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Новости За рубежом
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Швеция направит свои войска в Латвию для сдерживания РФ, - премьер Кристерссон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швеція

В следующем году Швеция отправит свои войска в Латвию. Они войдут в состав сил, возглавляемых Канадой, для сдерживания России от возможного нападения. С помощью серии угроз, дезинформации и кибератак Москва пытается дестабилизировать всю Европу.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что не намерен тратить время на ожидание окончательной ратификации членства его страны в НАТО, и предупредил, что Россия пытается дестабилизировать всю Европу посредством серии угроз, дезинформации и кибератак.

"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу", - заявил премьер-министр Швеции.

Также читайте: В Швеции может быть война, и все граждане должны быть готовы, - военные страны

По его словам, поддержка Украины со стороны Швеции, Евросоюза и США должна продолжаться.

"Продолжение американской поддержки предполагает сильную поддержку Европы. Критика недостаточного привлечения Америки звучит ошибочно, если мы сами не отстаиваем свой континент", - добавил он.

Кристерссон также отметил, что Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой, с разведывательными возможностями и закаленными солдатами.

Читайте также: Поддержка Украины остается главной внешнеполитической задачей правительства Швеции на ближайшие годы, - глава МИД Бильстрем

По его словам, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.

"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", - отметил шведский премьер.

По его словам, Украина продемонстрировала, что важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите, поэтому 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - МИД Швеции
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Топ комментарии
+7
Шведи повертаються назад - у східну Прибалтику! Допоможуть латишам витіснять трьохсотлітнє кацапське лайно
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09.01.2024 08:41
+5
Швеція наших кольорів!
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09.01.2024 08:31
+3
Повернення шведів в Полтаву -

мрія ідіота хутіна
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09.01.2024 08:51
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Швеція наших кольорів!
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09.01.2024 08:31 Ответить
Повернення шведів в Полтаву -

мрія ідіота хутіна
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09.01.2024 08:51 Ответить
Для стримування РФ - треба накачувати Україну зброєю.
Все інше - якісь дитячі наївні ігри. Наче "скорочений батальйон" в маленькій країні здатен щось зробити проти оркостану якщо тим заманеться напасти.
Але ж якби була інфа, що раша справді нападе ось прямо завтра, то той батальйон би виводили під самими різними відмовками. Позери.
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09.01.2024 08:36 Ответить
Накачування зброєю це одне з меропріємств з цілого комплексу заходів.
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09.01.2024 09:26 Ответить
Це все так. І це звичайно їхня справа що і як робити. В них, мабуть, є розумні люди, генерали, стратеги, тощо.
Але, ну будьмо реалістами, сценарій коли раша нападає на країни балтії є реальним тільки тоді, коли України вже нема чи вона під руснею, а раша відновила запаси зброї і має намір йти далі, бо воювати і там і тут раша не вивезе ні в якій з паралельних реальностей. І всі це знають, тому і щоки надувають та розказують як "ні дюйма в сраку території НАТО". А варто залетіти реальній ракеті чи білоруським коритам і "пук-срєньк, не було можливості збити ракету яка три хвилини кружляла. і зрештою ж вона полетіла собі з повротем в Україну - це перемога."
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09.01.2024 10:28 Ответить
Параша уже мобилизовала 400 тысяч, после выборов ху..ла, объявят всеобщую. Промышленность они переведи на военные рельсы и работают в три смены, в отличии от нас, под "мудрым" руководством найвЯличайшага говнокомандующего, который три первых года целенаправленно подрывал обороноспособность страны а с 22.02.2022 нихера не занимался ни собственным производством боеприпасов, техники и вооружения ни долговременными фортификационными сооружениями, ни мобилизацией, а только врал, крал, жрал, срал и ссал в глаза своим избранникам. Ну, о состоянии армий Европы можно вообще сочинять анекдоты. Так, что, что там эта помойка вывезет, без доступа, реального, к данным разведок и к мыслям ***..ла, ни вы, ни я, ни наш наполеончик не знаем.
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09.01.2024 12:06 Ответить
Може й так. Поживемо - побачимо. Передбачити щось в світі, який конкретно ******** - така собі справа.
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09.01.2024 12:19 Ответить
Ну, то таке. Я ще у травні 2013 року казав своїм сокурсникам шо мешкають на Параше, шо Ху..ло, тобто Расей, почне війну з нападу на Україну десь у 2017 році. Не врахував фактор почесного страусовода з енакієаській Півновки янека.
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09.01.2024 12:43 Ответить
Шведи повертаються назад - у східну Прибалтику! Допоможуть латишам витіснять трьохсотлітнє кацапське лайно
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09.01.2024 08:41 Ответить
300 років кацапських війн в Балтії - псу під хвіст
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09.01.2024 08:54 Ответить
Нам допоможе лише Наш солдат,а Нашим Воїнам допомагають толкові люди а не туре,,дні
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09.01.2024 08:50 Ответить
Шановний Крістерсон! Будь ласка нам би тебе сюди да ЦРУ гнід зелених та СБУ щ прокуратурою почистити,бо задихаємось від тих комі продать та по приколу бидла щеленого
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09.01.2024 09:02 Ответить
Країни Балтіі наступні. І ніякий легіон їх не захистить від орди.
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09.01.2024 09:11 Ответить
что "наступни", считаете Украина будет в России?
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09.01.2024 10:21 Ответить
https://youtu.be/bqfG7N3HcYg?si=aK6zSWLZz10LgKWA...

Почему Оман был не Обман...и Иран...
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09.01.2024 10:07 Ответить
вот это Европа!
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09.01.2024 10:20 Ответить
https://youtu.be/nbbNps9cVWQ?si=0ShaeN5FeSTfv3n1...

Белоруская журналистка Екатерина Водоносова разнесла мавзолейную помойку путлера в пух и прах по поводу и Украины и по поводу Литвы и по поводу Белой Руси... класса и высший пилотаж...💪✊Жыве Беларусь ✌️🕊️🕊️
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09.01.2024 10:30 Ответить
Цікаво а прибалти роблять свою лінію Мажино
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09.01.2024 12:05 Ответить
 
 