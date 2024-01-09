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США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" с РФ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

g-7

В прошлом месяце союзники Украины по G7 и небольшая группа государств глобального Юга провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что секретная ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников как "не желающих вести переговоры о прекращении войны".

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно во время своего участия в дискуссиях.

По словам источников, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Как сообщает Bloomberg, последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

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По словам людей, знакомых с ходом заседания, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией. Москва осудила усилия союзников, куда страна-агрессор не была приглашена.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей.

Источники заявили изданию, что многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами. Бразилия, председательствующая в G20 в этом году, подала письменное заявление.

"Киев и его союзники из G7 подтвердили свое мнение о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности", - отметило издание.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты помощи будут согласованы.

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Топ комментарии
+25
Досить обговорювати по двадцять разів одне й те саме. Зброю давайте. Театр абсурду.
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09.01.2024 15:45
+24
Pandamonium

Ще один цікавий кадр з безпекової делегації імені єрмака, він же Голова служби зовнішньої розвідки України.

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09.01.2024 15:48
+19
Ну чому . 500 тис потримають ще трохи фронт, поки зелена шобла остаточно "прібарахліцца" і здрисне.
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09.01.2024 16:11
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Правила форума Совет форумчан
"За їхньою інформацією, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією".
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09.01.2024 15:45 Ответить
фсбешно-єрмаківська куйня для України, за участі невеликої групи країн глобального Півдня ,які відвідувала прорашистська агентура з ОП перед тим.
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09.01.2024 16:00 Ответить
Турція - гарант?! Смішно як.

турецький султан це Турецикий ( троянський) кінь для України.
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09.01.2024 16:50 Ответить
Київ та його союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України.
Якщо так - то відбувся ППР (попіздєлі-попіздєлі разбєжалісь). Кожний залишився при своєму, але красивий жест зроблено.
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09.01.2024 15:44 Ответить
Є нюанс - країнам Півня дали зрозуміти, що не все так просто і з договорами із рашкою є великі проблеми.
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09.01.2024 16:15 Ответить
Нахіба цей повний непотріб
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09.01.2024 15:45 Ответить
Досить обговорювати по двадцять разів одне й те саме. Зброю давайте. Театр абсурду.
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09.01.2024 15:45 Ответить
Самі шось робіть Володимире Олександровиче, як країна з топ 10 експортерів зброї..
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09.01.2024 16:05 Ответить
Вони вже надали зброю! Навіть більше - дали час самим хоча б щось зробити у цьому напрямку, але у зешльопків тільки план "А" в голові! Хоча ні...встигли 1 млрд.дол із України вивести в офшори - це 60 літаків f16, або 2 затарені комалекса "петріот"!
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09.01.2024 18:06 Ответить
Говорили,балакали-сіли,та й заплакали...
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09.01.2024 15:45 Ответить
Говорили, балакали, наїлися кабси, та й роз'їхалися по домівках.
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09.01.2024 15:49 Ответить
Секретные зустрічи такие секретные.
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09.01.2024 15:48 Ответить
вже не секретні,значить ні про що
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09.01.2024 16:12 Ответить
Pandamonium

Ще один цікавий кадр з безпекової делегації імені єрмака, він же Голова служби зовнішньої розвідки України.

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09.01.2024 15:48 Ответить
У 1994 році Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ роZії, у якому навчався на спеціальності прикладна математика.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20210723-sluzhyv-v-sbu-rnbo-ta-navchavsya-v-akademiyi-fsb-shho-vidomo-pro-novogo-golovu-szr/
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09.01.2024 15:52 Ответить
Коротше кіна не буде з таким кінотеатром. Тут ні 500тис. мобілізованих не допоможуть,ні мільйон.🤦
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09.01.2024 15:54 Ответить
Ну чому . 500 тис потримають ще трохи фронт, поки зелена шобла остаточно "прібарахліцца" і здрисне.
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09.01.2024 16:11 Ответить
американці напряму з гебньою ромовляють,так виходить, і всі в курсі що всі в курсі,американці офігивають але то українці так сказали в 19 р.
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09.01.2024 16:21 Ответить
гниди , а не українці ! ЗЕ&ЕРМАЧЬЄ знахабніло остаточно , ФСБшного виродка , призначити головою служби зовнішньої розвідки? ЦЕ ЩЕ ВАМ , терпіли НЕ ЗРАДА ??? ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ Херсону ЖОДНОЇ ПЕРЕМОГИ ! ЗЕіуду подельніка ***** під трибуна
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09.01.2024 16:35 Ответить
Так значить вільний вихід з правого берега через один міст (пошкоджений!) багатотисячного угрупування ворога - перемога?
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09.01.2024 16:47 Ответить
Нет, освобождение единственного областного центра захваченного казламордыми, это конечно не перемога, это поразка
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09.01.2024 17:12 Ответить
Тобто потрібно було знищувати ворога разом з містом? Що далі? Вібать по ЗАЕС, для знищення ворога?
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09.01.2024 21:12 Ответить
ні, "перемога"це писати пасквілі по форумах.
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09.01.2024 23:39 Ответить
Ага, якщо щось Вам не подобається то то пасквіль.
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10.01.2024 09:17 Ответить
а як може подобатися така ваша оцінка? Ви б ще мали право давати оцінку діям військових, коли б самі були командувачем, або, ну хоч принаймні воювали у складі будь якого підрозділу ЗСУ. А так, дійсно - пасквілі.
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10.01.2024 10:44 Ответить
Я не давав оцінки діям військових ЗСУ, просто для мене ( як для бувшого офіцера) ця подія викликає питання як цим суровікиним вдався такий маневр котрий в нас вважається за перемогу.
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10.01.2024 16:52 Ответить
тобто, орки втікли з Київщини, втікли з Харківщини, втікли з Сумщини, з Херсонщини, з Чернігівщини - і все це "жести доброй волі" виключно з ініціативи кацапів, а Українське Військо тут взагалі ні до чого, еге ж? Який ви в дідька офіцер?? ви - ахвіцер ?
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11.01.2024 10:26 Ответить
Ви зістрибуєте з теми мого комента. Не треба демагогії, я бачив як їх видавлювали,конкретно на Сумщині, так, вони відійшли 26 березня, але якби у них був наказ оборонятись і підійшло підкріплення то було б по-іншому. В містечку був штаб 20 армії, це не якийсь РОП. Аз Херсоном наші випустили чогось через річку. А Ви на переможному позитиві будьте і далі, дивіться і читайте про перемоги. В майбутньому, коли більше буде інформації, по-іншому подивитеся на це все, І навчиться спілкуватися.
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11.01.2024 16:58 Ответить
та нікуди я не зістрибую. Якщо чесно, просто задовбали вже доморощені аналітики. Як то написано в поємі "Кадый мнит себя стратегом, видя бой издалека".
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12.01.2024 10:14 Ответить
пис: В мене коханий вже майже два роки воює, всі пі*дорези майже пройшов, тож я точно, за визначенням (!!), не можу бути "на переможному позитиві".
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12.01.2024 10:16 Ответить
А, так з цього б і починали!
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12.01.2024 10:56 Ответить
є один ньюанс, фесебе рашки створене у квітні 1995 року, а навчатися, судячи по роках, міг поступити в 1989 році, коли ще був саюс.
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09.01.2024 17:12 Ответить
ху@ло перестав бути гебнею, бо вчився ще при совку?
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09.01.2024 17:24 Ответить
х..ло він х...ло, а при саюсі майде всі майбутні СБУшники вчились в КГБишних вишах, але хто нормальний, коли сисисре пішов дідьку під хвіст склали присягу Україні і служили Україні, були звичайно і зрадники. А про нього я написав, бо це просто маніпуляція, яка служить для формування певної думки, а доказів немає. ну будьте такими тупими як виборці прислуг, бо обрали насправді цинічних наглих і хитрих, які крадуть і нищать
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09.01.2024 17:44 Ответить
Якби він був один такий поміж призначених ЗЕ на ключові пости в державі, можна було би списати на те, що не тільки він вчився при совку в фсбешних ВУЗах.
Але коли поміж призначенців ЗЕ майже поголовно упорота риговня, зрадники-колаборанти, то чому цей випускник фсбешного ВУЗу має бути виключенням?
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09.01.2024 20:22 Ответить
він не вчився у фесебешному ВУЗі, це перше, фесебе тоді ще не було, це друге, ну тупа маніпуляція, третє це не та спеціальність куди могли взяти "по блату", там голова треба не для того щоб в неї їсти. і він виходець із тої структури, якою його поставили керувати, а там би вже давно його б не стало, якби він був зрадником.
при всіх зашкварах шмарклявих і тому, що зрадник зрадником поганяє, що факт, на таку посадиу навряд чи зрадника поставлять, ну час покаже. по такому ж принцтпу можна і Залужного звитнуватити, бо він при сисисрі народився, а тоді було кегебе, ну і так далі.
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09.01.2024 20:47 Ответить
Ну "було кгб, коли хтось народився" і навчання у ВУЗі, дотичному до кгб, це дуже різні речі....
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09.01.2024 21:04 Ответить
оді впринципі могли вербувати у будь-якому, хоча він вчився у спецалізованому, то смисл його було вербувати, але якщо крім навчання в кигибишному ВУЗі більш нічого немає, то най буде.
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09.01.2024 21:43 Ответить
Женщина знает. Криптографию и информатику в 89 в каждом областном центре преподавали, а он в Москву поперся.
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09.01.2024 18:03 Ответить
Навіть жінка знає невідомі тобі речі, а саме - бувших агентів ФСБ(КГБ) НЕ БУВАЄ!
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09.01.2024 21:14 Ответить
а наші специ СБУ, ГУР і так далі, з Місяця впали??
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09.01.2024 23:43 Ответить
А скільки рокі Незалежності України? Чи математика, для тебе, занадто складно
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10.01.2024 12:11 Ответить
це для тебе логічне мислення зась. Якщо людині 50-55 років, вона досвідчена і має ще радянську освіту, то коли вона навчалася? При Незалежній, чи при совку/СНГ? Давай, застосуй свої "знання" в математиці.
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10.01.2024 12:40 Ответить
Коли людині 50 років, то в виші вона навчалась вже не при совку. Йди вчи математику, дурню. Крім того, основні спеціалісти СБУ молодші 50 років. Тож піди поїж лайна, ідіот
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10.01.2024 15:37 Ответить
я не можу, бо ти, нікчема, вже його з"їв.
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11.01.2024 10:28 Ответить
Ідіоте, я лайна не їм, лишаю таким недоумкам як ти.
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11.01.2024 16:36 Ответить
тут такі подробиці нікого не цікавлять, ви що, то ж порахувати потрібно, а навіщо??. І навіть те, що всім, кому зараз 50+ також навчалися у радянських школах кгб, в радянських ВУЗах та радянських школах..
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09.01.2024 23:42 Ответить
Ну-ну, побачимо як зміниться підтримка після такої провальної секретної зустрічі.
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09.01.2024 15:53 Ответить
від країн Півня цієї підтримки і не було видно, так що просто маячнею 16 грудня позаймались
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09.01.2024 16:11 Ответить
Зброю давайте деб..ли
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09.01.2024 16:03 Ответить
Закинули поробний "камінь"......... Дивимося!
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09.01.2024 16:08 Ответить
Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півня
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09.01.2024 16:09 Ответить
Ой стидоба страшенна ці сходнякі , типу секретні ...пробивали чи готов мутнорилий зеленський 🤡 здати Україну...але є ЗСУ , а тут для ОПи облом
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09.01.2024 16:18 Ответить
Ніхто б не проводив ніяких таємних зустрічей, якби офісна зелена гопота не сигналізувала про готовність їх провести. І доречі нащо було їхати в Саудівську Аравію, коли в 8 січня 2020 (рівно 4 роки тому) зе-лідор та єрмак вже проводили таємні перемовини в Оманє з екс-директором ФСБ Патрушевим, могли й цього разу там само "пєрєтєрєть" про здачу України кацапам.
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09.01.2024 16:27 Ответить
Така секретна зустріч, що тільки блумбергу сказали...
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09.01.2024 16:44 Ответить
Після зе політтруп, то може бути,бо будуть тікати аж до...але це фейк
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09.01.2024 16:45 Ответить
Це було продовження Кабо-Верде, чи "это другое"?
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09.01.2024 16:56 Ответить
Команда любителів покурити ЩО ми обговорбємо???
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09.01.2024 17:07 Ответить
З вами програма - в гостях у Блумберг .!
А зараз я розкажу вам про сікрєтну зустріч , про яку мені розповіли - по сікрєту , сікрєтні люди . !!
.
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09.01.2024 17:08 Ответить
Цілком ймовірно.
І раптовий обмін полоненими після 8 місяців паузи сюди чудово лягає. Тим більше посередником були ті ж саудити.
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09.01.2024 17:13 Ответить
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09.01.2024 17:26 Ответить
а не пробовал подумать что было бы с тобой и твоими близкими,не будь ,,Союзничков"(ты как кацапы,своих воров поставить на место не можете но за то союзников с говном смешать всегда готовы)тьфу!на героев протёртого дивана!!
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09.01.2024 19:37 Ответить
Це самонавіювання? Хрєново допомагає.
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09.01.2024 21:18 Ответить
домовились домовлятись

ну а поки українські генерали будуть стримувати навалу "м'ясом", що надасть лише короткостроковий результат, але матиме негативні наслідки стратегічно
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09.01.2024 17:35 Ответить
Один вопрос, а кто представлял Украину фсбэшник Елдак или бенин Нарик сдавший страну в 20 в Омане???
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09.01.2024 17:42 Ответить
Прекратите обсуждение! Встреча тайная!
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09.01.2024 19:21 Ответить
Хазяїн у рашки один це Китай.Саме його треба щемити Заходу,щоб отримати результат виведення рашонацистів з території України.А всі ці країні "глобального півня" і їх думки щодо цієї війни до одного місця.
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09.01.2024 19:33 Ответить
ПРИВІТ ВІД Зе ЗЛИВУ УКРАЇНИ.
ЗАХОДУ ПОХ ЧИ ЗЛИЄТЬСЯ УКРАЇНА, ЧИ БУДЕ БОРОНИТИСЬ, ПЕРШЕ ЙОМУ НАВІТЬ КРАЩЕ.

Чи прийме Залужний і ЗСУ злив України і нову зону АТО/ООС,гарне питання.
Може тому Кабмін скасував мараторій на відключення боржників комунальних послуг по всій Україні окрім ТОТ.
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09.01.2024 19:39 Ответить
Піши ви зі своїм "мирним планом" Дєрмака по адресі крейсеру масква.
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09.01.2024 19:45 Ответить
Попрошу больше ни кому , эту тайну знают двое, мы и блумберг
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09.01.2024 19:53 Ответить
Заказуха
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09.01.2024 20:44 Ответить
чомусь таємні зустрічі часто ніякі не таємні
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10.01.2024 00:34 Ответить
Цивілізовані країни розуміють що треба в ********* світі домовлятися дипломатично
Ось до чого призводить що через небажання бачити реальність виникають такі пропозиції
Тут багато хто хто пише гнівні коментарі про союзників
Вони скільки можуть стільки і дають
І війна затягується в часі
Невже хтось думає якщо буде відразу багато зброї то війна завтра завершиться ?
Війна завершиться коли знищать більше техніки, особового складу,
І коли звільнять більшу частину території
Наприклад якщо кацапи втратять сухопутний коридор в Крим, і при цьому ще нанесуть удари по кримському мосту
І Донбас між кримом буде роз'єднаний
Ось тоді це і буде великий перелом у війні
Але напевно народ хоче все завтра
Тільки війна це тривалий час
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10.01.2024 08:07 Ответить
(Джерела заявили виданню, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв'язки між двома країнами. )...ну чого оце воду у ступі товкти ? Кажіть вже , шо Китай напав на Україну разом з москвою , але соромиться це визнати ...така азійська соромливість ,шоб їм злива на голови падала з пів року !
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10.01.2024 22:55 Ответить
 
 