на то, что его соединение не имело никакой защиты от российских беспилотников-камикадзе. «Какая РЭБ? У нас ее не было. Я даже вспоминать не хочу те дни в окопах. Наших ребят убивали как мух», - говорит собеседник издания.
Журналисты FT также поговорили с полковником Иваном Павленко, который отвечает за радиоэлектронную и кибер-борьбу в Генеральном штабе ВСУ. По его словам, российские средства РЭБ в том числе используются для того, чтобы сбивать с курса украинское высокоточное оружие, такое как ракеты системы HIMARS и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.
Павленко также сказал, что Москва применяет средства РЭБ во время ракетных ударов по Украине, чтобы, создавая ложные цели, обманывать украинские системы ПВО и распознавать их местонахождение.
В числе систем, которые применяет Россия, Financial Times называет комплекс «Поле-21», который способен действовать на расстоянии 150 км, а также систему «Мурманск», оборудованную антенной высотой 32 метра.
В свою очередь, Украина также наращивает производство собственных РЭБ и просит Запад помочь ей с поставками такой техники, сказано в публикации.
В частности, по данным издания, украинские военные настаивают, чтобы западные истребители F-16, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ, были оборудованы современными системами радиоэлектронной борьбы.
Киеву также успешно удавалось находить слабые места в российских средствах РЭБ для реализации собственных операций. FT напоминает об успешных ударах Украины по целям на территории России, в том числе по Кремлю. Газета также пишет, что ВСУ смогли подавить работу РЭБ противника при ударах по кораблям российского Черноморского флота в Севастополе.
FT упоминает две украинские системы РЭБ: «Буковель» (она может устанавливаться на автомобилях и другой технике, способна засекать и мешать работе дронов, а также подавлять работу систем спутниковой навигации), а также «Покрова» (последняя, по некоторым данным, может блокировать системы наведения ракет)."
Переказ цієї статті, окрім ВВС, зробила і вітчизняна агенція УНІАН (входить до єдиного телемарафету)
А якщо увімкнути інерційне наведення то взагалі пох на РЕБ.
ось що каже вікі: Ракета управляется в полёте четырьмя рулями, расположенными в носовой части. Рули приводятся в движение электроприводами (актуаторами), команды на которые поступают от блока управления, состоящего из разработанного компанией Honeywell комплекта наведения, в состав которого входит инерциальный измерительный блок (англ:Inertial Measurement Unit (IMU)) Honeywell HG1700 (включающий в себя три гелий-неоновых кольцевых лазерных гироскопа Honeywell GG1308, три кварцевых акселерометра Honeywell RBA-500, а также встроенный блок питания), 24х- канальный GPS-приемник NavStrikeTM производства BAE Systems на базе Rockwell Collins SAASM, с погрешностью определения местоположения в радиусе 2 - 3 метра, и бортовой компьютер на процессоре Motorola MPC8260 с блоком питания производства Honeywell.[4]
Проблемы с отоплением в Подмосковье начал испытывать командный пункт предупреждения о ракетном нападении - тг-канал "ВЧК-ОГПУ"
"В Солнечногорске половина города без отопления, мерзнут семья военных спецназовцев на Выстреле. Мерзнет Тимоново и база Солнечногорск-7, это военный городок, который обслуживает командный пункт - так называемый "Квадрат", именно здесь несет круглосуточное дежурство расчет Системы предупреждения о ракетном нападении, сюда стекается вся информация с наземного и комического эшелонов СПРН и именно здесь исполняют решение об ответном ядерном ударе", - пишет паблик.