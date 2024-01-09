Швеция направит свои войска в Латвию для сдерживания РФ, - премьер Кристерссон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В следующем году Швеция отправит свои войска в Латвию. Они войдут в состав сил, возглавляемых Канадой, для сдерживания России от возможного нападения. С помощью серии угроз, дезинформации и кибератак Москва пытается дестабилизировать всю Европу.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Он отметил, что не намерен тратить время на ожидание окончательной ратификации членства его страны в НАТО, и предупредил, что Россия пытается дестабилизировать всю Европу посредством серии угроз, дезинформации и кибератак.
"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу", - заявил премьер-министр Швеции.
По его словам, поддержка Украины со стороны Швеции, Евросоюза и США должна продолжаться.
"Продолжение американской поддержки предполагает сильную поддержку Европы. Критика недостаточного привлечения Америки звучит ошибочно, если мы сами не отстаиваем свой континент", - добавил он.
Кристерссон также отметил, что Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой, с разведывательными возможностями и закаленными солдатами.
По его словам, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.
"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", - отметил шведский премьер.
По его словам, Украина продемонстрировала, что важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите, поэтому 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.
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мрія ідіота хутіна
Все інше - якісь дитячі наївні ігри. Наче "скорочений батальйон" в маленькій країні здатен щось зробити проти оркостану якщо тим заманеться напасти.
Але ж якби була інфа, що раша справді нападе ось прямо завтра, то той батальйон би виводили під самими різними відмовками. Позери.
Але, ну будьмо реалістами, сценарій коли раша нападає на країни балтії є реальним тільки тоді, коли України вже нема чи вона під руснею, а раша відновила запаси зброї і має намір йти далі, бо воювати і там і тут раша не вивезе ні в якій з паралельних реальностей. І всі це знають, тому і щоки надувають та розказують як "ні дюйма
в сракутериторії НАТО". А варто залетіти реальній ракеті чи білоруським коритам і "пук-срєньк, не було можливості збити ракету яка три хвилини кружляла. і зрештою ж вона полетіла собі з повротем в Україну - це перемога."
Почему Оман был не Обман...и Иран...
Белоруская журналистка Екатерина Водоносова разнесла мавзолейную помойку путлера в пух и прах по поводу и Украины и по поводу Литвы и по поводу Белой Руси... класса и высший пилотаж...💪✊Жыве Беларусь ✌️🕊️🕊️