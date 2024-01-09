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Ситуация на Купянском направлении контролируемая, тревожных "звоночков" для харьковчан нет, - Сухопутные войска ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Российские захватчики на Купянском направлении не имеют важных успехов. Силы обороны Украины находятся в активной обороне.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видим, что успехов на купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при случае улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. И каких-то успехов нет. Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сообщения иностранных СМИ о наступлении на Харьков - намерения врага, мы сами понимаем, это и Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но пока каких-то тревожных "звоночков" для харьковчан нет", - отметил он.

Фитьо призвал пользоваться информацией из официальных источников и добавил, что ситуация на Купянском направлении контролируется.

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"Количество войск на границе и на купянском направлении не меняется, даем отпор врагу", - отметил Фитьо.

Он напомнил, что противник атакует на этом направлении еще с октября, и подготовку оккупантов украинские силы видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры". В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.

"Сейчас мы видим, что на всей полосе ответственности ОСГВ "Хортица" враг пытается нащупать слабинку в обороне. И акцент смещается. Как, например, из Бахмута может сместиться на Купянск, с Купянска на Бахмут. Все направления для противника важны", - подытожил Фитьо.
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Так, "контрольованою"...знайомих артилеристів і мінометників на 0 в окопи кидають...артилеристів з досвідом війни 10 років...золото, яке необхідно берегти як зіницю ока...
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09.01.2024 16:36 Ответить
не мають важливих успіхів

Тобто, успіхи є, але такі собі - гуйня, кароч. Спітє, житєлі Бадада, фсьо спокойно! (с)
Кожного такого разу згадую смердючий совкізм початку війни: "Нємци трусліво наступалі" (с)
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09.01.2024 16:37 Ответить
потом привычное мычание про 10 линий обороны и героизм
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09.01.2024 16:40 Ответить
Тільки розвідка може контролювати ситуацію, яка має найсвіжішу інформацію про переміщення ворожих військ, а не західні журнашлюшки, які за гроші кремля переконують нас, що ворог буде десть там наступати, аби відволікти наші сили де завгодно від Авдіївки, яка позаріз потрібна рашистам саме зараз, аби зірвати ухвалення допомоги Україні. Звісно ворог коварний, його не можна недооцінювати, пильність ніколи не завадить але треба довіряти лише фактам, а не хору підх#йловників, які проводять інформаційну операцію, яка супроводжує продовження наступу на Авдіївку. Може ворог дійсно вдарить по Купянську - але щей як може і по Авдіївці і з великою-превеликою вірогідністю щоб там не казали
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09.01.2024 16:39 Ответить
пора квасить шашлыки?!
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09.01.2024 16:42 Ответить
2 роки назад вже таке чули
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09.01.2024 16:44 Ответить
кто вам верит
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09.01.2024 17:20 Ответить
Ну якісь там ракети прилітають,а так все х.йня. Тєрєхову можна далі займатись проспектом Жукова.
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10.01.2024 00:46 Ответить
 
 