В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В Верховной Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации. Один из них – от Кабмина, а 4 – альтернативные.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4 альтернативы). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум, на Комитете", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями.
"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Правда ж в тому, що та категорія громадян так не вважають, бо 95% "військових" пізнього совка та ЗСУ 1991-2013 - це реально кінчені і гімняні люди. Ну просто СА та ЗСУ тих років були реально організації з "негативним зворотнім зв'язком", тобто коли в "системі" затримувалось практично виключно "люди-гімно". Тож якщо їх і мобілізувати - то виключно рядовими, бо командири з них гарантовано ГІМНЯНІ.
Перше. Моральна норма воювати - це кацапська риса і по своїй природі - аморальна.
Друге. Такій людині зараз буде НЕ МЕНШЕ чим 51р. Послухай що Залужний каже з цього приводу чи подивись інтервью з бійцями.
Третє. Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:
......
для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років
для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;
(і якщо така шара, чого ти не пішов в збройні сили?)
Четверте. ЗСУ 1996 року зараз могли б і під москвою бути.
То ти пропонуєш взяти колишніх офіцерів, які віддали державі майже все життя (за копійки), звільнились згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ (див. ТРЕТЄ) через свій вік і розжалувати до рядових? Ти хоть розумієш шо твій рот говорить?
Ну а тепер останнє. Ти зараз говорив про мого батька, якого я дуже поважаю і якого ця "легка" служба просто з'їла. Ти повір мені, якщо я колись тебе зустріну і ще не доведи боже ідентифікую, то випущу пів обойми. Досвіду придостатньо і втрачати нічого.
Гуляй ссикунець.
Я ж кажу - майже всі "охвіцери" і їхні родичі, хто має відношення до совкової армії чи ЗСУ 1991-2013 років - кінчені та гімняні люди. Їли, пили, отримували забезпечення та навіть житло, взагалі жили за рахунок суспільства, розворовували армію, кормили простих солдатів гнилою капустою та плекали дідівщину.
Аж ось коли цім людям вказали - який насправді їхній моральний обов'язок перед суспільством - кінчена наволоч вже пообіцяла особисто мене, цивільного, пристрелити за те, що "сумніваюсь" в "офіцерській якості" 95% цих людей (вірніше, впевнений, що якості там виключно гімняні).
Твій батько, нешановний громадянин, що погрожує вбити іншого громадянина, !свідомо! перебував в тій гімняній системі. Міг звільнитись і піти працювати слюсарем чи сантехніком. Але ні - йому ПОДОБАЛОСЬ витрачати своє життя на участь в розвалюванні ЗСУ. Спільний результат "діяльності" таких, як твій батько (не конкретно твого батька, вірогідно, але більшості офіцерів) - розвал ЗСУ, перехід на бік загарбника та окупантів цілими підрозділами в Криму/лугандонії, та десятки тисяч добровольців в сотнях добровольчих підрозділів, які вмирали в 2014 році замість таких от "охвіцерів", які в 42-45 на пенсію чкурнули, а зараз швиденько влаштовуються "електриками на критичну інфраструктуру".