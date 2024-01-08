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Россияне обстреливают центральную часть Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупанты в понедельник вечером обстреливают центральную часть Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"В городе раздаются взрывы. Российская армия обстреливает центральную часть Херсона! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.

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Что то мне подсказывает, если начать бомбить инфраструктуру немытой, то починить руzня не сможет ничего, от слова совсем, посмотрите на подмосковные вечера без отопления и воды со светом которые сутки.. Пора пробовать, больше их ничто не успокоит.
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08.01.2024 21:08 Ответить
мета карликового ***** це зробити з Херсону, та й з інших українських міст другий Маріупіль, другий Бахмут, Авдіївку і щн багато наших міст та сіл...
а ЄС думає,
дати зброю Україні, щоб зламати хребет підарам.
чи накопичити зброю у себе, та відбивати орські ракети але вже на своїй території???
на перший погляд, народи ЄС та їх влада розумні
а судячи по цих діях, то погляд та враження про їх розум та здоровий глузд змінюється
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08.01.2024 21:23 Ответить
Чому б не обстріляти центральну частину Курська?
Чи зелені шмарклі здатні лише пускати зелені шмарклі?
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08.01.2024 21:24 Ответить
" Окупанти навчилися засобами РЭБ збивати з курсу ракети HIMERS i снаряди Excalibur- FT(я так поняв"Файненшел Таймс")
Рашисти використовують систему "Поле-21 " здатну "глушити" територiю в радiусi 150 км. /Tg- "Новина Украīна"/
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08.01.2024 21:30 Ответить
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08.01.2024 21:30 Ответить
 
 