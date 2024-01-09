Ракетные удары 8 января по Хмельнитчине: обнаружено тело третьего погибшего
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Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара РФ по Хмельнитчине возросло до 3.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"До сегодняшнего утра, до 5.42, продолжался поиск третьего погибшего в результате вчерашней атаки врага. Это мужчина 1955 года рождения. Выражаю соболезнования родным и близким. Разбор конструкций объекта и ликвидация последствий ракетного удара завершена", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Хмельницкую область, одного человека все еще искали.
Напомним, 8 января враг нанес ракетные удары по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Было не менее 6 взрывов. Сначала сообщалось о двух погибших.
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