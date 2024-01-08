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Россияне обстреливают центральную часть Херсона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в понедельник вечером обстреливают центральную часть Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
"В городе раздаются взрывы. Российская армия обстреливает центральную часть Херсона! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.
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а ЄС думає,
дати зброю Україні, щоб зламати хребет підарам.
чи накопичити зброю у себе, та відбивати орські ракети але вже на своїй території???
на перший погляд, народи ЄС та їх влада розумні
а судячи по цих діях, то погляд та враження про їх розум та здоровий глузд змінюється
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