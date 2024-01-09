США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" с РФ, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В прошлом месяце союзники Украины по G7 и небольшая группа государств глобального Юга провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для мирных переговоров с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что секретная ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников как "не желающих вести переговоры о прекращении войны".
Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно во время своего участия в дискуссиях.
По словам источников, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.
Как сообщает Bloomberg, последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.
По словам людей, знакомых с ходом заседания, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией. Москва осудила усилия союзников, куда страна-агрессор не была приглашена.
В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей.
Источники заявили изданию, что многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами. Бразилия, председательствующая в G20 в этом году, подала письменное заявление.
"Киев и его союзники из G7 подтвердили свое мнение о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности", - отметило издание.
Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты помощи будут согласованы.
Пожалуйста, подождите...
турецький султан це Турецикий ( троянський) кінь для України.
Якщо так - то відбувся ППР (попіздєлі-попіздєлі разбєжалісь). Кожний залишився при своєму, але красивий жест зроблено.
Ще один цікавий кадр з безпекової делегації імені єрмака, він же Голова служби зовнішньої розвідки України.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20210723-sluzhyv-v-sbu-rnbo-ta-navchavsya-v-akademiyi-fsb-shho-vidomo-pro-novogo-golovu-szr/
Але коли поміж призначенців ЗЕ майже поголовно упорота риговня, зрадники-колаборанти, то чому цей випускник фсбешного ВУЗу має бути виключенням?
при всіх зашкварах шмарклявих і тому, що зрадник зрадником поганяє, що факт, на таку посадиу навряд чи зрадника поставлять, ну час покаже. по такому ж принцтпу можна і Залужного звитнуватити, бо він при сисисрі народився, а тоді було кегебе, ну і так далі.
А зараз я розкажу вам про сікрєтну зустріч , про яку мені розповіли - по сікрєту , сікрєтні люди . !!
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І раптовий обмін полоненими після 8 місяців паузи сюди чудово лягає. Тим більше посередником були ті ж саудити.
ну а поки українські генерали будуть стримувати навалу "м'ясом", що надасть лише короткостроковий результат, але матиме негативні наслідки стратегічно
ЗАХОДУ ПОХ ЧИ ЗЛИЄТЬСЯ УКРАЇНА, ЧИ БУДЕ БОРОНИТИСЬ, ПЕРШЕ ЙОМУ НАВІТЬ КРАЩЕ.
Чи прийме Залужний і ЗСУ злив України і нову зону АТО/ООС,гарне питання.
Може тому Кабмін скасував мараторій на відключення боржників комунальних послуг по всій Україні окрім ТОТ.
Ось до чого призводить що через небажання бачити реальність виникають такі пропозиції
Тут багато хто хто пише гнівні коментарі про союзників
Вони скільки можуть стільки і дають
І війна затягується в часі
Невже хтось думає якщо буде відразу багато зброї то війна завтра завершиться ?
Війна завершиться коли знищать більше техніки, особового складу,
І коли звільнять більшу частину території
Наприклад якщо кацапи втратять сухопутний коридор в Крим, і при цьому ще нанесуть удари по кримському мосту
І Донбас між кримом буде роз'єднаний
Ось тоді це і буде великий перелом у війні
Але напевно народ хоче все завтра
Тільки війна це тривалий час