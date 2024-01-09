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В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

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В Верховной Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации. Один из них – от Кабмина, а 4 – альтернативные.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4 альтернативы). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум, на Комитете", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями.

"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.

Читайте также: В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк 01
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Топ комментарии
+21
"мало хто звертає увагу на "дрібнички", в яких криється диявол, і майже ніхто не зводить їх до купи:
1) директиву про напад хутлєр підписав ввечері 18-го січня 2022-го року, коли стало зрозуміло, що в суді, за яким з вікна готелю спостерігав держсекретар Блінкен, Порошенка не заарештують, і великих заворушень в Києві на його захист спровокувати не вдастся, отже не буде шансу завести свою армаду під виглядом "миротворців" за казахським сценарієм;
2) через день почали прилітати літаки з Джавелінами і Стінгерами з США (британські Енлави прибули раніше, але ZEлена влада їх вже приховала), звернемо увагу, що це все РУЧНА зброя, придатна і для партизанського спротиву (Блінкен бачив особисто, що є люди, яким можна її довірити, а більш потужні системи озброєнь можуть бути здані окупантам разом з територіями, або розбомблені на складах, бо "нє нагнєтайТє");
3) весь місяць західні візитери ледь не щодня няньчили ZE, щоб він не впоров бува якої неочікуваної дурниці, але в лютому почали часткову евакуацію посольств;
4) вторгнення орди орків розпочалося через тиждень після завершення розмінування Півдня (виходів з Криму і узбережжя Азовського моря), а з Півночі був наказ ZE перекинути ВСІ війська в зону ООС, який Залужний "не встиг" виконати, розгортання територіальної оборони наполегливо саботувалося владою "слуг", а всі керівники, які вчинили успішний спротив вторгненню на місцях, зараз під слідством, або позбавлені посад;
5) серед перших колон вторгнення рашистів йшло багато поліцаїв, які мали "наводити порядок" за казахтанським сценарієм, це показує, що в планах хутлєрівського СВО була "миротворча міссія з захисту законної влади" (ZE мав гарантії особистої безпеки для офіційної передачі влади "легітимному" янукОвочу, якого приперли до Мінська);
6) на захоплених територіях окупанти зразу ж ставили до влади колаборантів-слуг та цілеспрямовано за заздалегіть підготовленими списками винищували патріотично налаштованих активістів, що ясно вказує на добре скоординовану з окупантом підготовку до здачі ZEленими чоловічками з партії "слуг";
7) особисто "герой-боНеВтик оманський" постійно має поруч д'Єрмака - наглядача-управителя від патрушева, має за плечем охоронця бєні, який миттєво зверне йому шию в разі чого, а ще має якусь "опіку" від МІ6 (під час візтиу в Лондон, після парижської зустрічі з хутлєром, ZE мав безпрецедентну в світовій історії цілоденну аудієнцію з шефом цієї розвідСлужби, після чого крИмлівського реZEдента можна вважати агентом 006 )…
Можна довго ще складати цей пазл, але один висновок очевидний: "слуги" кровно зацікавлені у відтягуванні закінчення війни, бояться швидкої перемоги України і всіма силами намагатимуться саботувати підвищення обороноздатності, узурпувати владу і винищити опонентів. Отже, поки в Україні діє ця влада, чекати повної довіри Заходу і передачі новітніх систем озброєнь не варто апріорі.
Юрій Шередеко"
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09.01.2024 10:38
+20
Хочуть наділити ТЦК повноваженнями перевіряти військово-облікові документи. Та вони і без повноважень уже перевіряють, заламують, запихають в авто і привозять до ТЦК, а тут їх хочуть ще й уповноважити.

А тепер порівняємо з поліціянтами. Останні за законом мають повноваження перевіряти документи, але за відмову їх пред'являти, буває примудряються і покласти фейсом в асфальт та вліпити злісну непокору представнику правоохоронного органу - ст. 185 КУпАП. А уявіть, що в законі таки ощасливили ТЦК повноваженнями - і що тоді отримаємо? Пишіть у коментарях.

А як вам повноваження начальника ТЦК накладати арешт на майно осіб, які ухиляються? Сидить такий собі бос, відкрив реєстр боржників, клацнув кнопочкою і оп! - вітаємо, ви тепер безхатько. Це я так реагую саркастично, аби не лаятися. І все це може стати реальністю, якщо введуть норму:

ОБОВʼЯЗКОВО ЗʼЯВИТИСЯ ДО ТЦК

Протягом 20 днів з дати продовження мобілізації. В разі прийняття закону до середини лютого 2024 року, тобто дати продовження тримісячного терміну воєнного стану, якщо ви не з'явилися до ТЦК - то автоматично будете винні за ст. 210-1 КУпАП з отими космічними штрафами від 34 000 до 51 000 грн. А для того, щоб обілетити всіх, хто не з'явився, строк притягнення до адміністративної відповідальності збільшують із трьох місяців до трьох років. Простими словами: штрафуватимуть навіть через три роки.

І гадаєте, що це все? А ось вам родзинка: протокол за порушення законодавства про мобілізацію складати не потрібно. Чому? Бо одразу виноситься постанова начальником ТЦК, де він без будь-яких пояснень, виклику особи та доказів визнає вас винним і накладає штраф. Круто, та я вас прошу, дрібниця.

А якщо серйозно - це повний Пе: Правовий Провал. Таке враження, наче ти якийсь раб на плантації: якщо мовчиш - отримуй раз батогом, а будеш скаржитись - отримуй десять.

ВІДМОВА ВІД ВЛК - ТЮРМА

Пропонують криміналізувати відмову від проходження ВЛК. А тепер уявіть: ви йдете вулицею, нікого не чіпаєте, а вас заштовхали в бус, завезли до ТЦК, дали направлення на ВЛК і поставили перед вибором - проходиш ВЛК або строк 3 роки. Як вам перспектива?

Ми можемо довго ламати списи над необхідністю такого покарання, але в Кримінальному кодексі головним і фундаментальним принципом є суспільна небезпечність заподіяної шкоди, тобто вчинення суб'єктом (людиною) кримінального правопорушення, яке тягне за собою на покарання у вигляді позбавлення волі.

Хтось мені може пояснити в чому полягає суспільна небезпечність відмови проходити ВЛК? Що такого скоїла людина, що її потрібно посадити за ґрати?
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09.01.2024 10:23
+13
А ДЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ВІД ПРЕЗИДЕНТА---ЦЕ ЙОГО ОБОВЯЗОК ЗГІДНО КОНСТИТУЦІЇ .. Все робиться ,щоб затянуть процес і зірвати мобілізацію Все робиться "уродами" щоб виконати домовленості в Омані і здати Україну ранці.
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09.01.2024 10:24
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я свій пост написав так, для підтримки загального тренду "вайну". Бо реально є категорія громадян, які РЕАЛЬНО ПОВИННІ ПОГОЛІВ воювати за всіма "моральними" нормами.

Правда ж в тому, що та категорія громадян так не вважають, бо 95% "військових" пізнього совка та ЗСУ 1991-2013 - це реально кінчені і гімняні люди. Ну просто СА та ЗСУ тих років були реально організації з "негативним зворотнім зв'язком", тобто коли в "системі" затримувалось практично виключно "люди-гімно". Тож якщо їх і мобілізувати - то виключно рядовими, бо командири з них гарантовано ГІМНЯНІ.
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10.01.2024 00:08 Ответить
Зараз трохи розберемось хто насправді є людина гівно. Ну давай я трохи напхаю тобі математики та здорового глузду.
Перше. Моральна норма воювати - це кацапська риса і по своїй природі - аморальна.
Друге. Такій людині зараз буде НЕ МЕНШЕ чим 51р. Послухай що Залужний каже з цього приводу чи подивись інтервью з бійцями.
Третє. Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:
......
для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років
для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;
(і якщо така шара, чого ти не пішов в збройні сили?)
Четверте. ЗСУ 1996 року зараз могли б і під москвою бути.

То ти пропонуєш взяти колишніх офіцерів, які віддали державі майже все життя (за копійки), звільнились згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ (див. ТРЕТЄ) через свій вік і розжалувати до рядових? Ти хоть розумієш шо твій рот говорить?

Ну а тепер останнє. Ти зараз говорив про мого батька, якого я дуже поважаю і якого ця "легка" служба просто з'їла. Ти повір мені, якщо я колись тебе зустріну і ще не доведи боже ідентифікую, то випущу пів обойми. Досвіду придостатньо і втрачати нічого.
Гуляй ссикунець.
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10.01.2024 03:26 Ответить
О, прямі погрози вбити.

Я ж кажу - майже всі "охвіцери" і їхні родичі, хто має відношення до совкової армії чи ЗСУ 1991-2013 років - кінчені та гімняні люди. Їли, пили, отримували забезпечення та навіть житло, взагалі жили за рахунок суспільства, розворовували армію, кормили простих солдатів гнилою капустою та плекали дідівщину.

Аж ось коли цім людям вказали - який насправді їхній моральний обов'язок перед суспільством - кінчена наволоч вже пообіцяла особисто мене, цивільного, пристрелити за те, що "сумніваюсь" в "офіцерській якості" 95% цих людей (вірніше, впевнений, що якості там виключно гімняні).

Твій батько, нешановний громадянин, що погрожує вбити іншого громадянина, !свідомо! перебував в тій гімняній системі. Міг звільнитись і піти працювати слюсарем чи сантехніком. Але ні - йому ПОДОБАЛОСЬ витрачати своє життя на участь в розвалюванні ЗСУ. Спільний результат "діяльності" таких, як твій батько (не конкретно твого батька, вірогідно, але більшості офіцерів) - розвал ЗСУ, перехід на бік загарбника та окупантів цілими підрозділами в Криму/лугандонії, та десятки тисяч добровольців в сотнях добровольчих підрозділів, які вмирали в 2014 році замість таких от "охвіцерів", які в 42-45 на пенсію чкурнули, а зараз швиденько влаштовуються "електриками на критичну інфраструктуру".
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11.01.2024 02:04 Ответить
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