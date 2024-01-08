РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16574 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
7 619 45
Беларусь (7526) Лукашенко (3502)

Беларусь строит военный городок в 40 километрах от украинской границы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Министерство обороны Беларуси соорудит в Гомельской области, в 40 километрах от границы с Украиной, новый военный городок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

По данным издания, строительство должно было начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, но его первая очередь должна быть сдана уже в марте 2024 года.

Журналисты связывают строительство объекта с заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования".

Строительство проходит на территории нескольких бывших детских лагерей.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии Радио Свобода сказал, что, вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Он добавил, что "не удивится", если вдоль границы с Украиной будет построено еще несколько таких объектов.

Читайте также: РФ разворачивает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Идиотам главное не мешать:
Проблемы с отоплением в Подмосковье начал испытывать командный пункт предупреждения о ракетном нападении - тг-канал "ВЧК-ОГПУ"
"В Солнечногорске половина города без отопления, мерзнут семья военных спецназовцев на Выстреле. Мерзнет Тимоново и база Солнечногорск-7, это военный городок, который обслуживает командный пункт - так называемый "Квадрат", именно здесь несет круглосуточное дежурство расчет Системы предупреждения о ракетном нападении, сюда стекается вся информация с наземного и комического эшелонов СПРН и именно здесь исполняют решение об ответном ядерном ударе", - пишет паблик.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:24
+14
Хай будують трошки ближче. Щоб артилерією безпроблемно доставати.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:20
+7
Розказував сестри чоловік , що автомобільний РЕБ врятував від дрона . За метрів 40-45 завис . Повисів , батарея здохла , впав . Різними способами за тиждень намутили 9 дронів . Пошаманили над ними і відправили ті дрони до "госпідарів" назад
показать весь комментарий
08.01.2024 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай будують трошки ближче. Щоб артилерією безпроблемно доставати.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:20 Ответить
Та нічого, хаймарс дістане
показать весь комментарий
08.01.2024 19:28 Ответить
Ой, не все так просто... Ось стаття:
"Британская газета Financial Times сообщает, что по оценкам украинских и западных экспертов, российские военные пока имеют преимущество в использовании средств радиоэлектронной борьбы и успешно применяют их, в том числе для того, чтобы сбивать с курса ракеты, выпущенные из западных систем залпового огня HIMARS.
Как сказано в публикации, обе стороны направляют значительные ресурсы на разработку и производство средств РЭБ, однако Москва справляется с этим лучше, поскольку сосредоточилась на этом виде вооружений еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Газета пишет о важности дронов, для борьбы с которыми используется РЭБ, и о том, что Россия в последнее время значительно увеличила объемы их производства.
Массовое применение дронов и отсутствие эффективных средств их подавления стало одной из основных причин неудачи украинского летнего контрнаступления, продолжают авторы публикации.
FT цитирует одного из украинских военных, который жалуется на то, что его соединение не имело никакой защиты от российских беспилотников-камикадзе. «Какая РЭБ? У нас ее не было. Я даже вспоминать не хочу те дни в окопах. Наших ребят убивали как мух», - говорит собеседник издания.
Журналисты FT также поговорили с полковником Иваном Павленко, который отвечает за радиоэлектронную и кибер-борьбу в Генеральном штабе ВСУ. По его словам, российские средства РЭБ в том числе используются для того, чтобы сбивать с курса украинское высокоточное оружие, такое как ракеты системы HIMARS и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.
Павленко также сказал, что Москва применяет средства РЭБ во время ракетных ударов по Украине, чтобы, создавая ложные цели, обманывать украинские системы ПВО и распознавать их местонахождение.
В числе систем, которые применяет Россия, Financial Times называет комплекс «Поле-21», который способен действовать на расстоянии 150 км, а также систему «Мурманск», оборудованную антенной высотой 32 метра.
В свою очередь, Украина также наращивает производство собственных РЭБ и просит Запад помочь ей с поставками такой техники, сказано в публикации.
В частности, по данным издания, украинские военные настаивают, чтобы западные истребители F-16, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ, были оборудованы современными системами радиоэлектронной борьбы.
Киеву также успешно удавалось находить слабые места в российских средствах РЭБ для реализации собственных операций. FT напоминает об успешных ударах Украины по целям на территории России, в том числе по Кремлю. Газета также пишет, что ВСУ смогли подавить работу РЭБ противника при ударах по кораблям российского Черноморского флота в Севастополе.
FT упоминает две украинские системы РЭБ: «Буковель» (она может устанавливаться на автомобилях и другой технике, способна засекать и мешать работе дронов, а также подавлять работу систем спутниковой навигации), а также «Покрова» (последняя, по некоторым данным, может блокировать системы наведения ракет)."

Переказ цієї статті, окрім ВВС, зробила і вітчизняна агенція УНІАН (входить до єдиного телемарафету)
показать весь комментарий
08.01.2024 19:40 Ответить
Вони можуть лише заджемити сигнал GPS тобто зменшити точність корегування, а не сбити з курсу.
А якщо увімкнути інерційне наведення то взагалі пох на РЕБ.

ось що каже вікі: Ракета управляется в полёте четырьмя рулями, расположенными в носовой части. Рули приводятся в движение электроприводами (актуаторами), команды на которые поступают от блока управления, состоящего из разработанного компанией Honeywell комплекта наведения, в состав которого входит инерциальный измерительный блок (англ:Inertial Measurement Unit (IMU)) Honeywell HG1700 (включающий в себя три гелий-неоновых кольцевых лазерных гироскопа Honeywell GG1308, три кварцевых акселерометра Honeywell RBA-500, а также встроенный блок питания), 24х- канальный GPS-приемник NavStrikeTM производства BAE Systems на базе Rockwell Collins SAASM, с погрешностью определения местоположения в радиусе 2 - 3 метра, и бортовой компьютер на процессоре Motorola MPC8260 с блоком питания производства Honeywell.[4]
показать весь комментарий
08.01.2024 19:52 Ответить
Розказував сестри чоловік , що автомобільний РЕБ врятував від дрона . За метрів 40-45 завис . Повисів , батарея здохла , впав . Різними способами за тиждень намутили 9 дронів . Пошаманили над ними і відправили ті дрони до "госпідарів" назад
показать весь комментарий
08.01.2024 21:54 Ответить
Я колись давно бачив навіть якийсь орк сам писав що це туфта. Типу їх реб може подавити gps на 500м вгору від землі. А ракета Хаймарсу чи навіть снаряд Ескалібур летять по балістичній траєкторіі, тобто піднімаються високо вгору на кілометри. І коли ракета/снаряд вже падають на ціль вони летять з шаленою швидкістю. І пролітають ті останні 500м за якусь долю секунди. За цей час ракета/снаряд зможуть хіба що на якийсь метр-два відхилитись, що не так критично.
показать весь комментарий
08.01.2024 22:23 Ответить
точка "У" легко достанет
показать весь комментарий
08.01.2024 19:41 Ответить
Так. Але хотілося щоб подешевше було.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:47 Ответить
ми не жадібні до ворогів
показать весь комментарий
08.01.2024 19:59 Ответить
А де її брати? Ті, що у нас були вже відстріляні і ще тоді коли їх застосовували, то там всі терміни придатності були прострочені, а виготовляє їх лише кацапня.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:20 Ответить
тоді уї...бати їх чимось другим...з літака
показать весь комментарий
08.01.2024 20:37 Ответить
З язика зірвав
показать весь комментарий
08.01.2024 19:44 Ответить
Ну, наступного разу будете швидшим.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:48 Ответить
Реактивные снаряды есть больше 40км
показать весь комментарий
08.01.2024 19:50 Ответить
Ураган дістане...
показать весь комментарий
08.01.2024 21:20 Ответить
пох
показать весь комментарий
08.01.2024 19:21 Ответить
Будуть чіпси
показать весь комментарий
08.01.2024 19:22 Ответить
Бульбозавр боїться.пиня в холодильнику,перспективи туманні.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:23 Ответить
Идиотам главное не мешать:
Проблемы с отоплением в Подмосковье начал испытывать командный пункт предупреждения о ракетном нападении - тг-канал "ВЧК-ОГПУ"
"В Солнечногорске половина города без отопления, мерзнут семья военных спецназовцев на Выстреле. Мерзнет Тимоново и база Солнечногорск-7, это военный городок, который обслуживает командный пункт - так называемый "Квадрат", именно здесь несет круглосуточное дежурство расчет Системы предупреждения о ракетном нападении, сюда стекается вся информация с наземного и комического эшелонов СПРН и именно здесь исполняют решение об ответном ядерном ударе", - пишет паблик.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:24 Ответить
Главное, что все "идет по плану". Вот только не уточнили, чей это план и для чего.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:28 Ответить
Їм начхати на морози, бо вони народжуються вже відморозками.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:53 Ответить
Атлична
показать весь комментарий
08.01.2024 21:11 Ответить
Полізуть вони ще раз звідти. Треба було цей гнійник вже давно роздовбати. Але ж зелені дебіли з ним пакт про ненапад хотіли підписувати. Напевно, ця "геніальна" ідея належала подохляку або абдрістовичу...
показать весь комментарий
08.01.2024 19:26 Ответить
Хотіли би полізти, вже давно полізли.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:13 Ответить
с чем им лезть? сами под авдеевкой и синьковкой усераються,а бк бульба фюрер еще прошлым летом все кацапам отдал отсреляное оно уже давно,к сожалению они не такие дебилы что бы еще раз попереть на чернигов или прости господи киев,спалить технику ,мясо и откатиться обратно.+ там сейчас копано перекопано там что им бы были ********** быстрые однозначно)))
показать весь комментарий
08.01.2024 21:50 Ответить
С черенками от лопат, все по секретным документам.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:03 Ответить
а памятаєте як в 2015 московити почали будувати такі ж містечка поблизу нашого кордону. Для чого це робилось ще питання є? А може в ржунів є питання нащо ці будуються? так я ржунам відповім - ДЛЯ московитів які грають в долгую. ДУМАЙТЄ!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 19:30 Ответить
в 2015-му не було Хаймарса і М777. Думаєм.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:33 Ответить
У нас немає в потрібній кількості ні того, ні другого (як і снарядів та ракет до них), а де їх тоді брати для нового фронту? З людьми та технікою те ж саме.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:56 Ответить
То в чому проблема, рознести градами.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:36 Ответить
бульбенфюрер показує "зекловану" .що той мав робити,за гроші,котрі "зезедент" вкатав в асвальт разом із білоруським бітумом
показать весь комментарий
08.01.2024 19:36 Ответить
Надіюсь координати новобудови агро партагеносе вже внесені в програми хімарсів і вільх.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:39 Ответить
Може, краще відразу будували б військове кладовище?
показать весь комментарий
08.01.2024 19:41 Ответить
Ну Ми Білорусь точно за три дні візьмемо..
показать весь комментарий
08.01.2024 19:45 Ответить
Єдине питання - нахуа?
показать весь комментарий
08.01.2024 22:21 Ответить
Будують?
показать весь комментарий
08.01.2024 19:48 Ответить
Можливо, насправді це навіть дуже добре. Можливо, це означає, що вони самі не вірять, що зможуть нас повністю окупувати, інакше навіщо посилювати кордон?
показать весь комментарий
08.01.2024 19:49 Ответить
Скоріше за все.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:06 Ответить
Плацдарм для кацапських терористів.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:05 Ответить
Джавелин Байрактарович HIMARS срочно в штаб,есть точка для твоих птенцов🚀🚀🚀💥💥💥🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
08.01.2024 20:52 Ответить
всього 30 км від кордону мозирський НПЗ який заправляє свинособачі танки свинособачою нафтою і його досих пір не підірвали клоуни
показать весь комментарий
08.01.2024 22:06 Ответить
у нас договорености с бульбеныками,они как только можно морозяться от войны мы не стреляем)))
показать весь комментарий
08.01.2024 22:42 Ответить
хто договорився шпион-клоун герой СБУ Шевченко Євгеній Володимирович?
показать весь комментарий
08.01.2024 23:05 Ответить
...перед заселением мокшами,сравняйте с землей этот городишко....
показать весь комментарий
09.01.2024 07:27 Ответить
 
 